▲生魚片吃到飽2980円！名古屋美食 漁港食堂 惠比壽市場 新開幕，爽吃藍鰭鮪魚、炸物與自製海鮮丼。

生魚片吃到飽！名古屋美食「漁港食堂 惠比壽市場」新開幕，主打8種刺身吃到飽，只要2980円就能爽吃藍鰭鮪魚、炸物與自製海鮮丼，CP值超高。

日本生魚片控注意！在關東地區爆紅的「漁港食堂」正式進軍名古屋，於2025年11月分別在名古屋車站與天白區原開幕。主打新鮮生魚片60分鐘自助吃到飽，最低只要2980円（含稅），以超高CP值引起日本媒體熱烈報導。對愛吃海鮮的台灣旅客來說，這裡絕對是名古屋必訪的美食新據點。



名古屋超夯「漁港食堂 惠比壽市場」登場！生魚片吃到飽只要2980円

「漁港食堂 惠比壽市場 名古屋車站前店」距離名古屋車站步行僅5分鐘，即日起正式開幕，交通便利且全店為包廂設計，無論觀光或日常用餐都能自在享受。此外，天白區的「漁港食堂 惠比壽市場 原店」則於11月19日登場，設有專屬停車場與寬敞座位，最多可容納60人團體，是家庭聚餐與旅遊團的理想選擇。



從藍鰭鮪到自製海鮮丼！名古屋美食「漁港食堂 惠比壽市場」8種刺身任選

名古屋車站前店推出限定「豪華海鮮燒肉吃到飽方案」，除了本鮪、蟹、牡丹蝦、數之子等高級食材外，還能同時享受牛舌、和牛橫膈膜等燒肉料理，並備有無煙烤爐設施，讓饕客一次滿足。「漁港食堂」每日提供超過8種刺身食材，包含長崎縣養殖本鮪、高知縣宿毛產鰤魚等新鮮漁獲，食材依季節更換。除刺身外，還能自由搭配白飯或醋飯自製「海鮮丼」，並享用現炸料理、家常菜、咖哩、甜點及水果等。



名古屋旅遊必吃！高CP值海鮮天堂「漁港食堂」

「漁港食堂」以親民價格提供高品質海鮮，讓旅客在名古屋也能享受現撈級刺身吃到飽的樂趣。無論是想大啖藍鰭鮪魚、炸物、或親手製作海鮮丼的美味體驗，這裡都能一次滿足。若你計畫前往名古屋旅遊，不妨安排一餐到「漁港食堂 惠比壽市場」大快朵頤，享受日本漁港直送的鮮度與滿滿幸福感。



名古屋美食推薦 漁港食堂 惠比壽市場

漁港食堂 惠比壽市場 名古屋車站前店

地址：愛知縣名古屋市中村區椿町1−34

電話：052-485-7297

營業時間：午餐 11:30〜15:00（最終入店14:00）／晚餐 17:00〜22:00（最終入店21:00）



漁港食堂 惠比壽市場 原店

地址：愛知縣名古屋市天白區原1丁目1401

電話：052-800-8255

營業時間：週末午餐 12:00〜15:00（最終入店14:00）／每日晚餐 17:00〜21:00（最終入店20:00）

