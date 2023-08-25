桃園蘆竹美食林立，景點、商場百貨也是多到令人幾乎週週都往桃園跑，距離大台北不用半小時車程的蘆竹，交通真的超級方便，鄰近機場，偶爾還可以來看看看飛機、機場走走來個偽出國散心。而這次竟然在蘆竹發現一個超特別的美食小廣場。

初次見到覺得好意外，蘆竹竟隱藏個這樣具有特色的美食貨櫃屋【食在點】在地人又稱【大竹美食廣場】裡頭不僅有多間美食餐廳，還進駐了一間桃園相當知名的丼飯店【騷丼】我的心在顫抖~

【騷丼】在桃園算是相當有名氣的丼飯、烏龍麵品牌，以大份量、多元雙拼、現點現做、高CP值深得人心，在桃園也有不少加盟分店，所以這次來到【食在點】特別選了【騷丼】來吃吃這讓人吃了-心會顫抖的日式丼飯。



【 騷丼-我的心在顫抖 (大竹店) 】就在-桃園蘆竹《食在點》大竹美食廣場裏頭，鄰近開南大學、蘆竹國小，桃園交流道下方，會覺得這美食廣場令人印象深刻在於，它是由貨櫃屋組成，在Google上原以為會是像百貨商場美食街的美食廣場，

但其實很酷的是由貨櫃屋打造的美食廣場，這對台北人來說覺得還蠻新鮮的，等於有點是小型的百貨美食街，裏頭的座位採以共享方式，這不僅讓開業的店家省去了很多空間成本，對消費者來說也多了很多美食可選擇，達到了一種群聚美食的行銷吸引力，

而且這貨櫃屋看起來一點也不像貨櫃屋，用餐環境裝潢的文青舒適，尤其多種餐廳的選擇，不論是一個人前來或是學生相約聚餐，都非常合適，也很適合親子來用餐，大家選自己喜歡吃的一同分享~



【騷丼-大竹店】的地理位置還不錯，就在桃園交流道下來，旁邊就有一個超級大的停車場，旁邊就是《六股埤塘生態公園》及《大竹圖書館》可以看到蠻多人在週邊散步，是假日的優閒好去處，聽說這邊晚上還是個約會聖地，夜晚公園湖畔在燈光打造下格外浪漫~散步約會完剛好到《食在點》享用美食，非常剛好~



停車場就在中興路上，全方位停車場-中興店，15/半小時，算是合理價格~



停好車 一旁196號就是《食在點》囉！外觀其實挺看不出來是個美食廣場～



但一走入內～感覺好不一樣，明亮清新的環境，就真的像極了美食街，裏頭大約有快十間不一樣的料理，



我們二話不說選定了最底間的【騷丼-大竹店】在桃園那麼有名，真的很想吃吃看～店面打造的很有日本風味，消費也很平易近人，看到－我的心在顫抖－都不自覺會心一笑～好有趣的 slogan



這炸物看起來就好好吃~唐揚雞據說也是他們的主打唷！



【騷丼-大竹店】菜單，發現餐點真的不貴耶！大約價位在100-250之間，份量大，而且還有附湯，不論是丼飯還是烏龍麵，也有做雙拼的選擇，還有炸牡蠣、炸蝦等海鮮可選~



咱們這次點了雙豬丼飯+炸蝦咖哩烏龍麵+炸牡蠣，菜單上實在好多都想嘗試，無奈胃就這樣小~



餐點是現點現做，需要稍微等一下，但不會太久！店家很貼心先把我們的炸蝦拿起來，跟炸牡蠣放在一起，讓炸蝦不會一下子被咖哩浸泡～壞了炸蝦麵衣的酥脆口感～而每個主餐都會附上味噌湯(會不會隨季節更換不確定)～



這次配上的味噌湯，裏頭還有海帶芽，吃飯前喝一口暖暖的直接開胃



這-雙豬丼飯-看起來份量也太大，一整塊的炸豬排以及有厚度的豬肉，上頭還有小黃瓜、豆棗和半熟溫泉蛋～滿滿一大碗好豐盛！



咖哩烏龍麵裡頭有玉米、蘿蔔、青菜、黃瓜及半顆半熟溫泉蛋，撒上白芝麻，鮮豔的配色也讓人胃口大開



【騷丼】的咖哩屋龍麵咖哩非常濃郁，不會稀稀水水的那樣～ 濃郁的咖哩配上的最愛的讚岐烏龍麵，其實讚岐烏龍麵是源自日本香川縣特產的烏龍麵，獨特的Ｑ彈口感受到很多人喜歡，很多日本烏龍麵也都會選擇用讚岐做主打麵條，不管是冷麵、湯麵、醬麵，都非常非常適合～



烏龍麵能完整的吸附咖哩醬汁，咖哩並不會辣，除了經典的咖哩香料味之外，還但有點甜甜的清香蔬果味。Ｑ彈的讚岐烏龍麵口感超棒，滑順滋味令人一口接一口

半顆溫泉蛋～也很吃，半熟的蛋黃軟綿～



放上炸蝦，完整的炸蝦咖哩烏龍麵呈現囉！三隻大炸蝦擺上是不是更顯豐盛～～



【騷丼】的炸蝦蠻大隻的，而且麵衣不會太厚，炸的好金黃酥脆～



跟炸牡蠣放在一起，就像是一盤滿滿的海鮮炸物拼盤，另外值得一提的是【騷丼】單點的廣島炸牡蠣竟然有八顆這樣多，卻只要$250 等於一顆只要大約 $30 也太划算~而且算是挺大顆的唷！



炸蝦及炸牡蠣咬下一口～裏頭都是有相當內容物的海鮮本人，不會讓人吃起來只有油膩的麵衣感，



來自廣島的牡蠣～超厚超大顆，炸廣島牡蠣真的好好吃，牡蠣獨特的濃醇海味及鮮甜直接爆漿釋放在整個口腔～好肥美的滋味啊！



外頭的炸麵衣也不會太油膩去掩蓋了牡蠣的滋味，反而兩者平衡了口感～喜歡吃牡蠣的應該可以吃得很過癮～



豬豬雙拼丼飯，喜歡吃肉肉的不要錯過這樣的雙拼搭配～



炸豬排有巴掌臉這樣大，裡頭還有滿滿的豬肉～基本上已經看不到飯在哪裡了～＠＠ 這可能我女人一個是吃不完的~男生應該可以吃很飽



豬肉本身的肉質是相當軟彈的，不會有很多帶筋要不斷的狀況，有種在吃里肌肉＋松坂的口感，相當厚實美味，配上洋蔥、蔥花，香氣十足



特別喜歡他們家丼飯的米飯，粒粒分明，淋上丼飯特製的鹹甜醬汁，增添了濕潤度，愈嚼愈香~再搭上小黃瓜，青脆的口感剛好也很爽口~



炸豬排也很好吃，不是被打的扁扁的那種硬硬的豬排，而是相當有厚度，肉質很彈，部分還有瘦肥參半，



肉質軟嫩鮮甜，帶上薄酥脆的麵衣，那屬於炸物的香氣，讓人感受多層次的細膩口感



豐盛的兩個主餐及廣島炸牡蠣，讓我們還是吃不完~



店家也很貼心的幫我們外帶~~簡約的外帶盒，讓我們方便打包~喜歡的人也很適合來外帶打包回家~



發現【騷丼-大竹店】真的是意外中的驚喜，沒想到在這樣的貨櫃美食商場中，也能吃到有質感及份量高CP值的異國美食，而【騷丼】之所以在桃園快速竄紅，我想除了東西好吃，價錢合理，再來就是老闆堅持食材每天備料、肉品也是自家醃製，透過簡單的配料，將丼飯完美呈現出盛滿精華的料理。有機會到桃園想來點日式丼飯及烏龍麵，可別錯過這令人心在顫抖的【騷丼】唷！



【騷丼-桃園大竹店】桃園蘆竹美食、蘆竹食在點

電話：0930 997 542

時間：11:00–14:00, 17:00–20:00

店址：桃園市蘆竹區中興路196號 (大竹美食廣場 食在點)

騷丼-桃園大竹店 (食在點) 官方臉書



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