> 旅遊 > 愛媛毛巾美術館4.5萬顆燈飾閃耀，史努比幸福聖誕晚餐開放預約，史努比陪你度過夢幻夜晚。

愛媛毛巾美術館4.5萬顆燈飾閃耀，史努比幸福聖誕晚餐開放預約，史努比陪你度過夢幻夜晚。

tiger Walker 玩樂季史奴比愛媛縣旅遊毛巾美術館展覽
2025-11-29 08:00文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ、一広株式会社タオル美術館

特派員 Trish

愛媛縣的今治毛巾美術館發現史奴比的蹤跡，為慶祝PEANUTS75週年推出的特展，有聖誕晚餐、45萬顆燈泡的燈飾秀和溫暖編織展。

今年冬天，如果有計畫到四國旅遊，「愛媛縣今治市毛巾美術館」絕對值得安排進行程。為慶祝 PEANUTS 漫畫75週年，館內正舉辦特展「SNOOPY Hug Your Happiness～史努比編織幸福展～」，並將從12月1日至 25日限定推出「史努比幸福聖誕晚餐」。此外，全館戶外空間還會點亮多達45萬顆燈泡的冬季燈飾秀「史努比幸福之夜」，以華麗光影陪你度過最有節慶味的夜晚。

▲愛媛縣今治市毛巾美術館為慶祝 PEANUTS 漫畫75週年，館內舉辦「SNOOPY Hug Your Happiness～史努比編織幸福展～」。
▲愛媛縣今治市毛巾美術館為慶祝PEANUTS漫畫75週年，舉辦「SNOOPY Hug Your Happiness～史努比編織幸福展～」。

毛巾美術館限定：史努比幸福聖誕晚餐

美術館內的中華料理餐廳「王府井」，今年特別與 Sony Creative Products 合作推出期間限定套餐，整份餐點從外觀到食材都加入史努比與夥伴們的巧思。從前菜到甜點每道料理都暗藏驚喜巧思。招牌蝦仁辣醬一口塔、濃郁如查理布朗衣服顏色般的南瓜魚翅濃湯、中華料理中少見的熱騰騰焗烤、主菜牛排搭配史努比造型馬鈴薯泥,壓軸甜點則是史努比最愛的巧克力餅乾口味起司蛋糕,可選擇草莓或巧克力醬。美味與樂趣滿載的豪華體驗。
價格：8,000 日圓（含稅）
供應時間：17：00～20：30（最後點餐20：00）
供應期間：即日起～12/25
預約期間：即日起～12/23 18：00

▲館內中華料理餐廳與Sony Creative Products合作推出期間限定套餐，整份餐點從外觀到食材都加入史努比與夥伴們的巧思。
▲館內中華料理餐廳與Sony Creative Products合作推出期間限定套餐，整份餐點從外觀到食材都加入史努比與夥伴們的巧思。

45 萬顆燈泡打造「史努比幸福之夜」

隨著夜幕降臨，餐廳旁的庭園將化身為壯觀的冬季燈海。今年的燈飾秀以「史努比幸福之夜」為主題，是毛巾美術館史上規模最大的一次。此外3D光雕投影中同樣有史努比和夥伴們登場，只有在毛巾美術館才能體驗到的花生漫畫世界觀。燈飾展期一路延續至 2026 年1月31日，即使錯過聖誕節也還能感受冬日美景。
活動日期：即日起～2026/1/31
活動時間：17：00～21：00（最終入場20：30）
光雕投影演出時間：18：00／18：30／19：00／19：30
入場費：大人1000日圓、國中高中生800日圓、小學生600日圓▲長約300公尺的光之隧道、高約16公尺的藍色巨樹等經典設施當然保留，首次公開的來島海峽大橋造型燈飾也融入了史努比和夥伴們的設計元素。
▲長約300公尺的光之隧道、高約16公尺的藍色巨樹等經典設施當然保留，首次公開的來島海峽大橋造型燈飾也融入了史努比和夥伴們的設計元素。▲3D光雕投影中同樣有史努比和夥伴們登場，只有在毛巾美術館才能體驗到的花生漫畫世界觀。▲3D光雕投影中同樣有史努比和夥伴們登場，只有在毛巾美術館才能體驗到的花生漫畫世界觀。

75 週年特展：史努比編織幸福展

走進毛巾美術館 5 樓藝廊，會看到以「毛巾包裹的幸福」為主題的 PEANUTS 特展。展區透過各種織造技法呈現角色的可愛模樣，包含多件獨家作品，是粉絲絕對不能錯過的亮點。此外，四國地區最大規模的 PEANUTS 商品區也同步登場，超過 800 種商品從生活雜貨到限定設計一應俱全，對收藏控來說完全是天堂。
活動日期：即日起～2027/1/26
會場：毛巾美術館5樓付費藝廊
地點：愛媛県今治市朝倉上甲2930
官方網站

▲毛巾美術館 5 樓藝廊，會看到以「毛巾包裹的幸福」為主題的 PEANUTS 特展。
▲毛巾美術館 5 樓藝廊，會看到以「毛巾包裹的幸福」為主題的 PEANUTS 特展。


日本冬季燈光秀

推薦閱讀：直達關東三大燈光祭！江之島湘南寶石列車直達套票，可看夕陽和百萬燈海，一張票全搞定。

推薦閱讀：東京近郊秋季限定！多摩立川紅葉點燈開跑，550公尺銀杏道和60萬顆燈海不容錯過。

推薦閱讀：東京灣夜景王者回歸，台場聖誕燈飾季10萬顆藍色燈海、彩虹大橋和煙火秀通通都看得到。

推薦閱讀：東京巨蛋期間限定105天100萬顆燈球雪景，即日起至明年3/1免費入場拍到手軟。

推薦閱讀：富士山下550萬夜燈齊綻，0.3公里夢幻光之隧道和雷射噴泉秀就在御殿場高原時之栖飯店。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
【台中景點】2019台中耶誕夢想世界,迪士尼經典人物現身綠川水岸走廊道,一起陪你度過歡樂耶誕
熊胖の妃常生活
森林家族35週年紀念特展來台中！快帶孩子一起來夢想遊樂園，夢幻場景好好拍，假日人偶見面會，限定商品超好買！台中大遠百 - 蘋果話日常
蘋果話日常
【2019桃園燈會三民主燈區】到處充滿愛的大型裝置藝術/超級夢幻童話城、粉紅桃花林陪我們共度浪漫的夜晚
大海愛上藍天
熱血沙灘泡泡足球，加碼情侶放閃無極限！沙灘生活節快閃活動就在白沙灣，吸引6000位遊客共度夏末海洋新體驗。
林志豪
與長頸鹿共度夢幻時光！日本千葉「The Bamboo Forest」豪華露營即日起開放預約，入住贈動物園入場體驗及台灣限定暢飲方案。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊