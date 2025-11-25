直達關東三大燈光祭！江之島湘南寶石列車直達套票，可看夕陽和百萬燈海，一張票全搞定。

日本的各式交通票券超強！每年冬天關東都會舉辦的「湘南寶石」燈光秀為了方便旅客，推出數位套票，除了搭乘電車外還有許多設施一票搞定。

江之島的燈光秀「湘南寶石」是關東三大燈光祭之一，每年都吸引無數遊客前來朝聖。即日起至2026年2月28日期間，小田急電鐵與江之島電鐵為了方便旅客，聯手推出超值數位套票，包含往返車票與三大設施入場券，更在特定週末加開「湘南寶石號」特急列車。

湘南寶石燈光秀

「湘南寶石」自舉辦以來，便榮獲日本夜景遺產等多項殊榮，成為關東地區冬季最具代表性的燈光秀。2025年至2026年的活動從即日起延續至2月28日，為期三個多月。今年最大的亮點，是活動範圍擴大至鵠沼海濱公園的「HUG-RIDE PARK」。遊客可以同時欣賞到湘南海岸的絕美夕陽與璀璨燈海。要注意的是，「HUG-RIDE PARK」的燈光展示期間為12月20日至隔年1月12日，最靠近的車站為鵠沼海岸站。主會場江之島Sea Candle展望燈塔與Samuel Cocking苑則持續整個活動期間，提供遊客更長的觀賞時間。



▲「湘南寶石」是關東地區冬季最具代表性的燈光秀。今年遊客可以同時欣賞到湘南海岸的絕美夕陽與璀璨燈海。





特急浪漫號「湘南寶石號」

小田急電鐵在活動期間的特定週末，加開「湘南寶石號」特急浪漫列車。這輛車採用MSE車型（60000系），車頭與車側的顯示器都會顯示「☆湘南寶石☆」字樣。

運行日期包含：11月22日、23日，12月27日、28日，1月10日、11日，以及2月28日，共7天。列車於17：18從相模大野站發車，經大和站（17：25）、藤澤站（17：44），最後於17：50抵達片瀨江之島站，直達活動會場。特急券價格統一為450日圓（無座位票）或500日圓（對號座），可在乘車日前一個月的上午10點開始預約購買。特別值得一提的是，11月22日與23日搭乘的旅客，在列車於大和站發車後，所有乘客都會收到由小田急線站務員設計的「小田急浪漫號『湘南寶石號』紀念乘車證明書」，無論是否使用數位套票都可獲得，成為難得的旅行紀念。此外，2月21日與22日還將推出「湘南寶石號」主題觀光列車（詳細內容將另行公布）。



▲小田急電鐵在活動期間的特定週末，加開「湘南寶石號」特急浪漫列車。





暢遊江之島三大景點

本次的數位套票的最大亮點，在於整合了交通與景點門票。套票內容包含小田急線往返車票（發車站至藤澤站往返，加上藤澤站至片瀨江之島站區間自由上下車）、江之島手扶梯搭乘券、江之島Sea Candle展望燈塔入場券，以及Samuel Cocking苑夜間入園券。這三大設施可在當日無限次進出，讓遊客彈性安排行程。以新宿站出發為例，使用套票比分別購買車票與門票便宜560日圓（成人）、710日圓（兒童）；從町田站出發則省下500日圓（成人）、450日圓（兒童）。若從小田原站出發，更可省下最高670日圓（成人）、910日圓（兒童）。兒童票價統一為850日圓，無論從哪站出發都相當划算。套票採用數位形式，可透過「EMot」App、EMot線上票券網站，或Klook平台購買。只需在手機上出示QR Code，即可直接進入各設施，完全不需要另外購票或兌換實體券，一支手機就能暢遊整個江之島。購票時間現在已經開始，可提前7天購買使用當日的票券。考量到遊客在欣賞完燈光秀後的返程需求，小田急電鐵也貼心安排了回程特急列車。片瀨江之島站19：17發車的「江之島2號」與20：03發車的「江之島4號」特急列車都是理想的班次，特別要注意的是：搭乘這些特急列車需另外購買特急券喔！



▲套票內容包含小田急線往返車票、江之島手扶梯搭乘券、江之島Sea Candle展望燈塔入場券及Samuel Cocking苑夜間入園券。





購票資訊

數位套票販售期間： 即日起～2026年2月28日

票券有效期間：即日起～2026年2月28日（可於使用日7天前購買）

購票平台：

1.EMot App（iOS/Android）

2.EMot線上票券網站

3.Klook

套票內容：（三項設施當日可無限次進出）1.小田急線往返車票（發車站↔藤澤站往返+藤澤站↔片瀨江之島站自由上下車）

2.江之島手扶梯搭乘券

3.江之島Sea Candle展望燈塔入場券

4.Samuel Cocking苑夜間入園券

湘南寶石號運行日期：11/22、11/23、12/27、12/28、1/10、1/11、2/28

活動期間： 即日起～2026年2月28日

活動官網