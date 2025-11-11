東京近郊秋季限定！多摩立川紅葉點燈開跑，550公尺銀杏道和60萬顆燈海不容錯過。

賞楓季節不想再東京市中心人擠人，那不妨選擇近郊多摩市，今年秋冬兩大盛事從11月開始接力到明年1月底，賞紅葉新選擇。

東京近郊的多摩地區也很值得去賞楓！立川市2025年秋冬推出兩大夜間點燈盛事，從現在一路點亮到2026年1月，無論是想欣賞紅葉銀杏的浪漫氛圍，還是感受冬季璀璨燈海，都能一次滿足！

昭和紀念公園：紅葉銀杏點燈祭

昭和紀念公園一年一度的「黃葉・紅葉祭＆秋夜散步2025」即將登場！去年湧入約20萬人次，可見魅力有多驚人。日本庭園的夜間點燈是不能錯過的重頭戲。楓葉和松樹在燈光照射下，倒映在水面上，美得令人屏息。庭園內的「盆栽苑」也將一同點燈，讓你從不同角度欣賞秋天的多重面貌。

▲去年紅葉銀點燈祭湧入約20萬人次，可見魅力有多驚人，今年「黃葉・紅葉祭＆秋夜散步2025」即將登場。





銀杏道

點燈範圍也再升級！除了人氣景點「相聚銀杏並木」和「日本庭園」，就連從立川門一進來就能看到的「運河銀杏並木」也加入點燈行列。金黃色的銀杏樹在燈光映照下，宛如金色隧道，絕對是IG打卡的絕佳背景！

活動資訊

期間：即日起～11/30

時間：09：30～21：00（點燈時間16：30～20：30）

費用：公園入園費+日本庭園觀賞券（10/30、31兩日免觀賞券）

交通方式：從JR立川站步行約10分鐘即可抵達立川口入園；若從西立川站出發則更近，步行僅需2分鐘

官網

▲金黃色的銀杏樹在燈光映照下宛如金色隧道，美到爆炸。





立川站北口冬季燈海

欣賞完秋天的紅葉點燈，緊接著登場的就是冬季的璀璨燈海！「2025立川點燈節」將JR立川站北口的「SunSun Road」打造成光之大道，全長約550公尺的櫸木林蔭道，被多達60萬顆LED燈泡包圍。冬季點燈從11月初一路點亮到隔年1月中旬，無論是聖誕節、跨年還是新年，都能感受到滿滿的節慶氛圍。每天從傍晚5點點燈到午夜12點，逛完街、吃完飯後還能來這裡散步，超級浪漫！

活動資訊

期間：即日起～2026/1/18

點燈時間：17：00～24：00（首日約17：45開始）

交通方式：JR立川站北口出站即達

官網

▲2025立川點燈節將在「SunSun Road」打造成光之大道，全長約550公尺的林蔭道被多達60萬顆LED燈泡包圍。







2025日本賞楓好去處

