海浜幕張站10分鐘，日本庭園燈籠祭Ｘ雪吊點燈Ｘ茶室體驗，開放三腳架拍攝超好拍。

秋季賞楓今年可以考慮東京近郊「千葉」，日本庭園「見濱園」11月下旬推出燈籠祭，有紅葉、松樹雪吊等景致，將日式庭園之美完美展現。

千葉也可以賞楓！距離JR京葉線海濱幕張站僅需步行約10分鐘的千葉縣立幕張海濱公園，在2025年11月15日至11月24日期間，將於公園內的日本庭園「見濱園」舉辦「見濱園燈籠祭」，不僅有紅葉與松樹雪吊的絕美燈光秀，更首度開放攝影愛好者使用三腳架！想捕捉秋季限定美景的攝影師，專程前往絕對不虧！

東京首都圈內的秘境

幕張海濱公園位於千葉市美濱區，地處幕張新都心的中心位置，交通便利性堪稱一流。從JR京葉線「海濱幕張」站下車，從公園剪票口步行約8分鐘，從南口出發則約10分鐘即可抵達。對於住在東京都心的旅客來說，非常適合安排半日或一日遊行程。「見濱園」是幕張海濱公園內的日本庭園，每年11月中下旬，園方將透過精心設計的燈光，映照出紅葉、松樹雪吊、和傘、竹燈籠等日式元素。今年最令攝影愛好者振奮的消息，莫過於主辦單位首度規劃「攝影師特別日」！考量到正式活動期間遊客眾多，基於安全考量無法使用三腳架，因此特別在11月14日設置了「預覽日」，開放50個名額讓攝影師攜帶三腳架入園拍攝。

攝影師日

日期：2025年11月14日

時間：17：30～20：00（最晚入園時間19：30）

費用：1,000日圓（含入園費）

名額：限定50名（採預約制，額滿為止）

預約方式：透過公園官網預約

官方網站

注意：僅限此日可使用三腳架，其他日期一律禁止



▲見濱園是幕張海濱公園內的日本庭園，每年11月中下旬，園方將透過精心設計的燈光，映照出紅葉、松樹雪吊、和傘、竹燈籠等日式元素。





茶道、音樂、美食應有盡有

除了視覺的燈光饗宴，「見濱園燈籠祭」更規劃了豐富的文化體驗活動。茶室「松籟亭」在活動期間將提供特別的呈茶服務，讓您在欣賞夜間美景之餘，也能品味秋天的甘甜滋味。除此之外，11月23日也將舉辦茶道體驗活動，由裏千家茶道講師中村紫竜親自指導，教導參加者品茶禮儀與抹茶沖泡方法。即使是完全沒有茶道經驗的新手也能輕鬆參與。

松籟亭呈茶

日期：11月15日～24日

時間：09：00～16：30、17：30～閉園

費用：900日圓（需另購入園票）

注意：限定和菓子售完為止，建議提早前往





茶道體驗

日期：11月23日（週日）

時間：16：00、18：00（每場約45分鐘）

費用：2,000日圓（含入園費、抹茶及和菓子）

名額：每場限15名（須預約，有空位可現場報名）



▲茶室「松籟亭」在活動期間將提供特別的呈茶服務，讓您在欣賞夜間美景之餘，也能品味秋天的甘甜滋味。





參觀小叮嚀

11月的千葉夜間氣溫較低，建議穿著保暖外套、圍巾等防寒衣物。飲食的部分，園內禁止攜帶外食，但可在餐車或茶室購買食物。週末及國定假日預計湧入大量人潮，建議平日前往或提早抵達以避開尖峰時段。



▲園內禁止攜帶外食，但可在餐車或茶室購買食物。假日人潮眾多，建議平日或提早避開尖峰時段，才能讓你有更棒的旅遊體驗。





夜間點燈

時間：17：30～19：30、週末及國定假日17：30～20：30（燈光秀從17:30開始，最晚入園時間為閉園前30分鐘），

白天照常開放09：00～17：00（入園至16：30，17：00須先行離園）

票價：夜間觀賞票（17：30起）：成人及中小學生 300日圓，學齡前兒童免費、白天入園票（09：00～17：00）：成人 100日圓，中小學生 50日圓，65歲以上或身心障礙者免費

交通：JR京葉線「海濱幕張」站步行約8～10分鐘

官方網站







日本秋季賞楓好去處

