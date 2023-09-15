日本賞楓精華靠這篇！日本全國「人氣5大賞楓秘境」攻略快收，搭小火車穿梭「嵐山紅葉隧道」、2千棵楓樹包圍「伊豆小京都」，美到不想回台灣。

日本賞楓聖地快筆記！秋天滿佈楓紅的浪漫美景，絕對是下半年旅遊的重頭戲之一，去年沒有參與到海外秋日盛會的人，今年千萬不要再錯過！尤其日本是最受台灣旅客喜愛的海外賞楓熱點，本文特別精選日本5大必訪楓葉勝地，無論是萬年不敗的經典賞楓路線，或是近年興起的社群打卡夯點，都能讓網美們好好捕捉最唯美的秋日大片。



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山梨縣／富士山：最經典楓紅勝地！欣賞仙境般湖光倒映

富士山周邊擁有許多賞楓勝地，不妨安排一日遊將所有經典美景一網打盡，為旅客帶來五彩斑斕的楓紅盛宴！例如登上五合目，遠眺楓葉在山徑間紅黃色調變幻的美麗、漫步於傳統茅草屋的忍野八海，彷彿穿越到另一個時代，還能欣賞楓紅遍佈的紅葉迴廊，美不勝收；最後來到相模湖湖畔，欣賞楓葉在湖光山色間倒映，感受富士山楓紅的魅力。

▲來到相模湖湖畔，欣賞楓葉在湖光山色間倒映，宛如仙境。



靜岡縣／伊豆：絢爛楓紅交織歷史古寺！感受難忘秋季韻味

伊豆位在日本靜岡縣東部，也是日本著名的賞楓勝地，不妨登上日本最長的吊橋三島天空步道，遠眺富士山，感受高空漫步的楓紅絢爛，還能在擁有「伊豆小京都」之稱的修善寺，沉浸在擁有2,000多棵楓樹及佈滿日式庭園造景的歷史古寺，十分愜意！最後再到日本最晚賞楓名所的熱海梅園欣賞紅楓形成的天然風景線，即使11月下旬至12月中也能捕捉到楓葉絕景，留下難忘的回憶。

▲伊豆位在日本靜岡縣東部，也是日本著名的賞楓勝地。 ▲來到有「伊豆小京都」之稱的修善寺，可沉浸在擁有2,000多棵楓樹及佈滿日式庭園造景的歷史古寺。



坜木縣／足利：溪谷鐵道賞楓漫遊！夜探光之花庭園燈光秀

同樣有小京都之稱的坜木縣足利市，充滿著歷史風情，擁有許多知名賞楓熱點，秋季來到這裡推薦乘坐全長約44公里的渡良瀨溪谷鐵道小火車，觀賞秋季覆蓋鐵道兩側的楓樹，也能漫步在幾何橋上欣賞高津渡峽楓葉散落的壯麗美景，大拍美照，再到足利花卉公園打造的光之花庭園觀看擁有400萬盞燈的燈光秀，搭配楓紅造景，猶如置身沈浸式藝術作品當中。

▲足利花卉公園的光之花庭園擁有400萬盞燈的燈光秀，搭配楓紅造景，猶如置身沈浸式藝術作品當中。 ▲乘坐全長約44公里的渡良瀨溪谷鐵道小火車，觀賞秋季覆蓋鐵道兩側楓樹。

埼玉縣／川越：漫遊川越老街，於冰川神社祈求好姻緣

擁有「小江戶」美名的川越，不但保留大量的「藏造」建築，也是許多旅客必朝聖的賞楓勝地，旅客能悠閒漫遊於古老的川越老街、川越最負盛名的寺廟「喜多院」，每到秋季更是楓紅遍佈各處，而中院第二道門與屋簷和楓葉相映襯，其美景更是多數人的嚮往之地，還能與好友相約來到超夯戀愛神社「冰川神社」祈求好姻緣喔。

▲擁有「小江戶」美名的川越，不但保留大量的「藏造」建築，旅客能悠閒漫遊於古老的川越老街。 ▲每到秋季楓紅遍佈川越各處，而中院第二道門與屋簷和楓葉相映襯，其美景更是多數人的嚮往之地。



京都府／嵐山：乘坐嵯峨野小火車，穿梭唯美紅葉隧道

京都賞楓名所多不勝數，秋季來到嵐山一日遊時，一定要漫步在渡月橋上觀賞秋葉點綴山川的美景，才不算白來一趟！還能乘坐嵯峨野小火車，穿梭在紅葉隧道中，感受秋天的浪漫情懷；而三千院也是京都賞楓不可錯過的絕佳勝地之一，在「楓葉祭」期間還設有茶座，可以一邊品茶一邊觀賞庭園內紅葉交相輝映，讓人陶醉其中。

▲京都賞楓名所多不勝數，旅客可乘坐嵯峨野小火車穿梭在紅葉隧道中。 ▲三千院絕對是京都賞楓不可錯過的絕佳勝地之一，在「楓葉祭」還能一邊品茶一邊觀賞庭園內紅葉交相輝映。







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