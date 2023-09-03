兵庫縣賞楓秘境大公開！每年一到秋季，京都、北海道等人氣賞楓景點就擠滿人潮，而位於兵庫縣北邊沿海的豐岡市，除了有著享譽全國的「城崎溫泉」，這裡也有不少賞紅葉的秘境，包括近郊的出石城下町、神鍋高原、但東地區等，且距離京都僅2.5小時車程，賞楓完後還可以到溫泉街散策。本文不藏私搶先分享城崎溫泉周邊賞紅葉秘境5選，趕快跟著編輯的腳步，規劃一場不會人擠人的賞楓輕旅行。



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大師山：眺望米其林級溫泉街景

城崎溫泉面向日本海及大師山環抱的地理位置，因此形成一個完整而獨立的溫泉鄉，富有日式風情的溫泉街更被評選為米其林級景色，經由纜車或登山來到大師山山頂，即可眺望米其林星等的城崎溫泉街景。到了秋季，翠綠的大師山山頂更搖身一變，由楓樹染上鮮橘及緋紅色彩，三色漸層的群山所包覆的城崎溫泉街景更別有風情。賞景之餘，來到山頂還能體驗暢快的扔擲陶盤，據說丟擲出的陶盤可實現願望，山頂瞭望台還有「MIHARASHI Cafe」可來杯暖暖的飲品，滿足身心還可幸運加持。





有子山稻荷神社：宛如京都千本鳥居的楓紅打卡點

具有但馬小京都美稱的「出石城下町」，位處城崎溫泉南側，與城崎溫泉同為富有歷史的地區，漫步於街道上即可感受濃濃江戶風情。出石不僅有但馬小京都之美名，位在出石城下町的「有子山稻荷神社」，其綿延不絕的階梯與赤紅的鳥居，與京都知名的「伏見稻荷大社」千本鳥居相比，較少的旅遊人潮更適合拍照打卡。秋季除了有楓紅映襯著橘紅色的鳥居之外，還有黃金又浪漫的銀杏樹點綴裝飾有子山，最適合在舒適宜人的秋季來場山中漫步。





安國寺：禪宗內如畫一般的紅葉世界

腳步稍往東移動至但東地區，可感受與城崎溫泉及出石城下町不同的農村風情，此地更有著名的賞紅葉聖地「安國寺」。安國寺有著一大片日本原生植物的「日本吊鐘花」，吊鐘花於秋天時轉為鮮豔的橘色與赤紅色，有別於其他賞楓景點，吊鐘花的色彩層次豐富而鮮豔，彷彿火焰般的鮮紅色為其最大的特色，也是城崎溫泉一帶不可錯過的知名景點。坐在禪寺本堂邊欣賞壯麗景色的同時，人也一同融入於景色內形成一幅畫，本堂拉門的邊框也彷彿畫框一般，為非常受觀光客歡迎的拍照景點。





八反瀑布：楓紅對比襯托的流水仙境

城崎溫泉周圍除了出石及但東地區，同位在城崎溫泉南側的「神鍋高原」，其擁有豐富自然資源的地理環境，為戶外踏青的好去處。神鍋高原內有著受登山客們歡迎的休憩處，同時也是人氣拍照景點的「八反瀑布」；長達24公尺的山間瀑布，兩旁綠葉一到秋季由綠轉為黃及紅，亮黃帶有緋紅色的楓葉更襯托了折射著祖母綠色的瀑布，無人文紛擾的自然壯麗流水仙境，為秋季散心的好選擇。





植村直己冒險館：漫步大自然的秋黃隧道

神鍋高原寬闊的自然環境造就了此地多樣的戶外運動，同時也是世界知名冒險家「植村直己」的故鄉，其在冬季單獨登頂阿拉斯加山脈的丹奈利峰，以及獨自乘坐狗雪橇抵達北極點等壯舉，都讓後世讚嘆不已。為紀念大師、於神鍋高原設立的「植村直己冒險館」，除了可體驗戶外運動、探索大師植村直己的冒險足跡之外，每到10月及11月，戶外庭園兩側的樹木將染上鮮黃及帶有些許橘紅色的秋季色彩，排排站的樹木彷彿形成一個大自然的秋黃隧道，也是散步感受秋季氛圍的好去處。在戶外貼近自然之外，也可選擇坐在館內咖啡廳來杯飲品，邊賞庭園好景色，享受與在室外截然不同的暖暖好時光。

