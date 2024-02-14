誰說過年出遊就一定要先忍受塞車之苦！在春節連假最後一天，奉上9個台北捷運賞花地圖，只要搭捷運出站步行十分鐘就能到花海秘境，有大家意想不到、藏在北車旁的日式梅花園；而內湖除了有最知名的樂活櫻花公園步道，還有隱藏版大溝溪生態治水園區繡球花海，全部0元門票免費拍，最後一天就用絕美花海收心。







台北捷運賞花：北投三層崎花毯

每年春節前後開展的「北投三層崎花海」，是被譽為是台版富良野花海，是近年來超夯走春賞花景點。今年花海面積再擴大，花海面積高達1200平方米，種植上萬株繽紛花草營造出絕美浪漫打卡點，北投人搶先發IG限動。



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台北捷運賞花：內湖樂活夜櫻季

內湖人最美後花園「內湖樂活夜櫻季」回來了！每年一定要去朝聖的超夯賞櫻名勝地「內湖樂活夜櫻季」，今年搶先在1/26點燈，連續35天的夜櫻季是近年來活動時間最長的一次，更使用粉色燈光點亮整條櫻花步道，無論是白天還是黑夜，漫步在連綿3公里的粉嫩櫻花步道上浪漫氛圍爆棚。



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台北捷運賞花：樟樹步道魯冰花海

位於貓空周邊的樟樹步道，為台北大縱走第七段熱門步道，輕鬆好走的零挑戰步道，四季都有不同花海妝點，冬末春初之際，就由黃澄澄的魯冰花花海迎接新春到來，今年在彩雲亭還設置活動打卡版，揪大家一起上山茗茶、賞花，享受愜意人生。



樟樹步道魯冰花海

地點：台北市文山區纜車站旁

最佳賞花時間：即日起至2/18​​​​​​







台北捷運賞花：逸仙公園梅花園

從捷運台北車站出站後，步行不到200公尺就能抵達的賞花秘境「逸仙公園」，走進公園的圍牆內和周邊車水馬龍的車流形成強調對比，是台北市中心最美的一塊秘境。公園內有一座前身是日治時代旅館梅屋敷的國父史蹟館，周圍梅花樹於冬末春初之際大盛開，在微風吹拂下飄落梅花雪，讓人手機拿起來拍不停。



逸仙公園梅花園

地址： 台北市中正區中山北路一段46號

最佳賞花時間：即日起至2月中旬







台北捷運賞花：士林官邸鬱金香展

每年一定要朝聖的「士林官邸鬱金香展」將於2/22強勢回歸，以「香鬱祈福」為主題，結合元宵賞花燈的習俗打造六個祈福花區，發揮創意手工製作的鬱金香花燈、大型彩繪天燈、荷蘭風車、荷蘭木鞋、竹製鯨魚尾巴、幸運葡萄等裝置藝術，今年更規劃大型花卉迷宮，揪大家走入迷宮和龍共舞。



士林官邸鬱金香展

活動時間：2024/2/22~3/3

地點：台北市士林區中山北路五段460巷4號，士林官邸







台北捷運賞花：花博圓山園區橘色炮仗花瀑

過年走春就是要來點「橘」祥如意！藏在花博圓山園區中的橘色炮仗花瀑，是許多人到訪花博時常會錯過的賞花秘境，綿長的橘色炮仗花瀑傾瀉而下，將陸續開至3月上旬，只要從圓山捷運站1號出口出站漫步前行，就能輕鬆抵達，春節連假不妨來此賞花。



花博圓山園區橘色炮仗花瀑

最佳賞花時間：即日起至3月上旬

地點：台北市中山區玉門街1號，花博公園圓山園區







台北捷運賞花：古亭河濱花海

古亭秘密花園就在「古亭河濱公園花海」！只要搭捷運就能輕鬆抵達的景點，一直是雙北人週末最愛的外出選擇。而位於捷運公館站步行10分鐘的古亭河濱公園，每到秋冬就是最夯的花海秘境，近1公傾超廣闊繽紛花海，於今年多新增光球、稻草捆、文青風白色帳篷等打卡裝置，在白天黑夜呈現出不同的浪漫氛圍，美到窒息的花海秘境讓人忘記拍照發限動。



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台北捷運賞花：大溝溪生態治水園區繡球花海

內湖免費繡球花海必拍！如果你以為的內湖只有內科、塞車，那就真的太遜了，隱藏在捷運「大湖公園站」周邊的大溝溪生態治水園區，是內湖人不想說的漫步好去處。隨著四季變換，換上不同花海迎接大家到來，水利處更在近期種植近萬盆繡球花和近5千盆的繽紛草花，以巨型愛心花海形狀打造內湖人最浪漫的後花園。



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台北捷運賞花：奇岩4號綠地梅花公園

北投奇岩也變成白色世界，距離捷運紅線奇岩站步行550公尺就到的奇岩4號綠地，公園裡種植的20株梅樹於近日盛開，純白的梅花將整座公園變成純白世界，是附近居民散步好去處。建議再搭捷運順遊北投泡溫泉、吃美食。



奇岩4號綠地

地址：台北市北投區三合街一段77號







此外，除了搭捷運就到的台北賞花秘境，也特別加碼推薦大家轉搭公車前去陽明山花季、汐止康誥坑溪、淡水天元宮賞櫻花、拍出浪漫美照。



轉公車賞花推薦：陽明山花季

春節就到陽明山賞櫻！台北人最美後花園非陽明山莫屬，每到週末假期就想上山走走，今年陽明山公園櫻花因為氣候緣故，提前將近三週開花，搶在春節前夕、2/7開展「陽明山花季」，邀大家一起過年上山賞花踏青。不同品種櫻花將接力綻放至三月中旬，隨時想來都能拍到夢幻粉嫩櫻花海。



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轉公車賞花推薦：汐止康誥坑溪櫻花季

於汐止文化里康誥坑溪旁的櫻花大道，種植約200株山櫻花，於每年一月中旬過後綻放，今年2024汐止康誥坑溪櫻花季正式登場，沿著溪畔旁整條粉嫩櫻花大道，隨著徐徐微風搖曳，伴隨著溪流聲，漫步在其中彷彿是來到世外桃源般愜意。到了傍晚五點點燈後，又變成另一種風情，櫻花造型燈條以及溪畔旁的球燈，讓整條櫻花大道變得更夢幻。



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轉公車賞花推薦：淡水天元宮櫻花季

淡水天元宮櫻花季現在衝剛好！每年冬末春初之際，就是追櫻的浪漫季節，堪稱北台灣最浪漫、最好拍櫻花季之一的「淡水天元宮櫻花季」，整片山頭的粉嫩櫻花海結合獨特的廟宇，讓人每年都想去跟風打卡。目前天元宮後山的三色櫻已有五成開花，趁好天氣去當網美。



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