北投三層崎花海滿開！為了讓台北市民可以輕鬆賞花，台北市政府以「花IN台北」將整座台北城變成花城，其中每年春節前後開展的「北投三層崎花海」，是被譽為是台版富良野花海，是近年來超夯走春賞花景點。今年花海面積再擴大，花海面積高達1200平方米，種植上萬株繽紛花草營造出絕美浪漫打卡點，北投人搶先發IG限動。







以GPS放樣技術描繪出北投在地生態大冠鷲地景，並增加以羽毛為發想的新區塊，將大冠鷲的羽翼更清楚地展現出來，希望透過花海地景讓大家對於環境保育有更近一步的了解。整片花毯有五顏六色繽紛花草妝點，除了有浪漫紫海的羽葉薰衣草，還有銀綠色銀葉菊、鮮紅的一串紅、桃紅色五彩石竹、紅色秋海棠、孔雀草等，隨著山坡地形層層排列形成浪漫花毯，讓人漫步在其中拍到不想走。







只要搭乘捷運至北投站或是捷運復興崗站下車，可漫步15分鐘上山，春節期間也可以搭乘春節限定接駁車，與早上八點至下午四點、每小時一班車，往返三層崎花海和兩個捷運站，方便大家過年到此踩春。此外，也串連北投商圈32間特約店家合作，賞花之餘還能享有好康優惠。



推薦閱讀：無腦出發釜山賞櫻！燦星旅遊「釜山賞櫻4天3夜」1萬6有找，清明連假免請假直飛去拍「世界最大櫻花節、絕美星光夜櫻」。





三層崎花海 賞花時間

活動時間：即日起至2024/3/31



三層崎花海 交通資訊

1、捷運

(1)可搭乘捷運淡水線到新北投站1號出口，沿著中和街步行約15分鐘即可到達。

(2)可搭乘捷運淡水線到復興崗站1號出口，沿著中央北路左轉至稻香路再延著秀山路步行約15分鐘即可到達。



2、公車

搭乘南軟通勤專車(北投線) 、內科通勤專車16、承德幹線(原266路線)、223、216、216區間車、218、218區間車、218直達車、602等公車到達貴子坑水土保持園區



三層崎花海 春節接駁車

時間：春節期間02/10(六)-02/18(日) 08:00-16:00

每小時一班車 (12:00-13:00為休息時間)

停靠站《北投捷運站—三層崎公園—復興崗捷運站》



三層崎花海 義交疏導管制

逢例假日及春節期間08:00-18:00，於秀山路大南客運前公園及秀山路與稻香路交叉口，會有義交實施交通管制，請民眾配合疏導工作。