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無腦出發釜山賞櫻！燦星旅遊「釜山賞櫻4天3夜」1萬6有找，清明連假免請假直飛去拍「世界最大櫻花節、絕美星光夜櫻」。

2024-01-30 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：燦星旅遊 人氣：342
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編輯 鄭雅之

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出國玩最累的就是排行程、又要害怕坐錯車，現在燦星旅遊直接和濟州航空合作，針對春日賞櫻旺季推出三個釜山賞櫻包機旅遊，四天三夜行程玩好玩滿最便宜折扣下來才15,800元，就能無腦出發到釜山，帶你深入釜山最美櫻花名勝地，包括世界最大鎮海櫻花節、E WORLD星光櫻花節等，限定趁優惠先下訂。
燦星旅遊 釜山賞櫻包機/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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燦星旅遊春日釜山賞櫻包機四天三夜旅遊，出發日期為3/27、3/31以及清明連假免請假的4/4，以賞櫻為目的規劃三大賞櫻行程任君挑選，每人17,800元起，於2/15前早鳥報名即可享有第二人現折2,000元優惠，不僅帶大家走遍釜山各大賞櫻名勝地，更吃遍釜山道地美食。
燦星旅遊 釜山賞櫻包機/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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囊括各大人氣賞櫻景點，包括全韓國最盛大的櫻花祭「E WORLD星光櫻花節」、世界最大櫻花節「鎮海櫻花節」、老司機才知道賞櫻秘境「影島東三海水川櫻花路」、韓劇拍攝地「余佐川羅曼史橋」等，從櫻花水路到絕美夜櫻通通都有，讓人打卡拍不停。
燦星旅遊 釜山賞櫻包機/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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除了賞櫻拍美照之外，當然也少不了吃釜山在地美食，傳統韓式年糕湯、豬肉湯飯、金剛部隊鍋、痛風海鮮鍋、韓式燒烤吃到飽等，讓人還沒出發就狂流口水。也將帶大家深入在地文化，體驗汗蒸幕、欣賞加耶王國主題塗鴉秀[HERO]，並搭乘最新打卡點藍線海岸膠囊列車，超豐富的行程揪你一起出發。並安排入住最熱鬧的海雲台旁，直接到26樓無敵海景餐廳吃早餐。

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燦星旅遊 釜山賞櫻包機/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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燦星旅遊 釜山賞櫻包機

出發時間：3/27、3/31、4/4
團費：每人17,800元起
優惠：
1、即日起至2/15前，報名第二人再折2,000元。
2、每人贈送韓國專用轉接插頭。

更多詳情，燦星韓國釜山賞櫻專頁：
https://event.startravel.com.tw/korea/charter/ 

 

 

 

 

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