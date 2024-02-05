春節就到陽明山賞櫻！台北人最美後花園非陽明山莫屬，每到週末假期就想上山走走，今年陽明山公園櫻花因為氣候緣故，提前將近三週開花，搶在春節前夕、2/7開展「陽明山花季」，邀大家一起過年上山賞花踏青。不同品種櫻花將接力綻放至三月中旬，隨時想來都能拍到夢幻粉嫩櫻花海。







提前開花的陽明山花季，讓人可以在春節連假就衝上山賞花，最推薦大家先到陽明公園漫步，目前櫻花溪流區的山櫻花已有8成，將在本週進入滿開。而湖山路二段和陽明公園的全齡步道周邊的山櫻花則是將持續到2月中旬，適合全家老小一起前去賞櫻。







除了山櫻花之外，還有花鐘後方至銅像區、第二停車場水濂洞的八重櫻；噴水池和王陽明銅像區附近的昭和櫻；遊客中心前及湖山綠地旁的吉野櫻等，散落在各處的不同品種櫻花將接力綻放，一路至三月中旬都能拍到絕美的櫻花。此外，也在陽明公園和湖山綠地分別種植大量杜鵑花和黃色水仙花，預計在二月下旬和三月中旬盛開，和粉嫩櫻花一起爭艷。





陽明山花季

花期：2024/2/7~3/17



陽明公園櫻花溪流區的山櫻花

維持到2月初



湖山路二段人車分道旁與陽明公園全齡步道周邊山櫻花

維持到2月中



花鐘後方至銅像區與第二停車場水濂洞附近八重櫻

維持到2月中。



噴水池和王陽明銅像區附近昭和櫻

維持到2月底。



遊客中心前及湖山綠地旁吉野櫻

預計於三月上旬至三月中旬綻放。



陽明公園杜鵑花

預計二月下旬到三月中旬綻放。



湖山綠地水仙花

預計2月底開始綻放，花期約10天。



陽明山花季 仰德大道交通管制

管制時間：每周六日及春節假期，自上午7點至下午4點進行管制小客車通行。



陽明山花季 大眾交通推薦

搭乘台北捷運淡水信義線到石牌站轉乘小8、128公車;到北投站轉乘小 9、129公車;到劍潭站，轉乘紅5、260(區、花鐘線)、1717至陽明山公車總站下車，再沿湖山路、人車分道步行約20分；東湖地區則可搭乘681，台北火車站可搭乘260區間車或260花鐘班次即可到達。