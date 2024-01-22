內湖人最美後花園「內湖樂活夜櫻季」回來了！每年一定要去朝聖的超夯賞櫻名勝地「內湖樂活夜櫻季」，今年搶先在1/26點燈，連續35天的夜櫻季是近年來活動時間最長的一次，更使用粉色燈光點亮整條櫻花步道，無倫是白天還是黑夜，漫步在連綿3公里的粉嫩櫻花步道上浪漫氛圍爆棚。







於1/26~2/29期間登場的「內湖樂活夜櫻季」，以夜光電櫻為主題，2000株、9種不同品種的櫻花接力登場，首發就由粉色寒櫻打頭陣，陸續有八重櫻、昭和櫻及吉野櫻等綻放，粉白、粉紅和粉桃相間的櫻花步道美不勝收，是少數不用跑山區、只要搭捷運就能輕鬆抵達的賞櫻勝地，這週末就來去拍網美照。







歡慶一年一度「內湖樂活夜櫻季」回歸，於開幕首日規劃櫻花市集之外，更邀請到神秘嘉賓「百大DJ」將樂活公園變成電音派對現場，在浪漫櫻花樹下狂歡、搖擺。並和周邊47家友善店家合作，只要持官網特約店家頁面，即可享專屬賞櫻優惠。



推薦閱讀：汐止櫻花大道開了！今年第一場櫻花「汐止康誥坑溪櫻花季」櫻花農夫市集、夜櫻點燈，30天浪漫登場。





內湖樂活夜櫻季 夜光電櫻 活動資訊

活動時間：2024/1/26 至 2024/2/29

地址:台北市內湖區康樂街61巷



內湖樂活夜櫻季 交通資訊

1、搭乘公車203、284、629、677、711、896、903、藍 36、棕 19、 紅2等至東湖國小站，步行約3分鐘。

2、搭乘捷運文湖線至 東湖站3號出口，步行約10分鐘即可到達。





欣賞完內湖樂活夜櫻季，捷運東湖站周邊美食也不能錯過！精選7間人氣美食從老字號小吃、到文青風下午茶全都有。



捷運東湖站美食推薦：麵屋昕家

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 麵屋昕家 說：

泡泡雞白湯拉麵，真的跟日本的泡系雞白湯味道很類似，味道濃郁，不過口感更清爽些，喝到最後更不膩口，吃完不會覺得口喊渴。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#麵屋昕家

地址：台北市內湖區康寧路三段189巷11弄12號1樓







捷運東湖站美食推薦：畝畝園蒸餃餡餅

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 畝畝園蒸餃餡餅 說：

羊雜麵湯頭很棒，清爽沒什麼腥味，加了很多加了香菜、蔥花提升香氣，很喜歡他們家寬麵的口感，跟一般寬麵條不一樣，偏軟但是依舊保有Q度。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#畝畝園蒸餃餡餅

地址：台北市內湖區康樂街136巷18弄30號

電話：02 2630 9909







捷運東湖站美食推薦：王家水餃館

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 王家水餃館 說：

30多年人氣老店，水餃皮Q帶勁，厚度適中能透光；韭菜帶有清甜味，再搭上新鮮札實的豬肉餡，整體水餃口感顯得細緻，與芳郁不膩口的鮮肉餡湯汁，真是好吃到，讓我們一口接一口。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#王家水餃館

地址：台北市內湖區東湖路119巷2號

電話：02 2631 8277







捷運東湖站美食推薦：Promettente 義大利麵專賣

部落客 佛系旅遊筆記 造訪 Promettente 義大利麵專賣 說：

主廚燉飯是今天票選第一名！將大蒜、洋蔥、彩椒一起拌炒，大蒜的香、洋蔥與彩椒的甜，加上鮮奶油與起司的濃郁口感，連不愛米飯的媽媽都對主廚燉飯讚不絕口！<全文介紹>



#Promettente 義大利麵專賣

地址：台北市內湖區東湖路7巷25號1樓

電話：02 2633 0897







捷運東湖站美食推薦：醇食客手作工坊

部落客 Christine Chang 造訪 醇食客手作工坊 說：

主打店內的吐司、漢堡、波蘿都是自家手工烘焙製作的麵包，連餡料如芋泥、薯泥等特製醬料也是自製。在文湖線東湖捷運站的早午餐餐廳競爭激烈的商家中算是口碑不錯的人氣餐廳。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#醇食客手作工坊

地址：台北市內湖區康寧路三段189巷11弄16號

電話：02 2630 5728







捷運東湖站美食推薦：石鮮鍋物

部落客 Ivy。旅圖嬉遊記 造訪 石鮮鍋物 說：

有專人爆炒的石頭火鍋，還有極品活海鮮，用的還是海產店等級的活水低溫海產缸，讓東湖人可以用最優惠的價格就可以吃到每日新鮮直送的活龍蝦、活鮑魚等高檔食材。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#石鮮鍋物

地址：台北市內湖區東湖路7巷3-1號1樓

電話：02 2631 0098







捷運東湖站美食推薦：半夏生

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 半夏生 說：

布丁是用以沖繩的本和香糖製作，搭配濃郁的雞蛋香氣，微甜不膩，製作過程中不加一滴水，讓布丁的口感更加外紮實、內彈嫩，跟著上面的鮮奶油一起品嘗，柔順的滋味吃過就不會忘。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#半夏生

地址：台北市內湖區康寧路三段99巷17弄24號1樓

電話：02 2633 9833



