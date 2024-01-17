汐止人的櫻花季開了！一年一度最粉嫩夢幻的櫻花季，就由新北汐止康誥坑溪櫻花大道揭開序幕，已於近日陸續綻放，預計將在1/20~2/18期間推出「汐止康誥坑溪櫻花季」，夜櫻點燈、櫻花農夫市集通通都有，不僅是汐止人每年年初最美後花園，更是新北第一場櫻花大道，揪大家來趟汐止賞櫻、美拍一波。







於汐止文化里康誥坑溪旁的櫻花大道，種植約200株山櫻花，於每年一月中旬過後綻放，今年2024汐止康誥坑溪櫻花季將於本週末1/20正式登場，沿著溪畔旁整條粉嫩櫻花大道，隨著徐徐微風搖曳，伴隨著溪流聲，漫步在其中彷彿是來到世外桃源般愜意。到了傍晚五點點燈後，又變成另一種風情，櫻花造型燈條以及溪畔旁的球燈，讓整條櫻花大道變得更夢幻。







除了有絕美的汐止櫻花大道可以拍，也將在1/20、1/27、2/3週六於文化市民活動中心前規劃農夫市集，新北在地小農產品、人氣美食等齊聚，讓人到此賞櫻、逛市集享受最愜意午後。同時，也推出限定打卡優惠，只要在櫻花步道拍照或打卡，並加入「iFG遠雄廣場」會員及「汐止區公所-水返腳大小事」粉絲專頁，至iFG遠雄廣場3樓服務中心即可免費兌換寶可夢小物和5枚湯姆熊代幣，限量200份要搶要快。



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汐止康誥坑溪櫻花季 時間

時間：2024/1/20~2024/2/18

地點：新北市汐止區水源路一段246號，汐止區文化里康誥坑溪旁櫻花步道。



汐止康誥坑溪櫻花季點燈時間

點燈時間：每晚5點半至23點



汐止康誥坑溪櫻花季 農夫市集

日期：1/20、1/27、2/3（六）

活動地點：新北市汐止區南興路83巷17號，汐止文化市民活動中心前



汐止康誥坑溪櫻花季 交通資訊

櫻花大道位置：汐止區新台五路一段與南興路交叉口進入(加油站旁)。

火車：汐科站北站下車，步行約500公尺即可到達。

公車：乘坐589、605、675、678、823、907、951及1031、F901、F915、藍15等，在連興街口站或東方科學園區站下即可到達。

開車：從中山高下汐止交流道接大同路，轉南興街直行至新台五路即可；北二高下新台五路交流道往基隆方向，至南興路口即可到達。