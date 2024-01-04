內湖免費繡球花海必拍！如果你以為的內湖只有內科、塞車，那就真的太遜了，隱藏在捷運「大湖公園站」周邊的大溝溪生態治水園區，是內湖人不想說的漫步好去處。隨著四季變換，換上不同花海迎接大家到來，水利處更在近期種植近萬盆繡球花和近5千盆的繽紛草花，以巨型愛心花海形狀打造內湖人最浪漫的後花園。







於即日起盛開的大溝溪生態治水園區繡球花花海季，有粉色、藍色和混色等近萬盆繡球花同場爭艷，利用地形高低在原有的步道旁打造愛心秀球花海，讓人近距離的走進花叢中拍出一張張美照，享受被繡球花包圍的浪漫氛圍。花叢中還藏有俏皮兔子燈藝術裝置，讓冬季花海變得更加活潑歡樂。







一旁還種滿近5千盆的時令花草妝點，將超過400坪的大溝溪生態治水園區變成內湖人賞花秘境，只要搭乘捷運文湖線至大湖公園站下車，再步行15分鐘就能拍到無敵美景。周邊順遊圓覺禪寺、碧山巖登山步道，揪你來趟台北超愜意秘境半日遊。



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大溝溪生態治水園區 交通資訊

地址：103台北市內湖區大湖街131巷與大湖山莊街堤外

交通資訊：

1.公車

(1)搭乘247、267、284、630、677、紅2、紅31等公車，至「大湖」站下車，沿成功路四段324巷往河堤方向走到底向右轉，進入成功路294巷（約 280 公尺），沿成功路294巷至大湖街131巷左轉進入大湖山莊街（約 150 公尺），左轉即可抵達大溝溪生態治水園區。

(2)搭乘小3，至「大湖國小站」站下車，沿大湖山莊街往河堤方向走到底（約130 公尺），即可抵達大溝溪生態治水園區。



2.捷運

(1)文山內湖線「大湖公園」1號出口出站，沿大湖山莊街往河堤方向走到底（約750公尺），即可抵達大溝溪生態治水園區。



3.自行車

Youbike 2.0：大湖國小站、捷運大湖公園站(2號出口)、成功公園



4.自行開車

(1)Google導航設定「大溝溪生態治水園區」。

(2)可至「大湖公園地下停車場」停車。