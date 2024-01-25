淡水天元宮櫻花季現在衝剛好！每年冬末春初之際，就是追櫻的浪漫季節，堪稱北台灣最浪漫、最好拍櫻花季之一的「淡水天元宮櫻花季」，整片山頭的粉嫩櫻花海結合獨特的廟宇，讓人每年都想去跟風打卡。目前天元宮後山的三色櫻已有五成開花，若是不想要人擠人的話，建議本週末趁好天氣去當網美、拍美照，還能避開交通管制的時間。







一年一度必追的人氣賞櫻景點「天元宮櫻花季」，種植不同品種的櫻花將陸續綻放，於即日起可一路欣賞到三月中下旬，整片粉紅、粉白、暗紅等櫻花隨風搖曳，將整片山頭染成夢幻粉嫩花海，再搭上特殊建築設計的廟宇，吸引眾多攝影愛好者前去練技。目前預估首波三色櫻滿開時間落在1/30-2/6，未來天氣預告也不會下雨，預計可以欣賞到絕美的滿開櫻花海。







今年同樣和景觀處合作推出「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動，預計將在2/5正式點燈，每日下午四點至晚間八點半之間，為追櫻族帶來炫麗浪漫的夜間櫻花光雕展，建議大家傍晚前去天元宮，可一次看到白天粉嫩櫻花海、夜間櫻花光雕秀，雙滿足。



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淡水天元宮 櫻花季

地址：新北市淡水區北新路三段36號 電話：02-2621-2759

夜櫻點燈時間：2024/2/5至2/18，每天下午16:30至20:30。



淡水無極天元宮 櫻花季交通資訊

大眾運輸：搭乘捷運至淡水捷運站，或於北新福德宮前，轉乘前往淡水天元宮的接駁公車，或是搭乘原有路線 866、875、876、877 等路線公車上山賞櫻。



限制路段：天元宮兩側 (北新路自水源國小至山仔頂營區間)、北3線 (自養生樹社區至北新路間)



淡水無極天元宮 櫻花季交通管制點

第一階段：淡金、北新路口；口湖子路三岔路口

第二階段：淡金路與商工路口、北 3 線與鄧公路口處、淡金路奇樺地磅前