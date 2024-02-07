古亭秘密花園就在「古亭河濱公園花海」！只要搭捷運就能輕鬆抵達的景點，一直是雙北人週末最愛的外出選擇。而位於捷運公館站步行10分鐘的古亭河濱公園，每到秋冬就是最夯的花海秘境，近1公傾超廣闊繽紛花海，於今年多新增光球、稻草捆、文青風白色帳篷等打卡裝置，在白天黑夜呈現出不同的浪漫氛圍，美到窒息的花海秘境讓人忘記拍照發限動。







種植大量醉蝶花、粉萼鼠尾草、大波斯菊的古亭河濱花海，於近日進入大滿開階段，隨風搖曳的繽紛花海一眼望去，讓人忘卻大都市紛紛擾擾。除了近距離接觸花叢，今年更打造大型帆船瞭望台，揪大家登高望遠，享受360度環景花海的絕美景致。







為了增添不同樂趣，今年也首度新增稻草捆、球型燈飾等多個打卡裝置，數十個稻草捆佇立在花海旁，彷彿身處在農村之地，感受最純樸簡單的美好日常。並且擺上多個文青風格的白色帳篷，搭配花叢中的光球，讓人隨手拍都是時尚大片。



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古亭河濱公園花海

花展日期：即日起至2月下旬

花展地點：古亭河濱公園

古亭河濱公園花海 交通資訊

搭乘捷運：至公館站步行約10分鐘。

轉乘公車：搭乘小30、895、311區間車、254區間車、棕12至「自來水博物館」下車後步行約10分鐘。



注意事項：現場較難停車，建議大家搭乘交通工具前往。