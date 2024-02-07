為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 旅遊 > 古亭秘密花園！近1公傾「古亭河濱花海」夢幻光球、文青帳篷美出新高度，躺著發呆到忘記拍美照。

古亭秘密花園！近1公傾「古亭河濱花海」夢幻光球、文青帳篷美出新高度，躺著發呆到忘記拍美照。

2024-02-07 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：古亭河濱公園花海 人氣：432
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

古亭秘密花園就在「古亭河濱公園花海」！只要搭捷運就能輕鬆抵達的景點，一直是雙北人週末最愛的外出選擇。而位於捷運公館站步行10分鐘的古亭河濱公園，每到秋冬就是最夯的花海秘境，近1公傾超廣闊繽紛花海，於今年多新增光球、稻草捆、文青風白色帳篷等打卡裝置，在白天黑夜呈現出不同的浪漫氛圍，美到窒息的花海秘境讓人忘記拍照發限動。
古亭河濱公園花海 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
古亭河濱公園花海 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

種植大量醉蝶花、粉萼鼠尾草、大波斯菊的古亭河濱花海，於近日進入大滿開階段，隨風搖曳的繽紛花海一眼望去，讓人忘卻大都市紛紛擾擾。除了近距離接觸花叢，今年更打造大型帆船瞭望台，揪大家登高望遠，享受360度環景花海的絕美景致。
古亭河濱公園花海 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
古亭河濱公園花海 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

為了增添不同樂趣，今年也首度新增稻草捆、球型燈飾等多個打卡裝置，數十個稻草捆佇立在花海旁，彷彿身處在農村之地，感受最純樸簡單的美好日常。並且擺上多個文青風格的白色帳篷，搭配花叢中的光球，讓人隨手拍都是時尚大片。

推薦閱讀：新秘境是屏東！5選屏東新景點「奇幻瀑布光雕秀、泰迪熊稻田」走春出遊就衝這，屏東的美才不只有墾丁。
古亭河濱公園花海 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
古亭河濱公園花海 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



 

古亭河濱公園花海

花展日期：即日起至2月下旬
花展地點：古亭河濱公園

古亭河濱公園花海 交通資訊
搭乘捷運：至公館站步行約10分鐘。
轉乘公車：搭乘小30、895、311區間車、254區間車、棕12至「自來水博物館」下車後步行約10分鐘。

注意事項：現場較難停車，建議大家搭乘交通工具前往。

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#古亭
morechevron_right
文章關鍵字
古亭 花海 文青 賞花 more
延伸閱讀
古亭秘境大曝光！超過4000坪「古亭紫爆花海」到明年2月中都有，「48萬盆花草、夜間花海光雕展」古亭人都不知道。
 編輯 鄭雅之
大蒜控終於等到了！老字號「大呷麵本家」強打推出「台式蔥蒜湯煲麵」，要用蒜味十足的拌麵攻佔必吃拌麵清單。
 編輯 鄭雅之
竟然是蜜桃抹茶冰沙！辻利茶舗「抹茶蜜桃辻冰沙、乳酸飲」搶攻今夏最強冰沙稱號，再也不用羨慕日本有蜜桃星冰樂了。
 編輯 鄭雅之
是kiri乳酪泡芙！beard papa’s「檸香乳酪泡芙泡芙」最新口味曝光，爆濃「kiri乳酪卡士達」泡芙控、乳酪控都嗨了。
 編輯 鄭雅之
2024台北古亭河濱花海盛況｜3千坪波斯菊花海、船型眺望台、夜賞浪漫球燈魅力一覽
 饅頭弟
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up