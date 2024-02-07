屏東跟你想的不一樣，才不只有墾丁！近年來形象大翻轉的屏東，透過各種藝術節、燈節等活動，成為文青、網美最愛的國旅首選。這次春節連假剛好有5大活動同步進行，有絢麗震撼的「屏東燈會」、超萌泰迪熊主題「屏東熱博」、文青拍爆的「落山風藝術季」、超迷幻瀑布光影秀「屏東奇幻大津」和浪漫「四重溪溫泉季」，各式各樣主題讓人三天兩夜都拍不完。







2024屏東燈會

屏東人踩春一定要先去「2024屏東燈會」朝聖！於萬年溪、縣民公園以及勝利星村打造三大主題燈區，共設置35組燈飾點亮屏東的夜景。其中最不能錯過的是位於縣民公園燈區中，高達15米、長192米「龍躍屏東」超震撼主燈秀，每晚每30分鐘展演，音樂、煙霧和雷射光律動展現龍年磅礡氣勢。







萬年溪燈區以「無限之光」為主題進行策劃，以蜿蜒的萬年溪呼應龍年降臨，在景觀橋上將上翅膀地景藝術，搭配燈光和音效營造沈浸式體驗。溪流上則是擺上以竹子為材料製作「龍鱗」，彷彿龍在溪中游行。並運用蔚藍燈飾「溪的幻動」、「星織天橋」、「風穴」等燈海，將龍的各種元素變成燈飾，讓人美拍一波。





2024屏東熱帶農業博覽會

勝利星村燈區「春暖花開‧文資綻放」則是將日式老宅建築群也融入在燈區設計中，使用剪紙藝術、草編藝術、光影圖紋和花藝佈置，將歷史場域搖身變成文青打卡秘境，漫步在其中每個轉角都有不同驚喜等著大家。屏東燈節於即日起至2/25點燈，趁春節假期到訪國境之南賞燈、當網美。活動時間：即日起至2/25(日)3大燈區：萬年溪燈區「無限之光」縣民公園燈區「屏東天空之城」勝利星村燈區「春暖花開‧文資綻放」主燈「龍躍屏東」每30分鐘演出一次主燈秀。

最療癒踩春景點就在「2024屏東熱博」！今年以「萌泰迪遊屏東」為主題，超大片彩繪稻田都變成可可愛愛的泰迪熊模樣，讓走過、路過的人都被萌翻。並首度將場域擴及至農科園區，規劃三大展區、19個農林漁畜特色主題，且邀請20多個日本友好城市一起參展。現場農地上還有超療癒的巨型泰迪熊坐鎮，等著大家前去打卡。



2024屏東熱帶農業博覽會 活動資訊

活動時間：即日起至03／03(日)

展覽時間:09:00～17:00

三大展區：

屏東農業物產館：屏東縣長治鄉德和路9之9號

屏東農業科技園區：夢蝶湖

屏東農業科技園區：豐和館







屏東落山風藝術季

文青、網美都愛的屏東落山風藝術季，今年再度洗版IG版面，以「風的頻率」為主題設計10組戶外作品、1檔老屋計畫、2檔室內特展，透過山、海、日、月、風、沙自然環境，營造出專屬屏東的美，讓人每年都想到恆春朝聖。







其中，超療癒的「風的寓言」，由台灣創作者阿倫將自己的療癒角色化為實體，在待（呆）風樓戶外呈現。可可愛愛的吹風大狗狗掛在建築頂樓、趴在草地上，是人類最暖心的朋友，希望帶給大家擁抱逆風的勇氣。而戶外展區推薦大家到沙灘藝術裝置欣賞一整排超大型燈光裝置 「Sylph」，以及靈感取自《老人與海》的超現實創作「那隻旗魚的鼻骨」等。



屏東落山風藝術季 活動資訊

展期：即日起至2024/2/25(日)

地點：車城鄉海口港延伸至看海美術館周邊

展區：看海美術館、待風樓、戶外沙灘展區







屏東奇幻大津

初登場的「屏東奇幻大津」是將屏東人兒時校外教學必去的大津瀑布變成光雕作品，在自然環境中打造出全新光影沉浸體驗，全長800公尺的大津步道，規劃「夕照光芒」、「萬物璀璨」、「大地之舞」與「奇幻大津」4大主題，共計14組燈光把大津瀑布步道變成奇幻秘境，入場只要100元就能到此夜遊。







將高樹夕陽、加蚋埔馬卡道文化和水芋等在地意象融入燈飾作品中，建議大家傍晚時分到訪，可以欣賞被紅霞日落夕照的屏東平原，入夜後點燈秒變身為奇幻夜景。尤其是90度直瀉而下的大津瀑布，光影投射和瀑布流水相呼應，成就最美的屏東秘境。



屏東奇幻大津 活動資訊

地點：屏東奇幻大津瀑布

活動時間：即日起至2/25，每晚17:00~21:00點燈

票價：100元







屏東四重溪溫泉季

今年四重溪溫泉季點燈至2/29，將融入在地元素打造專屬屏東的特色打卡點，佈置區也加碼延長至大梅部落，除了有沉浸式藝術燈飾之外，還規劃超桑溫泉路跑、期間限定郵輪巴士、在地溫泉市集、全新開放煮蛋池、超萌水豚君等亮點，更多精彩活動訊息將陸續公告，請持續鎖定窩客島，將為大家提供最新第一手報導。



2023四重溪溫泉季 活動資訊

活動日期：2023/11/17～2024/2/29

燈飾點燈時間：17:30～22:30（11/17配合開幕活動將調整點燈時間）



