廣島追楓秘境大公開！日本向來是台灣人賞楓的熱門首選，其中廣島縣擁有得天獨厚的地理優勢，有許多山谷岩壁，加上千年歷史古蹟，因此每年10月下旬至11月中旬，境內有8個相當知名的賞楓勝地，在細細品味季節更迭之美的同時能感受古今，絕對讓賞楓迷拍到心滿意足。



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紅葉谷公園：夜楓點燈如夢似幻

有著世界遺產的日本三景之一宮島，秋季是最多遊客造訪的季節，位於宮島彌山山腳下的「紅葉谷公園」，更是首屈一指的賞楓名勝。約700株的楓紅渲染整個公園，遍地楓葉宛如迎接貴客到來的紅地毯。不單是白天的行程，晚上的夜楓點燈才是重頭戲，今年的點燈活動於11月3日至26日，每天日落後至晚間8點間進行，在燈光的照射下，楓葉就像是紅寶石般閃耀著，與園區內的造景相映成趣，營造出浪漫的夢幻氛圍，令人沉醉。



宮島紅葉谷公園 夜楓點燈

活動期間：2023年11月3日～11月26日

點燈時間：日落後～晚上8點

入園費：免費

交通方式：JR宮島口站轉搭宮島航線渡輪（約10分鐘航程），於宮島棧橋徒步20分鐘即達

官網（日文）：https://www.miyajima.or.jp/sightseeing/ss_momiji.html





帝釋峽：大自然與人造環境的完美結合

位於廣島縣北部的「帝釋峽」，不僅是日本百景，也是廣島縣代表性的賞楓名勝之一。全長18公里的石灰岩溶岩峽谷，展現了變化萬千的溪谷之美，有世界三大天然橋「雄橋」、200公尺長的鐘乳洞「白雲洞」及3億年前形成的急流「斷魚溪」等自然奇景，加上與自然融合的人造湖「神龍湖」，富有變化的景緻，媲美電影場景，其中每年的10月下旬到11月上旬，則是季節限定的賞楓最佳觀賞期。



帝釋峽

地點 ：廣島縣神石郡神石高原町，莊原市東城町

交通方式：在JR東城站搭乘備北巴士 始終線於「帝釋」站下車

官網（中文）：http://taishakukyo.com/zh-tw/



佛通寺：西日本唯一大本山

「佛通寺」是西日本唯一擁有參禪道場的臨濟宗大本山，道場規模為日本數一數二，也因此成為不少企業及學校選擇研習的場所，訪客絡繹不絕。寺院建築佇立於古老的杉木林中，清幽靜謐，佛光靈氣的環境，是能感受到滿滿能量的開運景點。夏天新綠時節、秋天紅葉季都吸引眾多遊客前來參拜，在秋楓的加持下，更添禪意，彷彿走入時間停止的秘境，讓人陶醉。



佛通寺 紅葉期間

地點：廣島縣三原市高坂町許山22

營業時間：2023年11月3日～11月27日的08:00～17:00

※ 視紅葉的狀況，結束日期將有所變更

入園費：大人500日圓、大學生以下免費

交通方式：JR三原站搭乘前往佛通寺的巴士約40分鐘車程

官網（日文）http://buttsuji.or.jp/





三景園：一下飛機就有楓葉可賞

日式庭院可是日本賞楓才有的特色美景，在廣島縣一下飛機就能踩點！「三景園」是鄰近廣島機場的築山池泉回遊式庭園，以廣島的山、海、村三種景觀為主題，將廣島之美濃縮於此。這裡的花卉多種豐富，月月不同，精彩綻放，秋天的紅葉，每年都會吸引大批遊客前來，今年迎接開園30周年，紅葉祭將於11月2日～11月19日舉辦，活動比往年更加豐富，週末及國定假日限定的夜間點燈，也將同步好評登場。



三景園 紅葉祭期間

地點：廣島縣三原市本鄉町善入寺64-24

開園時間：9:00～17:00（最後入園16:30）

入園費：大人320日圓（團體270日圓）、中小學生160日圓（團體130日圓）

※ ( )為20人以上團體的費用

交通方式：從廣島機場徒步5分鐘

官網（日文）：http://www.chuo-shinrin-koen.or.jp/sankei/pamphlet/2023momiji.pdf





廣島城： 廣島市區就能擁抱美麗秋色

到廣島怎能錯過日本百大名城「廣島城」！進入秋天，「廣島城」護城河畔的楓葉一片片轉紅，圍繞著這座美麗的城堡，景色雅致迷人，位處廣島市中心的日本三大平城，讓旅客不需奔波，輕鬆就能欣賞到楓紅與古城構成的獨有風情。



廣島城

地點：廣島縣廣島市中區基町21-1

交通方式：JR新白島站徒步17分鐘、JR廣島站徒步25分鐘

官網（日文）：https://www.rijo-castle.jp/





今高野山：攝影迷搶拍的佛教賞楓祕境

「今高野山」是由弘法大師（空海）所創的佛教聖地之一，存有觀音堂本尊佛像等多件極具歷史價值的重要文化財，自然資源豐富的今高野山，也是廣島縣內享有盛名的賞楓勝地。入秋後，山林逐漸染上了一層層豔紅、亮橙、金黃等色調，在此可享受千年古寺與楓葉共同營造出日本秋天的獨特美感，是攝影愛好者的熱門拍照秘境。今年為紀念弘法大師（空海）誕辰1250周年，今高野山計劃了國樂演奏會、市集以及紅葉祭等一連串的慶祝活動，賞楓的同時一起感受祭典的熱鬧氛圍。



今高野山

地點：廣島縣世羅郡世羅町甲山

入園費：免費

交通方式 ：從JR尾道站搭乘中國巴士，至「甲山營業所」站下車徒步5分鐘

官網 （日文）：https://www.imakouya.nss55.net/index.html





野呂山：瀨戶內海美景一起盡收眼底

位於瀨戶內海國家公園的「野呂山」，是環繞吳市群山中的最高峰，海拔839公尺，因可欣賞到瀨戶內海最美的景觀而聞名。四季更迭所帶來的風景變化之中，秋天的楓葉將山谷妝點得一片火紅，迷人的景色，讓不少登山客前來朝聖。這裡除了有規劃完善的登山及健行步道之外，從「兜岩展望台」能眺望瀨戶內平靜的海面和飛島海道的多島美在眼前遼闊展開，以及遠處山巒起伏的四國山脈，都一起收入眼簾。



野呂山

地點；廣島縣吳市川尻町板休5502-37

交通方式：JR吳市站搭乘廣電巴士「川尻小用入口方向」至川尻站下車

官網（中文）：https://kuremachidiary.jp/zh/diary/2887/#gsc.tab=0





三瀧寺：隱身楓紅之中的千年古寺

位於廣島市近郊的「三瀧寺」，因境內有三座瀑布而名，據傳由日本佛教始祖的弘法大師空海所創建。三瀧寺隱匿深山幽谷之中，一到秋天便被楓紅覆蓋，十分壯觀，寺院莊嚴清寧的氛圍更添詩意，境內所到之處都美得像一幅畫，並作為賞楓名勝而聞名。其中，寺內的多寶塔朱紅色的外型，與滿山的楓紅相呼應，是廣島縣內行人的賞楓秘境，還可一探塔內安置了千年歷史木造阿彌陀如來坐像，精湛的工藝加上柔美的線條展現，於1958年被列入日本的國家重要文化財產。



三瀧寺

地點：廣島縣廣島市西區三瀧山411

交通方式：從JR三瀧站徒步15分鐘

官網（中文）：https://dive-hiroshima.com/tw/explore/3320/

