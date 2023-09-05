近年吹起戶外風，出國旅遊也要親近大自然！日本廣島縣擁有山海自然景觀、集日本各色風貌於一身，特別是賞楓熱門景點「縮景園」、能野餐踏青的「廣島縣立中央森林公園」，更讓人倍感療癒。本文為旅人們特別整理出廣島最具綠意的7個森林系療癒景點，不僅能愜意放鬆心靈，還能夠拍美照打卡，快列入口袋名單中，規劃一場廣島療癒之旅。



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廣島縣立中央森林公園：航空迷的朝聖景點

距離廣島機場只要10分鐘路程的「廣島縣立中央森林公園」，可近距離的觀賞飛機滑行、起降，感受近在咫尺的視覺震撼，不僅是航空迷及攝影玩家的朝聖景點，也很適合親子旅客與單車迷。





在相當於370個足球場面積的偌大公園裡，設有國際公認正規的自行車道、親子同遊車道等4條多元自行車路線，園內也提供自行車租借服務，能穿梭樹林之中，挑戰與飛機同行的樂趣。園內的「三景園」是6公頃大的築山池泉回遊式日本庭園，以廣島的村鎮、山谷和瀨戶內海的景色為主題，可在此充分欣賞日本的四季風情。



廣島縣立中央森林公園

地址：廣島縣三原市本郷町上北方1315

開園時間：4月～9月 9:00～18:00、10月～3月9:00～17:00

休園日：12/29～12/31

入園費用：免費（除三景園）

交通方式：由廣島機場徒步10分鐘

官網（日文）：http://www.chuo-shinrin-koen.or.jp/index.html





縮景園：日本歷史公園百選

藏身在廣島市中心的「縮景園」，是都市高樓環繞下的謐靜花園，在今年的G7高峰會中，被選為第一夫人們參訪的景點之一，江戶初期建造至今已有400年歷史的大名庭園，被日本政府指定為國家名勝，也是日本歷史公園百選之一，濃縮各地名勝景緻於其中而得名。



夢吊橋：山林中的「紅色微笑」

「夢吊橋」位於廣島縣世羅町的八田原水壩內，為配合周邊地形與景觀，採用無橋墩的PC吊床版橋來建造，其跨距長達147.6公尺，在落成初期還因此獲金氏世界紀錄認證，成為世界最長吊床版橋。在翠綠的群山環繞下，美麗的弧線加上鮮紅色的手扶，就像是掛在湖面上的一抺微笑，美如其名，而名稱更是透過公開招募而得，含有「夢與浪漫的對話，牽起羈絆的橋樑」之意。



夢吊橋

地址：廣島縣世羅郡世羅町（八田原水庫）

交通方式：JR河佐站車程10分鐘

官網（日文）：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/97/yumetsuri-bridge.html





岩倉露營區：不需預約！說走就走的森林療癒體驗

露營新手也可以無痛享受海外露營樂趣！山林河川圍繞的「岩倉露營區」是廣島縣的人氣露營地，從廣島市區車程1小時可達，設備完善，基本的料理區及廁所、淋浴、自動販賣機，甚至還有免費Wi-Fi可用，不住帳篷也有民宿等級的小木屋可選擇，不需預約，說走就走。營區有小瀨川流經，可沿著「細流之森」散散步，享受森林浴，或是到河邊戲水、釣魚，隨季節變化春天賞櫻、夏天追螢火蟲、秋天賞楓，沉浸在大自然的療癒魅力。



岩倉露營區

地址：廣島縣廿日市市津田 岩倉農場

營業時間：全年無休

付款方式：僅收現金

官網（日文）：https://hatsu-navi.jp/visit/camp/iwakuracamp/





Asageshiki早晨徒步旅行：登上廣島市的靈山

一日之計在於晨，是貼近大自然最佳時機！「Asageshiki」在日文為「早晨景色」之意，選在晨間出發的健行導覽行程「Asageshiki」，以廣島市的靈山「二葉山」為中心，在專業導覽人員的帶領下，漫步山林，穿過千鳥居，走訪歷史悠久的神社宮廟，遠離塵囂吸收來自大自然的芬多精。





登頂後，一覽廣島市美麗街景及瀨戶內海為犒賞，天氣好的話，還能遠望世界遺產宮島。在眺望美景的同時，享用著廣島在地食材所製作的可口早餐，最後再來杯「野點」（意指在戶外享受茶道），為美好的一天拉開序幕。



Asageshiki（晨間健行導覽行程）

地點：廣島縣廣島市內的二葉山

所需時間：約3小時

舉辦期間：每年4月～隔年3月

參加費用：8,800～11,000日圓

交通方式：由JR廣島站徒步10分鐘

官網（日文）：https://www.asageshiki.com/





蒲刈恩惠之丘：瀨戶內海上的觀光農園

瀨戶內海因氣候溫暖穩定、光照充足，盛產水果，物產豐饒，讓旅客一年都能感受大自然的恩惠。推薦一年四季都能享受採果樂趣的觀光農園「蒲刈恩惠之丘」，受到瀨戶內海燦爛陽光充分照拂下成長的鮮甜水果，1～5月有大人小孩都愛的香甜草莓，夏天7～9月有超級食物之稱的藍莓，入秋後的10～12月則有多汁的橘子可採。來到這裡可以在園內一邊欣賞著瀨戶內海的美麗景色，一邊享用著親手現摘美味水果，享受悠閒愜意的美好時光。園內附設在地美食餐廳、以天然草本植物製作工藝品的體驗工房，還有販售多種在地蔬果的朝市可去走走，待上一天都不無聊。



蒲刈恩惠之丘

地址：廣島縣吳市蒲刈町大浦字前沖浦

開園時間：9:00～17:00

休園日：每週二（遇假日改隔日休）、12/29～1/3

採果體驗：僅開放週三、週六、週日及國定假日，採預約制

交通方式：由JR吳市站搭乘巴士約60分鐘至「戀之浜」徒步20分鐘

官網（中文）：https://kuremachidiary.jp/zh/place/794/#gsc.tab=0





自然觀察園：跟著小學生一探世羅高原珍貴的自然生態之美

世羅夢公園的「自然觀察園」內孕育不少高原地形的特有動植物，在園區的積極保育及復育工作有成之下，豐富的生態物種，可從中了解並學習生態生物的相關知識，園內規劃完善，是廣島在地小學生校外教學的熱門景點。



世羅夢公園 「自然觀察園」

地點：廣島縣世羅郡世羅町黑淵

入園費用：免費

交通方式：從尾道高速公路世羅交流道開車約20分鐘

官網（中文）：https://dive-hiroshima.com/tw/explore/292/

