為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 走進廣島最綠意的角落！7個療癒滿點「廣島森林系打卡點」快筆記，世界最長…

走進廣島最綠意的角落！7個療癒滿點「廣島森林系打卡點」快筆記，世界最長吊床版橋「夢吊橋」、賞楓超夯首選「縮景園」，廣島最美秘境大公開。

2023-09-05 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：HIT廣島縣觀光聯盟 人氣：1,337
share
編輯 林奕如

編輯 林奕如

近年吹起戶外風，出國旅遊也要親近大自然！日本廣島縣擁有山海自然景觀、集日本各色風貌於一身，特別是賞楓熱門景點「縮景園」、能野餐踏青的「廣島縣立中央森林公園」，更讓人倍感療癒。本文為旅人們特別整理出廣島最具綠意的7個森林系療癒景點，不僅能愜意放鬆心靈，還能夠拍美照打卡，快列入口袋名單中，規劃一場廣島療癒之旅。

推薦閱讀：日本超狂16人協力車！7大超好玩「廣島自由行玩法」全攻略，超萌兔兔天堂「大久野島」、網路超夯話題「16人協力車」，廣島最嗨玩法不藏私公開。

 

廣島縣立中央森林公園：航空迷的朝聖景點

距離廣島機場只要10分鐘路程的「廣島縣立中央森林公園」，可近距離的觀賞飛機滑行、起降，感受近在咫尺的視覺震撼，不僅是航空迷及攝影玩家的朝聖景點，也很適合親子旅客與單車迷。


在相當於370個足球場面積的偌大公園裡，設有國際公認正規的自行車道、親子同遊車道等4條多元自行車路線，園內也提供自行車租借服務，能穿梭樹林之中，挑戰與飛機同行的樂趣。園內的「三景園」是6公頃大的築山池泉回遊式日本庭園，以廣島的村鎮、山谷和瀨戶內海的景色為主題，可在此充分欣賞日本的四季風情。

廣島縣立中央森林公園
地址：廣島縣三原市本郷町上北方1315
開園時間：4月～9月 9:00～18:00、10月～3月9:00～17:00
休園日：12/29～12/31
入園費用：免費（除三景園）
交通方式：由廣島機場徒步10分鐘
官網（日文）：http://www.chuo-shinrin-koen.or.jp/index.html

 

縮景園：日本歷史公園百選

藏身在廣島市中心的「縮景園」，是都市高樓環繞下的謐靜花園，在今年的G7高峰會中，被選為第一夫人們參訪的景點之一，江戶初期建造至今已有400年歷史的大名庭園，被日本政府指定為國家名勝，也是日本歷史公園百選之一，濃縮各地名勝景緻於其中而得名。



池泉回遊式的庭園設計，在極具巧思的規劃下，將不同的自然景觀完美結合，曲徑通幽，穿梭在綠意滿滿的園內，可以感受到庭園中千變萬化的氛圍，隨四季更迭可欣賞到櫻花、紅楓等季節花卉，是廣島人的賞花名勝之地。

縮景園
地址：廣島縣廣島市中區上幟町2-11
開園時間：3/16～9/15 9:00～18:00、9/16～3/15 9:00～17:00
休園日：12/29～12/31
入園費用：大人 260日圓、大學生＆高中生 150日圓、中小學生 100日圓
交通方式：從JR廣島站新幹線口搭乘廣島觀光巡遊巴士橘色線至「縣立美術館前（縮景園前）」下車
官網（日文）：http://shukkeien.jp/

 

夢吊橋：山林中的「紅色微笑」

「夢吊橋」位於廣島縣世羅町的八田原水壩內，為配合周邊地形與景觀，採用無橋墩的PC吊床版橋來建造，其跨距長達147.6公尺，在落成初期還因此獲金氏世界紀錄認證，成為世界最長吊床版橋。在翠綠的群山環繞下，美麗的弧線加上鮮紅色的手扶，就像是掛在湖面上的一抺微笑，美如其名，而名稱更是透過公開招募而得，含有「夢與浪漫的對話，牽起羈絆的橋樑」之意。

夢吊橋
地址：廣島縣世羅郡世羅町（八田原水庫）
交通方式：JR河佐站車程10分鐘
官網（日文）：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/97/yumetsuri-bridge.html

 

岩倉露營區：不需預約！說走就走的森林療癒體驗

露營新手也可以無痛享受海外露營樂趣！山林河川圍繞的「岩倉露營區」是廣島縣的人氣露營地，從廣島市區車程1小時可達，設備完善，基本的料理區及廁所、淋浴、自動販賣機，甚至還有免費Wi-Fi可用，不住帳篷也有民宿等級的小木屋可選擇，不需預約，說走就走。營區有小瀨川流經，可沿著「細流之森」散散步，享受森林浴，或是到河邊戲水、釣魚，隨季節變化春天賞櫻、夏天追螢火蟲、秋天賞楓，沉浸在大自然的療癒魅力。

岩倉露營區
地址：廣島縣廿日市市津田 岩倉農場
營業時間：全年無休
付款方式：僅收現金
官網（日文）：https://hatsu-navi.jp/visit/camp/iwakuracamp/

 

Asageshiki早晨徒步旅行：登上廣島市的靈山 

一日之計在於晨，是貼近大自然最佳時機！「Asageshiki」在日文為「早晨景色」之意，選在晨間出發的健行導覽行程「Asageshiki」，以廣島市的靈山「二葉山」為中心，在專業導覽人員的帶領下，漫步山林，穿過千鳥居，走訪歷史悠久的神社宮廟，遠離塵囂吸收來自大自然的芬多精。


登頂後，一覽廣島市美麗街景及瀨戶內海為犒賞，天氣好的話，還能遠望世界遺產宮島。在眺望美景的同時，享用著廣島在地食材所製作的可口早餐，最後再來杯「野點」（意指在戶外享受茶道），為美好的一天拉開序幕。

Asageshiki（晨間健行導覽行程）
地點：廣島縣廣島市內的二葉山
所需時間：約3小時
舉辦期間：每年4月～隔年3月
參加費用：8,800～11,000日圓
交通方式：由JR廣島站徒步10分鐘
官網（日文）：https://www.asageshiki.com/

 

蒲刈恩惠之丘：瀨戶內海上的觀光農園

瀨戶內海因氣候溫暖穩定、光照充足，盛產水果，物產豐饒，讓旅客一年都能感受大自然的恩惠。推薦一年四季都能享受採果樂趣的觀光農園「蒲刈恩惠之丘」，受到瀨戶內海燦爛陽光充分照拂下成長的鮮甜水果，1～5月有大人小孩都愛的香甜草莓，夏天7～9月有超級食物之稱的藍莓，入秋後的10～12月則有多汁的橘子可採。來到這裡可以在園內一邊欣賞著瀨戶內海的美麗景色，一邊享用著親手現摘美味水果，享受悠閒愜意的美好時光。園內附設在地美食餐廳、以天然草本植物製作工藝品的體驗工房，還有販售多種在地蔬果的朝市可去走走，待上一天都不無聊。

蒲刈恩惠之丘
地址：廣島縣吳市蒲刈町大浦字前沖浦
開園時間：9:00～17:00
休園日：每週二（遇假日改隔日休）、12/29～1/3
採果體驗：僅開放週三、週六、週日及國定假日，採預約制
交通方式：由JR吳市站搭乘巴士約60分鐘至「戀之浜」徒步20分鐘
官網（中文）：https://kuremachidiary.jp/zh/place/794/#gsc.tab=0

 

自然觀察園：跟著小學生一探世羅高原珍貴的自然生態之美

世羅夢公園的「自然觀察園」內孕育不少高原地形的特有動植物，在園區的積極保育及復育工作有成之下，豐富的生態物種，可從中了解並學習生態生物的相關知識，園內規劃完善，是廣島在地小學生校外教學的熱門景點。

世羅夢公園 「自然觀察園」
地點：廣島縣世羅郡世羅町黑淵
入園費用：免費
交通方式：從尾道高速公路世羅交流道開車約20分鐘
官網（中文）：https://dive-hiroshima.com/tw/explore/292/

 

 

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#日本
morechevron_right
文章關鍵字
日本 廣島 縮景園 賞楓
延伸閱讀

日本超狂16人協力車！7大超好玩「廣島自由行玩法」全攻略，超萌兔兔天堂「大久野島」、網路超夯話題「16人協力車」，廣島最嗨玩法不藏私公開。

 編輯 林奕如

日本廣島江田島大顆牡蠣直送來台! 鮮甜飽滿美味就在勝博殿。

 Walker新發現

輕量機能輕鋒衣！國民品牌ONE BOY打造全新2021輕鋒衣、首波精選六色搶先公開，體驗舒適有型、怎麼穿都好看，防水防風透氣輕鋒衣。

 編輯 李維唐

頂級露營體驗可以有多簡單愜意？ 到「寨酌然野奢庄園」就不用辛苦紮營就能露宿山林、不用升火也有美味料理。

 Walker新發現

亞都麗緻打造「餐飲副牌」天香樓mini

 Walker新發現
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 林奕如

編輯 林奕如
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 林奕如最新文章

morechevron_right

COUPON

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

最高激省17%OFF! ~2023最新版Bic Camera優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up