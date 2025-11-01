長崎豪斯登堡太會玩，繼米飛兔後再推神作《新世紀福音戰士》全球唯一8K乘坐式設施。

九州長崎的豪斯登堡越來越會玩，除了米飛主題樂園外，明年將推出超硬派《新世紀福音戰士》遊樂設施，精確對準新世紀福音戰士粉絲。

長崎豪斯登堡嗎主題樂園，繼2025年6月推出全球唯一的米飛兔主題區「米飛兔奇蹟廣場」後，再次端出重磅炸彈！這次他們將目光投向了日本動漫界的傳奇作品——《新世紀福音戰士》，預計在2026年春季推出日本首創的8K乘坐式遊樂設施「福音戰士．飛行 - 8K -」。

日本首創8K LED飛行劇院

《新世紀福音戰士》系列自1995年電視動畫播出以來，30年間持續席捲日本乃至全球。今年10月迎來30週年，豪斯登堡因此推出聯名設施。「福音戰士．飛行 - 8K -」採用8K LED圓頂巨型螢幕，搭配解析度高達Full HD約19倍的8K影像，加上最新的動態座椅技術。180度的視野範圍內，8K影像將帶你與使徒展開驚心動魄的激戰。座椅的動態、風、聲音、震動完全與《福音戰士》的世界觀同步，光粒子、爆炸的震撼力、機體的質感都逼真到令人屏息，急速墜落、漂浮感、震動等感官體驗保證讓你全身心投入這場戰鬥。





豪斯登堡專屬原創劇情

最令人期待的是，這座設施的故事是完全原創的，只有在豪斯登堡才能體驗！特別的是，長崎縣佐世保市自古以來就是防衛和造船的據點，以這樣的地域歷史文化為背景，打造《福音戰士》的體驗空間，可說是非常應景。除了主要設施，園區內還將推出《福音戰士》原創商品和限定餐點，讓你從視覺、味覺到觸覺，全方位沉浸在這個經典動漫的世界中。想要體驗全球唯一的《福音戰士》8K飛行設施嗎？2026年春天，長崎豪斯登堡見！



遊樂設施資訊

名稱：福音戰士．飛行 - 8K -

開幕時間：2026年春季

地點：長崎縣豪斯登堡

特設網站