史努比聖誕小鎮萌翻公館！自來水園區限定造景一次拍到飽，台北最療癒的聖誕景點就在這。

自來水園區今年把整個公館變成聖誕小鎮，數十個史努比造景散落在園區裡，從入口到水池、古蹟建築都能看到萌點。

每到十二月，公館就會悄悄換上節慶色彩，而今年的自來水園區更是把整座園區變成可愛爆棚的史努比聖誕小鎮。從入口的聖誕帽史努比，到水池邊、花窗前、古蹟建築旁的各式角色造景，都讓人忍不住一路拍不停。聖誕活動從 11/29 至 12/31，週二至週日開放至晚間八點，週一休園。全票 50 元、優待票 25 元，六歲以下與長者免費入園。園區位在永福橋旁，步行或大眾交通都相當便利，是市區裡少有的悠閒散步空間。

從入口就滿滿驚喜 史努比聖誕造景全面接管園區

入口一走進來就會被史努比迎面問候，聖誕帽與小屋造景把氛圍拉滿。園區今年的布置比往年更用心，拍照角度多、場景夢幻，完全是手機記憶體瞬間爆滿的等級，也是本季最熱門的台北聖誕拍照點。

水池邊、步道旁都找得到史努比 散步途中充滿驚喜

沿著水池走就能看到不同造型的史努比，有的慵懶、有的俏皮，散落在水岸邊的模樣超級療癒。步道兩側時不時冒出角色造景，邊走邊拍充滿樂趣，是非常好逛的聖誕園區動線。

聖誕紅拱門、蛋糕史努比與糊塗塌客 經典場景一次集滿

聖誕紅打造的拱門很好拍，糊塗塌客出現的瞬間更讓粉絲失守。蛋糕史努比造景浮誇又可愛，完全是限定季節才看得到的亮點，大小朋友都拍到停不下來。

巨型史努比超吸睛 歐式古蹟也變成最美背景

園區裡的超大史努比絕對是本次最吸睛的主角，站在古蹟建築旁邊形成超可愛的反差。自來水園區本來就擁有優雅的歐風建築，今年與角色造景結合後更是拍照必留影的區域。

花窗光影與唧筒室展示 保留園區本身的歷史感

除了聖誕造景，水源地的美麗花窗與抽水機展示仍然開放參觀。唧筒室保留完整機械設備，921震災時折彎的水管也成為教育展示之一，帶有歷史重量感，與可愛造景形成有趣對比。

大水管與其他場景分布園區各處 親子散步空間舒適又好拍

藍色大水管與多處延伸造景遍布園區，拍照角度多、空間寬敞好走，是台北市區少有的親子散步地點。小朋友放電沒極限，大人拍照也很過癮，是週末午後與晚上都適合來走走的景點。

療癒角色搭配市區綠地，成為台北冬季最受歡迎的聖誕散步景點

今年自來水園區的聖誕季把史努比的可愛完全放大，搭上園區寬敞建築與水景，從白天到夜晚都很好拍。票價親民、交通便利，是近期台北最值得順路走訪的聖誕限定景點。

自來水園區

活動期間：11/29(六)~12/31(三)

營業時間：每週二至週日09:00-20:00(最後售票至19:30) #週一休園

票價：全票50元、優待票25元 #6歲以下/65歲以上免費

地址：台北市中正區思源街1號(近永福橋旁)