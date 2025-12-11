限量150人2月立刻出發！JR西日本熊貓列車遊覽熊野古道、那智瀑布、和歌山南紀勝浦溫泉。

日本造型觀光類列車又加一，可愛的熊貓造型在明年2月帶大家走訪熊野古道、和歌山南紀勝浦溫泉等知名景點，限量150人喔！

你看過熊貓造型的日本電車嗎？讀賣旅行社與日本旅行社攜手推出「熊貓黑潮號」包車之旅，將在2026年2月21日從新大阪出發，帶領旅客前往和歌山南紀勝浦溫泉，並深度探訪世界遺產熊野古道。名額有限，東京出發限50人、關西出發限100人，有興趣的話手腳要快！

熊貓黑潮號

熊貓黑潮號可不是普通列車，車身以白濱町冒險世界的超人氣熊貓為主題。更令人期待的是，和歌山的吉祥物Wakapan會在列車上陪伴大家一路到紀伊勝浦站，不僅可以合照，還能和他猜拳，贏取和歌山特產！



▲熊貓黑潮號不是普通列車，車身以白濱町冒險世界的超人氣熊貓為主題。





方案A：熊野古道＋那智瀑布巡禮

第二天的行程更是精彩！選擇方案A的話，你可以漫步於世界遺產熊野古道的「大門坂」，感受古道的歷史氛圍。沿途參天古木環繞，彷彿穿越時空回到平安時代。接著還會前往日本三大瀑布之一的「那智瀑布」，高133公尺的壯觀水簾傾瀉而下，震撼人心。



▲可以漫步於世界遺產熊野古道的「大門坂」，感受古道的歷史氛圍。





方案B：參拜熊野本宮大社

熊野本宮大社是熊野三山之一，也屬於世界遺產。你可以體驗日本神道文化，深入了解熊野信仰的精髓。行程中也將入住南紀勝浦溫泉－－和歌山縣的知名溫泉勝地，你可以一邊泡湯，一邊欣賞壯闊的海景。參加這趟熊貓列車之旅，你將獲得滿滿的紀念品：特別紀念乘車券、精美明信片、專屬托特包、車站迎賓活動等。11月上旬開始可以預訂，想要體驗這趟難得的列車之旅，記得把握機會，搶先預約！



▲可以體驗日本神道文化，深入了解熊野信仰的精髓。





行程資訊

東京出發

出發地：東京站、品川站、新橫濱站

出發日：2026年2月21日

名額：50人

費用：2日遊79,900日圓起、3日遊129,900日圓起（每人）



關西出發

出發地：新大阪站、大阪站、天王寺站、和歌山站

出發日：2026年2月21日（週六）

名額：100人

費用：2日遊44,900日圓起（每人）





預定連結







