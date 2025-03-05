自然與信仰結合的日本聖地！超過千年歷史的「熊野那智大社」是「熊野三山」之一，亦是日本各地熊野神社的總本社、可以遠眺日本三大名瀑之一的那智瀑布；「熊野那智大社」不只是當地人的精神寄託，更是日本舉足輕重的聖地，每年都吸引無數海內外遊客前來和歌山走上一段朝聖之路。



▲熊野那智大社是「熊野三山」之一，亦是日本各地熊野神社的總本社/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲穿著平安服飾前來熊野那智大社參拜的民眾/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

2004年被列為世界文化遺產、位在那智山半山腰的「熊野那智大社」，特色之一是和佛教廟宇「青岸渡寺」相鄰為伴，並且境內有棵樹齡超過800年的「大楠樹」，這棵歷經近千年風雨的古老神木，見證了「熊野那智大社」悠久的歷史以及無數前來熊野古道的信朝聖者。據聞，穿過「大楠樹」底下的樹洞，即可消災解厄並實現心中所願。▲熊野那智大社境內有棵樹齡超過800年的「大楠樹」/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲傳說穿過「大楠樹」底下的樹洞即可消災解厄/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝西班牙朝聖之路的聖物為貝殼，而熊野古道的聖物則是出現在日本神話、擁有三隻腳的烏鴉「八咫烏」（やたがらす）。日本人認為八咫烏是具有靈性和智慧的神鳥，因此在熊野古道的三大神社（熊野本宮大社、熊野那智大社、熊野速玉大社）都能看見八咫烏身影，包括有八咫烏圖案的繪馬和保庇交通安全的御守。推薦閱讀： 滿滿雛人偶的日本神社！日本文化控必去和歌山「淡嶋神社」，目送雛人偶漂流到彼岸。 ▲熊野那智大社御守和繪馬皆有日本神鳥「八咫烏」的身影/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲在熊野那智大社可以遠眺那智瀑布/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

熊野那智大社資訊

地址：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山1

交通：JR新宮站搭乘熊野交通巴士，在「神社寺前」站下車

備註：「熊野三山」並非三座山，而是指熊野古道上的三大神社，分別為「熊野本宮大社」、「熊野那智大社」，以及「熊野速玉大社」。