日本7-11最新冰品清單，濃郁生巧醬搭配濕潤布朗尼的「生巧克力布朗尼冰淇淋三明治」、濃厚烘焙風冰品「餅乾堅果棒」等新品接力登場。

誰說冬天不能吃冰！日本7-11字11月開始陸續推出創以冰品和巧克力風味甜點，保證能撫慰冬季冷冷的溫度，給大家滿滿的幸福感。

7-11於11月起陸續推出三款冬季限定甜點新品，包含兩款創新冰品和兩款精品級松露巧克力，為寒冷季節帶來暖心的美味享受。這次新品從濃郁巧克力冰淇淋到融合茶香的生巧克力，每一款都展現了7-PREMIUM系列對品質和創意的堅持。

冬天在溫暖的室內享用冰品和巧克力，已成為現代人的小確幸時光。這次推出的新品不僅口味層次豐富，更特別搭配咖啡或紅茶享用，讓下午茶時光或飯後甜點時刻更加完美。無論是犒賞自己辛苦工作的獎勵，還是與家人朋友分享的甜蜜時光，都能在這些精心設計的甜點中找到幸福滋味。



▲冬天在溫暖的室內享用冰品和巧克力，已成為日本現代人的小確幸時光。





新品陣容甜蜜登場

7-PREMIUM生巧克力布朗尼冰淇淋三明治 278日圓

這款冰品完美詮釋「濕潤×滑順」的雙重口感，是巧克力愛好者絕對不能錯過的夢幻逸品。巧克力冰淇淋中包裹著濃郁的生巧克力醬，再用布朗尼蛋糕體夾起，創造出巧克力三重奏的極致享受。



▲完美詮釋「濕潤×滑順」的雙重口感，是巧克力愛好者絕對不能錯過的夢幻逸品。



每一口都能感受到布朗尼濕潤綿密的蛋糕體，與滑順冰涼的巧克力冰淇淋完美融合，內層的生巧克力醬更增添了濃郁深沉的風味層次。這種「巧克力盡情」的濃厚滋味，特別適合作為冬季的獎勵甜點。在溫暖的房間裡悠閒品嚐，無論是下午茶時光還是飯後甜點時刻，都能帶來滿滿的幸福感。

▲內層的生巧克力醬更增添了濃郁深沉的風味層次。





7-PREMIUM餅乾堅果棒冰淇淋 235日圓

以經典烘焙甜點「杏仁球」為靈感設計的創新冰品，完美重現了烘焙點心的質感和風味。香脆的杏仁和奶油餅乾混入餅乾風味冰淇淋中，外層包裹著口感沙沙的糖衣，最後撒上糖粉，如同真正的杏仁球般呈現出烘焙點心的獨特口感和味道。

咬下第一口，沙沙脆脆的外層糖衣瞬間在口中擴散開來。偏甜的滋味與咖啡或紅茶搭配堪稱絕配，非常推薦在冬季下午茶時光享用。



▲經典烘焙甜點「杏仁球」為靈感設計的創新冰品，完美重現了烘焙點心的質感和風味。





7-PREMIUM伯爵茶生巧克力松露 375日圓

這款精品級巧克力採用雙層結構設計，以伯爵茶風味巧克力包覆生巧克力，創造出層次豐富的味覺饗宴。生巧克力使用帶有委內瑞拉產可可濃郁香氣的「瑞練」品牌，與伯爵茶的香氣達到絕妙平衡。

入口瞬間，清爽的澀味和濃郁的佛手柑香氣輕柔飄散，與可可的強勁風味緩緩交融，創造出舒適怡人的味覺體驗。這種東西方風味的完美結合，展現了巧克力工藝的精緻藝術。

▲以伯爵茶風味巧克力包覆生巧克力，創造出層次豐富的味覺饗宴。





7-PREMIUM加賀棒焙茶生巧克力松露 375日圓

同樣採用雙層結構的和風巧克力，在包覆用的巧克力中揉入焙茶粉末，與濃郁的可可風味交織出獨特的和式風情。輕柔飄散的焙茶香氣，以及烘焙茶葉的鮮味和深度，與生巧克力圓潤和諧地融合。

這款巧克力完美展現了日本茶文化與西式巧克力的創新結合，焙茶特有的香氣為濃郁的可可增添了溫和的日式風情，創造出既熟悉又新鮮的味覺體驗。對於喜愛和風甜點的人來說，這是絕對不能錯過的選擇。

▲巧克力中揉入焙茶粉末，與濃郁的可可風味交織出獨特的和式風情。



這次7-11推出的冬季甜點新品，從冰品到巧克力都展現了高水準的品質和創意。現在已在日本7-11陸續上市，部分商品為數量限定，想要品嚐的朋友請把握機會！







