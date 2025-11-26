東京最新必買伴手禮出爐！創業逾670年的塩瀨總本家推出三麗鷗聯名和菓子，包含Hello Kitty饅頭與角色羊羹，東京車站周邊門市即可入手，吸引旅日台灣旅客搶購。

日本超過 670 年歷史的和菓子老鋪「塩瀬總本家」宣布自2025年11月1日起，在旗下多家門市推出與三麗鷗人氣角色的限定合作商品。此次聯名包含「Hello Kitty 饅頭」以及以 Hello Kitty、酷洛米、大耳狗等角色設計包裝的「三麗鷗角色羊羹」，並加贈聯名原創貼紙，勢必掀起粉絲熱潮。對於計畫前往日本旅遊的台灣民眾而言，這將是不可錯過的話題伴手禮。



▲東京必買伴手禮推薦！鹽瀨總本家 Kitty饅頭必吃，三麗鷗聯名登場，東京車站就買得到。



▲東京必買伴手禮推薦！鹽瀨總本家 Kitty饅頭必吃，三麗鷗聯名登場，東京車站就買得到。

東京必買伴手禮「塩瀬總本家」推出三麗鷗限定聯名和菓子！

「塩瀬總本家」的「塩瀬饅頭」為江戶時代名物，甚至被列為宮內省御用；至今仍以「每天從煮餡開始」為信條，將傳統手藝延續至現代，是日本最具代表性的和菓子品牌之一。而這次聯名以傳統技法製作的Hello Kitty饅頭，使用紅與白兩色薯蕷饅頭，外型以Kitty臉型刻模製作，內餡為招牌豆沙餡，可愛造型加上高品質口感，適合當作下午茶甜點或送給小朋友，亦非常適合購買作為旅日伴手禮。



▲東京必買伴手禮推薦！鹽瀨總本家 Kitty饅頭必吃，三麗鷗聯名登場，東京車站就買得到。



此次聯名亦推出三款口味的角色羊羹，包含「 小倉羊羹 夜の梅」、「 本練羊羹 松の栄」，以及「 抹茶羊羹 若緑」等， 每款皆使用塩瀬傳統製法熬煮，甜度高雅、口感細膩，再加上Hello Kitty、酷洛米、肉桂狗等人氣角色外包裝，兼具收藏與食用價值。 凡購買聯名商品，即可獲得塩瀬 × 三麗鷗限定貼紙。 若近期計畫赴日本旅遊，不妨前往塩瀬門市親自品嘗這份跨越時代的甜美合作。



▲東京必買伴手禮推薦！鹽瀨總本家 Kitty饅頭必吃，三麗鷗聯名登場，東京車站就買得到。

鹽瀨總本家 x 三麗鷗 Hello Kitty 饅頭

販售時間：即日起開賣

販售店舖：築地本店、松屋銀座店、高島屋東京店、大丸東京店

更多羽田機場必買伴手禮推薦一次看

推薦閱讀：羽田機場必買伴手禮！AUDREY 草莓甜點專賣店，草莓貓舌餅乾必買。

推薦閱讀：東京必買伴手禮！赤福水羊羹 羽田機場也能買，日本百年和菓子名店快閃。

推薦閱讀：羽田機場必買伴手禮！巴黎餅乾專賣店 Le Biscuit Alain Ducasse 新開幕，限定霜淇淋必吃。