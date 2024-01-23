東京車站伴手禮排行出爐了！2020年於東京車站1樓與地下1樓改裝開幕的「GRANSTA東京」，是目前JR東日本最大的車站型商場，共集結超過150間以上的店鋪，從美味的美食餐廳、生活雜貨商店到伴手禮店應有盡有，但這麼多款伴手禮，究竟要怎麼選才會最到位？JR東日本匯集了2023年底的銷售數據，公布前10名人氣伴手禮品牌，讓哈日族可以在最短時間內鎖定目標，在2024年赴日旅遊時一款都不漏，把最夯的東京伴手禮通通帶回台灣。



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▲圖片來源／JR-Cross ©Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。



2023年「GRANSTA東京」伴手禮第10名：Ladurée X Suica 馬卡龍禮盒

對於喜愛到東京自助旅遊的人來說，絕對是人手必備一張「Suica西瓜卡」，上面的吉祥物企鵝一直以來也因為可愛呆萌的模樣，擁有不少台日粉絲，周邊商品更是多到數不清！2023年10月更是攜手法國老字號馬卡龍名店「Ladurée」，推出超有質感的馬卡龍禮盒，顧客可以自由挑選喜歡的8種馬卡龍口味，店家就會以超浪漫的水藍色外盒包裝，盒子上除了印有Ladurée的招牌Logo，還有Suica企鵝的超萌圖案，帶回台灣自行享用或是送禮，都超有面子。

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2023年「GRANSTA東京」伴手禮第9名：鳴門金時本舗 栗尾商店「角 彩り」

起源自四國德島的「鳴門金時本舗 栗尾商店」，至今已經營超過80個年頭，店家招牌商品「角 彩り」是將蒸過的鳴門金時地瓜，以祖傳秘製的糖蜜浸漬，乾燥處理後裁切成立體方塊造型的日式和菓子。「角 彩り」共有12種口味，在GRANSTA東京賣最好的就是8入禮盒組，分別有和三盆、鹽味、鹽味昆布、柚子、芝麻、梅子、咖啡、炙燒8種風味，如果家中長輩喜歡傳統的日式甜點，絕對是你2024年來到東京車站時不可錯過的熱門伴手禮。

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2023年「GRANSTA東京」伴手禮第8名：Suica企鵝鐵罐巧克力

台灣人也很熟悉的「Suica企鵝」，一直以來因為可愛呆萌的模樣，擁有不少台日粉絲，周邊商品更是多到數不清，繼去年與神戶巧克力品牌caffarel合作的「Suica企鵝房屋鐵盒巧克力」大受好評後，2023年又推出全新的企鵝鐵罐巧克力，裡面共裝有5粒不同造型與口味的巧克力，不只美味又兼具收藏價值。

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2023年「GRANSTA東京」伴手禮第7名：Pierre Marcolini巧克力圓酥餅禮盒

巧克力控不買說不過去！來自比利時的Pierre Marcolini是許多巧克力控的心頭好，由於已經從台灣撤櫃，因此不少人到日本時會特地前往專櫃購買，這款在2023年7月全新推出的GRANSTA東京店限定「巧克力圓酥餅禮盒」，在比利時巧克力製成的麵糰當中，融合蜂蜜、肉桂、荳蔻、黑胡椒等香料，濃郁的香料氣味襯托出奶油與巧克力的風味，吃起來超鬆脆的口感，對於巧克力迷來說絕對是不入手會後悔的超人氣甜點。

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2023年「GRANSTA東京」伴手禮第6名：DOLCE FELICE x Suica企鵝奶油夾心餅乾

Suica企鵝這次可說是最大贏家！「GRANSTA東京」在2023年所統計的伴手禮排行榜當中，可愛的Suica小企鵝就一口氣拿下3個名額！而起源自日本雜貨品牌KEYUCA旗下的甜點店「DOLCE FELICE」，曾在2019年時就首次販售超人氣的「Suica企鵝奶油夾心餅乾10入禮盒」，到了2023年全面改版大升級，全新推出20片裝的禮盒，而包裝則以東京的城市景觀為靈感，從東京鐵塔、上野動物園、澀谷八公像、東京車站、淺草雷門到晴空塔應有盡有，Suica小企鵝則穿梭在這些地標之間，童趣又溫暖的插畫一瞬間就讓人淪陷。

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2023年「GRANSTA東京」伴手禮第5名：喫茶店に恋して。「蜂蜜吐司脆餅」

日本生活風格女性雜誌「Hanako」與東京超人氣伴手禮「銀座葡萄樹（銀座ぶどうの木）」共同企劃的「戀上喫茶店（喫茶店に恋して。）」，不僅招牌的「生焦糖烤布蕾塔」曾引起日本民眾瘋狂搶買，最大特色就是商品的外盒有如文青小說一般，還曾與村上春樹御用的書封插畫師「安西水丸」的作品推出聯名鐵盒。2023年推出的新品「蜂蜜吐司脆餅」是將散發著奶油香氣的脆餅製作成迷你吐司的造型，上方覆蓋著一層豐潤醇厚的蜂蜜巧克力和濃郁的奶油白巧克力，從外觀到風味一次兼顧，難怪一上市又再度能獲得超高人氣。

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2023年「GRANSTA東京」伴手禮第4名：Terra Saison焦糖夾心餅乾

本店位於東京世田谷的「Terra Saison」，店內主打各種美味的西洋風甜點，在「GRANSTA東京」重新改裝開幕以前，曾經還拿過東京車站第一名的伴手禮商店！而多年前曾經風靡一時的「牛奶巧克力夾心」，餅乾部分特別選用了北海道美瑛地區的小麥粉所製造，夾心則夾著香濃的巧克力與奶油餡，讓超多人擠破頭都要搶；如今在2023年推出全新的產品「焦糖夾心餅乾」，餅乾部分維持同樣的食材與水準，內餡則換成入口即化的巧克力焦糖醬，超甜蜜的口感依舊讓人欲罷不能。

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2023年「GRANSTA東京」伴手禮第3名：Mr.Maple 楓糖蘭姆酒蛋糕

接下來就要揭曉眾所期待的前3名排行榜了！獲得第3名的是「Mr. Maple」楓糖蘭姆酒蛋糕，「Mr. Maple」則是「The Maple Mania楓糖男孩」於2023年6月創立的全新品牌，相較於「The Maple Mania楓糖男孩」充滿童心的包裝與老少咸宜的楓糖餅乾，「Mr. Maple」推出的這款楓糖蘭姆酒蛋糕則是略帶一點大人風味，製作祕辛在於麵團當中先加入香氣濃郁的楓糖，並以浸漬過蘭姆酒的葡萄乾作為點綴，才締造出這款濕潤蓬鬆的蛋糕，只要吃過一口，就超難戒掉這般神級美味。

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2023年「GRANSTA東京」伴手禮第2名：THE DROS起司檸檬費南雪

就算沒聽過「THE DROS」，也要聽過人氣響叮噹的「東京牛奶起司工房」！「THE DROS」是東京牛奶起司工房創立的全新品牌，由於包裝設計以散發出聖光的女神為主題，就連店裡的工作人員都穿著女神圖案的制服，整間店從裡到外仙氣十足，因此還被譽為「女神系甜點」。而人氣最高的「起司檸檬費南雪」是以充滿異國風味的卡門貝爾起司，結合酸甜清新的檸檬所打造出的一款口感平衡絕佳的午後甜點，而且還能吃到細碎的檸檬果肉，可說是誠意十足。

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2023年「GRANSTA東京」伴手禮第1名：The Maple Mania楓糖餅乾綜合鐵盒

第一名終於揭曉！2015～2019年之間連續5年蟬聯東京車站伴手禮大賞人氣第一名的「The Maple Mania楓糖男孩」，走在日本街頭都能隨處看到觀光客提著袋子，相信對不少愛到日本旅行的觀光客來說是近年來相當熟悉的甜點品牌，其招牌「楓糖奶油夾心餅乾」年銷量可高達600萬片，其製作祕辛在於選用加拿大魁北克產楓糖，在充滿清爽甜味的楓糖中，加入黑糖作為隱味，揉合出濃厚的多重層次，為了襯托出楓糖的清爽甜味，特地在中間的巧克力夾心層，保留純淨的奶油香氣，而精緻的鐵盒包裝與含有限定「巧克力楓糖奶油夾心」的綜合鐵盒，順理成章成為GRANSTA東京最熱賣伴手禮第一名。

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