巧克力控必吃的夢幻蛋捲來了！來自東京的頂級伴手禮品牌「YOKU MOKU」，以香濃唰嘴的招牌雪茄蛋捲，擄獲不少日系甜點控的心，除了原味以外，日本專賣店每逢情人節還會推出期間限定的「濃厚巧克力雪茄蛋捲」，讓巧克力控紛紛瘋搶，而今年自1月15日起正式開賣，就算這段期間沒有要到日本旅遊，也要趕緊找到代購入手這款夢幻甜點了。
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▲圖片來源／株式会社ヨックモック
被譽為蛋捲界LV的「YOKU MOKU」雪茄蛋捲，那吃起來香濃又酥脆的口感，是許多人到日本都喜歡購買的知名伴手禮，也得到不少名人青睞，更成為第一名模林志玲婚宴的指定喜餅。而打造出這份美味的秘訣在於將麵糊裡加入了大量新鮮奶油與精選原料，放在鐵板上烘烤過後，再捲成雪茄造型，造就了這款被譽為最美味蛋捲的人氣商品。
▲圖片來源／株式会社ヨックモック
日本當地每年一到情人節前夕就會限時推出的「濃厚巧克力雪茄蛋捲」，今年已宣布開賣日期為1月15日至2月29日，其美味的秘訣在於將超級濃郁的比利時巧克力醬，滿滿淋在原味蛋捲的外層，而且製作蛋捲的奶油特別使用了無鹽奶油，藉此將巧克力的風味發揮得更淋漓盡致，不管配茶或是咖啡，一口一口都讓人幸福到快升天。
▲圖片來源／株式会社ヨックモック
今年的「濃厚巧克力雪茄蛋捲」禮盒共分成4種尺寸，分別有適合送禮的10入組與6入組，以及可以自己在家享用的迷你蛋捲7入組與4入組，不管是哪一種尺寸，都能同時吃到2種風味的濃厚巧克力雪茄蛋捲，一種是螞蟻人最愛的「牛奶巧克力口味」，另一種則是甜度較低的「半甜巧克力口味」，讓巧克力控怎麼吃都超滿足。
▲圖片來源／株式会社ヨックモック
日本YOKU MOKU濃厚巧克力雪茄蛋捲
販售日期：2024年1月15日〜2月29日
販售地點：日本YOKU MOKU青山本店、日本全國YOKU MOKU百貨公司與機場專櫃、日本YOKU MOKU官網
售價：
一般尺寸10入組：2,808日圓
一般尺寸6入組：1,685日圓
迷你蛋捲7入組：1,296日圓
迷你蛋捲4入組：756日圓