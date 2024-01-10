動森迷被萌翻啦！人氣席捲全球的任天堂SWITCH遊戲「動物森友會」，除了建設屬於自己的島嶼之外，超可愛的NPC和動物島民也是超大賣點，不管是西施惠、狸克、超有元氣的貓咪「純純」、優雅溫柔的狗狗「牛奶糖」等，一字排開都讓人萌到想要原地尖叫。日本GODIVA自2023年首次推出「GODIVA X 動物森友會」聯名巧克力就獲得了超強買氣，今年情人節前夕又再度與可愛的動森角色合作，喜愛動森的玩家們這次可別再錯過收藏可愛甜點的好機會了。



推薦閱讀：瑪利歐迷包套收藏！日本任天堂7款全新「瑪利歐、動物森友會」質感購物袋登場，隨袋再送「無敵星星、狸克收納包」，「巨無霸容量」連婆媽也心動。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



不少台灣人都很喜歡的比利時巧克力GODIVA，其獨特濃郁又香甜的口感，縱使要價不斐，依舊有不少民眾都還是願意持續回購，再過1個多月就是一年一度的西洋情人節，日本GODIVA睽違一年後，又再度決定與任天堂超人氣SWITCH遊戲「動物森友會」合作，推出共4款限量版巧克力，就連包裝都別出心裁，讓不少動森迷、GODIVA迷早就已經透過代購成功入手。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



在這次的「GODIVA X 動物森友會」聯名當中，尺寸最小的6入組巧克力禮盒裡，有3款不同口味的巧克力分別印上了每個玩家印象最深刻的NPC角色「西施惠」、「狸克」、「粒狸與豆狸」的可愛臉龐，還有3款白巧克力特別做成狸克的葉子、梨子以及與情人節相呼應的粉色立體心形，如果想要送禮的話，這款還可以加購一個淡黃色的動物森友會收納包，買來整組送給女友，立刻就讓女友心情好上一整天。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



如果你喜歡超有活力的貓咪「純純」、優雅溫柔的狗狗「牛奶糖」或是萌度爆表的小倉鼠「蘋果」，就推薦一定要入手9入組的禮盒，除了有6入組的巧克力之外，另外增加的3種巧克力上分別就印有這3個角色，口味分別是柑橘巧克力、牛奶焦糖巧克力與牛奶蘋果巧克力，一口氣就讓你由淺至濃品嚐GODIVA不同層次的巧克力滋味。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社



最特別的是，今年還特別打造了一款「6入巧克力+巧克力沖泡包+馬克杯」的超豪華禮盒組，除了基本款的6入巧克力以外，還另外附上動物森友會包裝的沖泡巧克力以及一個動物森友會的造型馬克杯，共有粉藍、粉紅、粉綠3色可選擇；而日本GODIVA直營的咖啡廳「GODIVA café」也將在店內同步推出期間限定的動物森友會巧克力熱飲（770日圓），到店內點餐時店員就會用這3種顏色的馬克杯為顧客盛裝飲品，就算沒有特別想花大錢收集馬克杯，還是可以到GODIVA café感受一下被動森可愛角色包圍的優閒午後。

▲圖片來源／ゴディバ ジャパン株式会社

2024「GODIVA x動物森友會」情人節巧克力

販售時間：2023年1月5日～2月15日

販售地點：日本全國GODIVA門市、GODIVA café、GODIVA官網等

售價：

GODIVA x動物森友會6入巧克力禮盒：1,944日圓

GODIVA x動物森友會6入巧克力+收納包：3,630日圓

GODIVA x動物森友會9入巧克力禮盒：3,240日圓

GODIVA x動物森友會6入巧克力+巧克力沖泡包+馬克杯組：4,320日圓



本文圖片版權：

©2020 Nintendo

※Nintendo Switchは任天堂の商標です