任天堂迷又有理由花錢了！日本遊戲大廠任天堂近期動作頻頻，不管是遊戲種類或機台，只要一推出新作就能掀起話題，除了位於京都的第3間任天堂直營店在今年10月中全新開幕，現在更推出了《超級瑪利歐》、《斯普拉遁3》、《集合吧！動物森友會》等人氣遊戲的全新周邊，並於10月20日起開始在日本3間任天堂直營店、全國的電子量販店、網路商店等大陣仗開賣，任天堂迷別再猶豫，趕緊用魔法小卡把這些可愛的商品都帶回家吧。



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日本遊戲公司任天堂以多款可愛遊戲與熱門機種，讓不少人在辛苦工作之餘能好好放空自己、被各種活潑生動的角色療癒，就連周邊商品都相當童趣且具有創意。自2020年開始，只要一到秋冬，任天堂就會推出非常別緻的「多用途包裝環保袋」，不僅可以在裡面裝Switch遊戲機或其他小物當成可愛的禮品包裝贈送給重要的人，當成環保袋使用更是具有超大容量，就連婆婆媽媽們也都愛不釋手。





多用途包裝環保袋共分為兩種尺寸，2023年一口氣推出3款大型尺寸環保袋，款式分別是《集合吧！動物森友會》、《斯普拉遁3》、《皮克敏4》，每一款的圖案既繽紛又生動，而且還會根據主題附有一個小型收納袋，做為聖誕禮物的包裝來送給另一半或好朋友，既不失禮又臉上有光。





大型多用途包裝環保袋展開後為長50公分、寬38公分的大容量尺寸，做為外出購物來說是相當方便的神隊友，也能夠反覆清洗再利用，袋子清洗摺疊後就可放入造型收納袋收藏。而這些收納袋平時也能充當化妝包來使用，像是裝入護手霜、護唇膏、手帕等生活所需小物。





迷你款環保袋則設計成剛好可以放入Switch的Joy-Con握把的大小，今年推出《超級瑪利歐》、《集合吧！動物森友會》、《斯普拉遁3》、《皮克敏4》共4款全新樣式，底色風格從童趣白、少女粉、酷炫黑到療癒綠應有盡有，滿足各種性別與年齡的任天堂粉絲。



2023年任天堂全新環保袋周邊

這些迷你款環保袋打開之後，也會變為長32公分、寬32公分的帆布斜背包，若做為日常生活使用，可以容納A4筆記本、文書資料及文具等，平常沒有要用的時候就能收納成束口袋的模樣，非常適合隨身攜帶，讓粉絲們走到哪、可愛到哪。

販售日期：2023年10月20日起

販售地點：My Nintendo Store、Nintendo TOKYO旗艦店、Nintendo OSAKA旗艦店、Nintendo KYOTO旗艦店、日本全國電子量販店等



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