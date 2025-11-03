羽田機場必買伴手禮！N.Y.C. SAND 東京車站也有，冬季限定 榛果可可焦糖夾心 必吃。

羽田機場必買伴手禮登場「N.Y.C. SAND」推出冬季限定「榛果可可焦糖夾心」，濃郁可可與香甜榛果完美融合，東京車站與羽田皆可入手，甜點控絕對必買。

日本人氣伴手禮品牌「N.Y.C. SAND」宣布於即日起，推出冬季限定新品「N.Y. 榛果可可焦糖夾心（N.Y.ヘーゼルナッツカカオキャラメルサンド）」，販售至2026年1月16日止。以香濃榛果、滑順焦糖與濃郁可可完美結合的層次口感，再度掀起甜點控熱潮。若你即將從羽田或東京出發，千萬別錯過這款高質感的東京限定禮盒。





羽田機場必買伴手禮「N.Y.C. SAND」冬季限定甜點登場！

東京必買伴手禮「N.Y.C. SAND」以精緻的焦糖夾心餅乾聞名，在大丸東京店、橫濱SOGO店，以及羽田機場接有常駐分店。其經典「N.Y.焦糖夾心」與「N.Y.雙層巧克力夾心」長年熱銷，也成為羽田機場與東京車站最受歡迎的伴手禮選擇。





日本伴手禮「N.Y.C. SAND」冬季新品「榛果可可焦糖夾心」必吃！

全新登場的「N.Y.榛果可可焦糖夾心」，以香烤榛果製成焦糖醬，包覆在滑順的白巧克力中，再夾入烘烤至微苦的可可餅乾之間，完美平衡。濃郁卻不甜膩的榛果焦糖香氣，是寒冬裡最療癒的味道。建議前往日本旅遊或從東京返台的旅客，可前往 羽田機場、大丸東京店或橫濱SOGO店，入手這款限定美味，讓旅行回憶更添甜蜜。



東京車站 羽田機場伴手禮推薦 N.Y.C. SAND

販售期間：即日起至2026年1月16日，數量有限、售完即止。

販售品項：

N.Y.榛果可可焦糖夾心（8入）／售價2,160日圓

N.Y.C.S.禮盒16入／售價4,212日圓（含多款人氣口味）

N.Y.C.S.禮盒24入／售價6,372日圓（組合升級版）

