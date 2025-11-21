池袋必買伴手禮再加一，東京新開VANISTA大溪地香草甜點，直接排隊排到爆。

東京又有新伴手禮了，這次全新品牌很不簡單，選用稀有大溪地香草製作各種烘焙美食，打造精緻、頂級點心。

東京池袋又有新的排隊伴手禮！2025年11月21日全新品牌「VANISTA」在西武池袋百貨地下1樓盛大開幕。VANISTA以世界市佔率不到1%的稀有大溪地香草為主要食材，打造出一系列精緻的甜點，保證會吸引大批人潮排隊搶購，堪稱池袋百貨地下街（Depachika）最新必訪名店。

什麼是大溪地香草

提到香草，大多數人會想到馬達加斯加香草，但「VANISTA」使用的大溪地香草（Tahitian Vanilla）卻是完全不同等級的存在。這種香草的產量極度稀少，在全球香草市場中佔比不到1%，堪稱香草界的「夢幻逸品」。大溪地香草之所以如此珍貴，源於其極為嚴苛的栽培與收穫條件。它對天候變化極為敏感，必須等到果莢在樹上充分成熟才能採收。最令人著迷的是它獨特的香氣——不同於一般香草的單一甜香，大溪地香草散發出如同鮮花般華麗的花香調（Floral），帶有立體感與層次感。

▲大溪地香草是完全不同等級的存在，這種香草的產量稀少，全球香草市場中佔比不到1%，堪稱香草界的夢幻逸品。





香草夾心餅乾（バニラサンドクッキー）

這是「VANISTA」的招牌商品，將大溪地香草的香氣與宮古島雪鹽的鹹味融入麵糰，烤至酥脆後，再夾入濃郁的香草巧克力內餡。大溪地香草佔食材中香草含量的61%，請務必嘗試看看。

●9入：1,404日圓（含稅）

●14入：2,160日圓（含稅）

▲將大溪地香草的香氣與宮古島雪鹽的鹹味融入麵糰，烤至酥脆再夾入香草巧克力內餡。





香草布蕾餅

以大溪地香草與北海道小麥製成鬆軟輕盈的餅皮，中間則夾以奶油與香草奶油，柔軟的口感與芳醇香氣交織，保證你一個接著一個，停不下來。總共4入，價格為1,728日圓（含稅），大溪地香草佔食材中香草含量的36%。

▲以大溪地香草與北海道小麥製成鬆軟輕盈的餅皮，中間則夾以奶油與香草奶油。





香草費南雪

將大溪地香草的香氣與奶油結合，烤製成濕潤的費南雪。添加百花蜜與宮古島雪鹽，增添層次，同時還加入了醋糖醬（Gastrique），加入少許溫和的酸味。如果喜歡甜中帶酸的人，一定不能錯過，大溪地香草佔食材中香草含量的39%。

●4入：1,296日圓（含稅）

●8入：2,592日圓（含稅）

▲添加百花蜜與宮古島雪鹽，增添層次，同時還加入了醋糖醬增添溫和的酸味。





VANISTA精選禮盒

匯集多款大溪地香草甜點的綜合禮盒，可一次品嚐不同口感與香氣。無論是送禮或自我犒賞都非常合適。

●8入：1,836日圓（含稅）《開幕紀念款》

●13入：3,240日圓（含稅）

●23入：5,400日圓（含稅）

▲可一次品嚐不同口感，送禮或自我犒賞都非常合適。





香草花朵餅乾

麵團中使用了大溪地香草，含量高達97%，餅乾外層是香草白巧克力，夾餡是香草牛奶巧克力，最後再撒上糖粉點綴。最適合搭配紅茶！價格為16入3,024日圓（含稅）。每日限量販售，要搶要快！

▲餅乾外層是香草白巧克力，夾餡是香草牛奶巧克力，最後再撒上糖粉點綴。





香草蛋糕

這一款香草達克瓦茲蛋糕以大溪地香草與奶油烤製，再疊上香草甘納許與香草慕斯，最後還有香草鏡面淋醬，因此打造出入口即化的口感。大溪地香草佔食材中香草含量的34%。整顆價格為2,808日圓（含稅），注意須冷凍。每日限量販售，一樣要搶要快！下次造訪池袋，千萬別忘了到西武百貨地下街朝聖這家話題新店，親自感受大溪地香草的迷人魅力！

▲大溪地香草與奶油烤製，疊上香草甘納許與香草慕斯，打造出入口即化的口感。





VANISTA 店舖資訊

地址：東京都豐島區南池袋1-28-1西武池袋本店 地下1樓 Depachika 甜點＆禮品區

營業時間：10：00～20：00（依百貨公司營業時間為準）

交通方式：JR山手線、埼京線、湘南新宿線「池袋站」直通；東京Metro丸之內線、有樂町線、副都心線「池袋站」直通； 西武池袋線「池袋站」直通； 東武東上線「池袋站」直通

官方網站







