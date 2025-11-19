和牛口味費南雪太獵奇！ 6個2500日圓，只在東京三鷹KAMADOYAKI NIKUYOROZU吃得到。

把和牛和甜點結合在一起實在太有創意了，肉品專賣店想出這種超頂級伴手禮，好想嚐嚐看是什麼滋味。

和牛和費南雪這兩樣東西可以共存嗎？東京三鷹市的「KAMADOYAKI NIKUYOROZU」給出了答案！這是一家肉舖併設的柴火料理餐廳，於2025年11月推出創新甜點「和牛費南雪」，以和牛牛脂取代奶油，結合獨特的柴火煙燻技術，打造出香氣濃郁、口感輕盈的頂級伴手禮。

和牛牛脂變身頂級甜點

餐廳在烹調和牛料理時，通常會直接丟棄牛脂，但KAMADOYAKI NIKUYOROZU」精選最上等的牛脂部位，取代傳統費南雪中的奶油，創造出獨一無二的風味。最特別的是製作工序中的「柴火煙燻」步驟。店家將柴火浸入牛脂，再過濾，去除雜質保留精華，成就了這款費南雪獨特的煙燻香氣。相較於傳統奶油製成的費南雪，「和牛費南雪」主打牛脂帶來的輕盈質地，搭配濕潤綿密的蛋糕體，入口即化卻不膩口。

▲店家將柴火浸入牛脂，再過濾，去除雜質保留精華，成就了這款費南雪獨特的煙燻香氣。





精緻包裝設計

「和牛費南雪」的包裝設計同樣用心十足。品牌造型取材自牛隻出生時必須配戴的「耳標」，象徵著產品的「高品質」、「安全」與「可信賴」三大核心價值。外盒則有四款，每一款都蘊含不同的祝福寓意，無論是自用或送禮都非常適合：分別是慈雨、月影、佳夕和日向。

商品資訊

商品名稱：和牛費南雪販售地點：KAMADOYAKI NIKUYOROZU（かまど焼 NIKUYOROZU 併設精肉店）

販售時間：11：30～23：00

價格：2,500日圓（含稅）／6入

▲品牌造型取材自牛隻出生時必須配戴的「耳標」，象徵著產品的「高品質」、「安全」與「可信賴」三大核心價值。





店舖資訊

店名：KAMADOYAKI NIKUYOROZU（かまど焼 NIKUYOROZU 併設精肉店）

地址：東京都三鷹市下連雀3-15-13 第三龜屋酒販大樓1樓

營業時間：12：00～14：00（L.O.13：15）、17：00～23：00（L.O.22：00）

交通方式：JR三鷹站徒步3分鐘

官方網站







