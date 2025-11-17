▲福岡美食咖啡廳推薦！White Glass Coffee 飛碟提拉米蘇爆紅，博多車站步行可達、早上8點營業。

福岡咖啡廳推薦！White Glass Coffee 以招牌「飛碟提拉米蘇」爆紅，早上8點營業、鄰近博多車站與Full Full明太子麵包，是旅客必訪的人氣質感咖啡店。
位於福岡博多區的 White Glass Coffee 近年成為旅客與當地人的熱門打卡景點，除了自家烘焙咖啡大受好評外，更因獨特造型的「飛碟提拉米蘇」一躍成為社群人氣甜點。店鋪鄰近博多車站，早上 8 點即開門營業，旁邊就是著名的 Full Full 明太子麵包店，形成旅客早晨散步的完美動線。無論是要開啟美好早晨，還是午後想來份甜點與咖啡，White Glass Coffee 都是不可錯過的福岡咖啡名單。
福岡博多人氣咖啡廳「White Glass Coffee」飛碟提拉米蘇掀熱潮
White Glass Coffee 福岡店位於博多車站與博多運河城之間，步行約 5–7 分鐘即可抵達，地點便利、交通友善，是旅客行程中的絕佳休憩站。咖啡廳以白色基調、木質家具與大量綠植，打造明亮舒適的空間，落地窗引入自然光，使氛圍輕盈、清爽。座位設計兼顧單人及多人需求，無論是等待火車前的小憩、旅途中的筆電工作、或是朋友聚會聊天，都能找到合適的角落。
福岡博多咖啡廳「White Glass Coffee」推薦菜單：飛碟提拉米蘇
White Glass Coffee 的最大亮點，就是那款幾乎人人一份的「飛碟提拉米蘇」。不同於傳統方形提拉米蘇，如同一顆小巧飛碟，表面覆蓋厚厚可可粉，上桌時視覺效果極佳；而中間夾著一片薄脆巧克力片，帶來驚喜的喀嚓口感，搭配底部淡雅咖啡香氣與微酒韻點綴，不僅好拍，更是回訪率極高的人氣招牌。
福岡咖啡廳推薦 White Glass Coffee
地址： 福岡市博多区博多駅前３丁目１６−3 三州博多駅前ビル1F
營業時間：08:00–20:00
