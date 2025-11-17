福岡咖啡廳推薦！White Glass Coffee 以招牌「飛碟提拉米蘇」爆紅，早上8點營業、鄰近博多車站與Full Full明太子麵包，是旅客必訪的人氣質感咖啡店。

位於福岡博多區的 White Glass Coffee 近年成為旅客與當地人的熱門打卡景點，除了自家烘焙咖啡大受好評外，更因獨特造型的「飛碟提拉米蘇」一躍成為社群人氣甜點。店鋪鄰近博多車站，早上 8 點即開門營業，旁邊就是著名的 Full Full 明太子麵包店，形成旅客早晨散步的完美動線。無論是要開啟美好早晨，還是午後想來份甜點與咖啡，White Glass Coffee 都是不可錯過的福岡咖啡名單。



▲福岡美食咖啡廳推薦！White Glass Coffee 飛碟提拉米蘇爆紅，博多車站步行可達、早上8點營業。



▲福岡美食咖啡廳推薦！White Glass Coffee 飛碟提拉米蘇爆紅，博多車站步行可達、早上8點營業。

福岡博多人氣咖啡廳「White Glass Coffee」飛碟提拉米蘇掀熱潮

White Glass Coffee 福岡店位於博多車站與博多運河城之間，步行約 5–7 分鐘即可抵達，地點便利、交通友善，是旅客行程中的絕佳休憩站。咖啡廳以白色基調、木質家具與大量綠植，打造明亮舒適的空間，落地窗引入自然光，使氛圍輕盈、清爽。座位設計兼顧單人及多人需求，無論是等待火車前的小憩、旅途中的筆電工作、或是朋友聚會聊天，都能找到合適的角落。



▲福岡美食咖啡廳推薦！White Glass Coffee 飛碟提拉米蘇爆紅，博多車站步行可達、早上8點營業。



▲福岡美食咖啡廳推薦！White Glass Coffee 飛碟提拉米蘇爆紅，博多車站步行可達、早上8點營業。

福岡博多咖啡廳「White Glass Coffee」推薦菜單：飛碟提拉米蘇

White Glass Coffee 的最大亮點，就是那款幾乎人人一份的「飛碟提拉米蘇」。不同於傳統方形提拉米蘇，如同一顆小巧飛碟，表面覆蓋厚厚可可粉，上桌時視覺效果極佳；而中間夾著一片薄脆巧克力片，帶來驚喜的喀嚓口感，搭配底部淡雅咖啡香氣與微酒韻點綴，不僅好拍，更是回訪率極高的人氣招牌。



▲福岡美食咖啡廳推薦！White Glass Coffee 飛碟提拉米蘇爆紅，博多車站步行可達、早上8點營業。



▲福岡美食咖啡廳推薦！White Glass Coffee 飛碟提拉米蘇爆紅，博多車站步行可達、早上8點營業。



咖啡同樣是店家的強項，從義式濃縮、拿鐵到手沖單品皆品質穩定。 此外店內也提供 三明治、 早午餐盤與 輕食小點等多種品項， 適合從早餐吃到下午茶，是全天候都能享受的咖啡廳。 White Glass Coffee 地點靠近博多車站，旁邊又有 Full Full 明太子麵包可順遊，是旅客早晨散步或行程間休息的理想選擇。若大家正計畫前往福岡，不妨將這間人氣咖啡廳加入行程，親自體驗這份來自博多的甜點魅力。



▲福岡美食咖啡廳推薦！White Glass Coffee 飛碟提拉米蘇爆紅，博多車站步行可達、早上8點營業。



▲福岡美食咖啡廳推薦！White Glass Coffee 飛碟提拉米蘇爆紅，博多車站步行可達、早上8點營業。





福岡咖啡廳推薦 White Glass Coffee

地址： 福岡市博多区博多駅前３丁目１６−3 三州博多駅前ビル1F

營業時間：08:00–20:00

更多福岡必吃美食推薦一次看

推薦閱讀：福岡酒吧推薦 BAR LINXAS 整面威士忌酒牆超好拍！招牌水果調酒必喝，營業到凌晨1點。

推薦閱讀：福岡必吃牛腸鍋！博多大山牛腸鍋 一個人也能吃，福岡機場、天神皆有、宵夜也能吃。

推薦閱讀：福岡深夜居酒屋推薦！札幌蕎麥麵專門店 營業到凌晨5點，菜單必點油渣蕎麥麵。