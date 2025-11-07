山手線100週年限定「袋漢堡」，培根Ｘ金平牛蒡Ｘ瑞可塔起司絕配，東京池袋必吃。

東京美食餐廳林立，池袋東口有間人氣漢堡店，為慶祝山手線環狀運轉100週年，推出期間限定的創意料理，經過別忘進來吃吃看。

到東京池袋旅遊，除了逛街購物之外，絕對不能錯過美食！位於池袋東口的Café＆Bar RAGE ST，為了慶祝山手線環狀運轉100週年，推出了期間限定的創意料理「袋漢堡」。這款漢堡將日本家庭料理的經典「金平牛蒡」化身為漢堡主角，搭配香濃培根與綿密瑞可塔起司，創造出令人驚豔的風味！

袋漢堡

Café＆Bar RAGE ST位在JR池袋站東口，是一間結合電競文化與美食的複合式餐廳。店內除了提供種類豐富的漢堡、肉汁薯條等美式料理，還有咖啡，以及多款酒精飲品。特別的是，店內設有大型螢幕，經常舉辦電競比賽的觀賽活動。本次新推出的「袋漢堡」最大的特色就是採用了日本家常菜「金平牛蒡」作為主要食材。金平牛蒡帶有甘甜微辣的醬汁風味，口感酥脆，與培根、瑞可塔起司完美融合。咬下漢堡的瞬間，培根的煙燻香氣撲鼻而來，緊接著是金平牛蒡獨特的甜味，最後還能品嚐到瑞可塔起司的奶香。





▲ 結合電競文化與美食的複合式餐廳，提供種類豐富的漢堡、肉汁薯條等美式料理，還有咖啡及酒精飲品。







限定周邊

除了美味的漢堡本身，Café＆Bar RAGE ST還準備了超可愛的限定周邊！每份袋漢堡都會附上印有JR池袋站公式吉祥物Fukkun的紙籤，而托盤墊紙則使用山手線電車的照片，由池袋站員工親自設計。喜歡收集限定商品的朋友千萬別錯過！



▲ 除了漢堡，Café＆Bar RAGE ST還準備了超可愛的限定周邊。



▲ 如果你正在規劃東京自由行，不妨將池袋列入行程





Café＆Bar RAGE ST 池袋東口店 店舖資訊

地址：東京都豐島區池袋東口（JR池袋站東口）

營業時間：10：00～閉店時間（依店舖公告為準）

交通方式：JR池袋站東口步行即達

限定商品販售期間：即日起～12月下旬







東京重要地標人氣美食

