東京中目黑站5分鐘關東煮名店「金魚與風鈴」，提供半包廂設計和自選配料玩法，愛吃美食的你必朝聖。 

最近去東京玩的美食愛好者又有一間關東煮新開店可以嚐美食了，座位區超時尚、獨家高湯煮出來的關東煮超入味，快加入你的筆記名單。

東京關東煮愛好者注意了！在錦糸町深受歡迎的「關東煮 金魚與風鈴」在中目黑盛大開設第一家分店「關東煮 金魚與風鈴 目黑川」（東京都目黑區青葉台1-30-2）。從中目黑站步行僅需5分鐘，結合獨創高湯、自選配料玩法與半包廂設計，絕對是不可錯過的東京美食！

金魚與風鈴

座位區分為四大區域：圍繞著關東煮吧台的白蠟木吧台座位區、入口處的圓形沙發座位區、最多可容納12人的桌席區，以及用柔和障子門隔開的柱式半包廂區。每個區域都有各自的韻味，但最推薦的還是入口旁的圓形沙發座位。座位總數38個位子（9個吧台座位、29個桌邊座位）。總料理長獨家研發的高湯，是「金魚與風鈴」的靈魂所在。使用鰹魚、小魚乾、雞肉、蔬菜、昆布等食材精心熬煮，既非傳統關東風，也非關西風，而是獨樹一格的溫和風味。更講究的是，高湯每天重新熬製，絕不使用隔夜或添加的高湯，確保最新鮮的滋味。





經典白蘿蔔（380日圓）

分三天慢火燉煮的白蘿蔔，高湯完全滲透其中，呈現透亮的金黃色澤。



奧久慈紅蛋（280日圓）

使用茨城縣奧久慈紅蛋製作的半熟蛋，濃郁的蛋黃從美麗的剖面緩緩流出，光看就令人食指大動。





廣島產牡蠣關東煮（900日圓）

選用大顆生蠔以高湯燉煮後搭配柚子醋享用，鮮甜多汁。



創意配料玩法

這次二號店最大亮點，就是首次推出的「體驗型菜單」——四種精選配料讓你自由搭配關東煮！

1. 咖哩醬Ｘ炸魚板、雞肉丸：關東煮高湯為基底的特製咖哩醬，香料味十足，最適合搭配炸魚板和雞肉丸。

2. 柚子胡椒×經典關東煮：近年在便利商店也流行的經典配料，源自九州的吃法，與各種關東煮都百搭。

3. 帕瑪森起司Ｘ白蘿蔔、魚板：起司與醬油、鰹魚、昆布等高湯基底非常搭，融化起司讓鮮味更上一層樓。

4. 青醬Ｘ蒟蒻、白滑：羅勒和大蒜製成的青醬，搭配口味清淡的蒟蒻和白滑，瞬間變身青醬義大利麵！





關東煮高湯螃蟹茶碗蒸（580日圓）

雖然店名是關東煮專門店，但菜單絕不僅止於此。從生魚片、天婦羅到牛排，魚肉蔬菜樣樣俱全。關東煮高湯螃蟹茶碗蒸（580日圓）每日限量，使用關東煮高湯與大量蟹肉製成的濃稠芡汁，蓬鬆的蛋與高湯完美融合。





蓮藕雞肉丸炸魚餅（580日圓）

完全自製的炸魚餅淋上關東煮高湯，酥脆外皮吸飽了湯汁，咬下瞬間給你滿滿的幸福感。



生鮪魚刺身（1,500日圓）

從豐洲市場直送的新鮮鮪魚，厚切呈現濃郁口感。





黑毛和牛牛排（3,300日圓）

三分熟的精緻牛排，可選擇鹽、柚子胡椒或味噌調味。



餐廳資訊

店名：關東煮 金魚與風鈴 目黑川

地址：東京都目黑區青葉台1-30-2 THE CITY 中目黑Ⅱ 1F

營業時間：17：00～24：00（可能變動）

公休日：無

交通：東京Metro日比谷線、東急東橫線 中目黑站步行5分鐘

