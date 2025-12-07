> 美食 > 日本岡山必吃！四季彩料理成一的「翻轉壽司」超驚艷，樸素外表藏著滿滿海味驚喜。

日本岡山必吃！四季彩料理成一的「翻轉壽司」超驚艷，樸素外表藏著滿滿海味驚喜。

tiger Walker 玩樂季日本旅遊岡山旅遊日本美食岡山美食
2025-12-07 21:40文字：mika 

mika

成一距離倉敷站很近，是品嚐岡山名物「翻轉壽司」的方便選擇。外表樸素、翻面後是完整海鮮配料，口味新鮮清爽。

「四季彩料理 成一」位於倉敷站南側的阿知區，周邊多為小型商家與住宅，步行前往時能看到安靜的街區氛圍。從車站沿著主要道路走到店門口大約五分鐘，動線清楚、位置不複雜。店外觀以木質門面與簡單招牌為主，並不華麗，屬於一般日式家庭餐館的常見形式。店內採傳統隔間配置，桌距不擁擠，光線偏柔和，用餐環境整潔，適合作為旅途中臨時獲得休息的地方。

翻轉壽司源自節約令，料理形式反映當時的用餐限制

江戶時代岡山藩主推行節約令，限制一般民眾享用外觀華麗或被視為奢侈的料理。為了在不違規的前提下保留海鮮這類較珍貴的食材，便有了「將海鮮藏於壽司底部、以蛋絲覆蓋」的做法。這種料理並非為了創造噱頭，而是從當時實際生活需求中延伸出的解決方式，因此形式樸素、內容簡單明確。沿用至今後，成為岡山具有辨識度的地方飲食文化之一。

端上桌時外表樸素，是以蛋絲覆蓋的傳統樣貌

成一保留了翻轉壽司過去的呈現方式。餐點剛端上來時，表層是一層均勻的蛋絲，顏色淡黃，排列整齊，視覺上與家庭料理中常見的壽司十分相似。份量中等，大約一人份，盤面乾淨簡潔。若不熟悉這道料理的歷史，表面看起來並不會特別強調其特色，完全符合其原本「外觀低調」的設計目的。

翻面後可看到完整配料，新鮮度與層次一目了然

將壽司翻面後，可看到底部鋪滿海鮮配料。排列方式沒有過度裝飾，而是以實際用料為主。整體搭配雖然簡單，但形式完整，能讓人直接理解這道料理的結構與其保留至今的原因。

在倉敷停下腳步，從翻轉壽司理解岡山的飲食歷史

翻轉壽司的特色在於其製作邏輯與歷史脈絡，而成一則以較原始的方式呈現這道料理，讓旅客能以直接的方式體驗岡山地方飲食文化。其地點距離倉敷站近，交通上無負擔，適合作為倉敷美觀地區散步行程的一部分。若行程中想加入一項具有地方特色、且不需特別預約即可享用的料理，成一是相對便利的選擇。

四季彩料理 成一

地址：岡山県倉敷市阿知3-12-7
電話：+81 86-435-2211
時間：11:30–14:00、17:00–22:00｜每週一公休

 

延伸閱讀

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
【大推】【高雄，日式料理】綠midori - 美麗島站附近的預約制無菜單日式料理，當季新鮮生魚片、扇蝦，每一道創作料理都是驚喜
獨步食客の美食手帳
中科日式料理，無菜單料理一共8道精緻又飽足，新鮮海味每天直送-一貫手作壽司
靜香EAT
精選4家沖繩必吃美味！融合夏威夷風的鬆餅、沖繩X京都的創意料理、阿嬤的古早味，還有超強網美必訪的海灘風情餐廳，吃貨們趕快出動了
WalkerLand數位編輯室
台南好入門的平價精緻omakase~1200元吃17道，2000元吃赤海膽、日本和牛、活鮑魚、北海道干貝等20道，30年資深飯店出身職人的堅持!台南安平「日銘鮨」板前壽司無菜單料理｜預約制 @台南好F
台南好Food遊
【台中高CP值日本料理】本壽司。Sushi stores 台中北區堅持食物原味,吃的養身健康無負擔日式料理。食材新鮮美味重點是吃超飽一人也不用一千大洋,聽說他們的無菜單料理也很厲害
愛吃鬼維尼
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

四季彩料理 成一

+81 -86-435-2211
中國岡山縣3 Chome-12-7 Achi, Kurashiki, Okayama 710-0055日本
0