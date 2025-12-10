寶可夢首度參展橫濱紅磚倉庫聖誕市集，電系寶可夢點亮聖誕樹、超級禮物盒、放電聖誕樹、遊戲試玩通通有。

寶可夢將在橫濱紅磚倉庫和大家一起過聖誕節，放電聖誕樹、超級禮物和、小木屋等設計都看得到寶可夢蹤跡。

橫濱紅磚倉庫的聖誕市集今年邁入第16屆，即日起至12月25日為期35天的活動中，首度推出寶可夢主題區域，在免費開放的「Christmas Village」區域內，全新企劃「Pokémon Happy Holidays」將帶給所有寶可夢迷一個難忘的聖誕節。必看亮點搶先帶你來看！

閃亮放電聖誕樹：電系寶可夢總動員

活動的最大亮點是高聳的「閃亮放電聖誕樹」，這棵特別的聖誕樹以超級雷丘X和超級雷丘Y為中心，集結了皮卡丘、咚咚鼠、咩利羊等各種電系寶可夢，呈現出牠們齊心協力點亮聖誕樹的溫馨畫面。整個裝置的設計概念是讓參觀者感受到寶可夢們正在發電照亮聖誕樹的魔幻氛圍，燈光效果經過精心設計，從細節到整體都充滿巧思。



▲高聳的「閃亮放電聖誕樹」，這棵特別的聖誕樹以超級雷丘X和超級雷丘Y為中心，集結了皮卡丘、咚咚鼠、咩利羊等各種電系寶可夢。



聖誕樹周圍聚集了眾多可愛的電系寶可夢，每一隻都以不同的姿態迎接遊客。白天欣賞時可以清楚看見寶可夢們的細緻造型，夜晚點燈後則呈現出璀璨奪目的光影效果。這個獨一無二的拍照景點，無論是寶可夢迷或單純喜歡聖誕氛圍的遊客，都能在這裡拍出令人驚艷的照片。





超級禮物盒：350隻寶可夢玩偶震撼登場

另一個必看的裝置藝術是「超級禮物盒」，這個巨大的聖誕禮物盒裡塞滿了超過350隻寶可夢玩偶，場面壯觀到令人驚嘆。各種不同世代、不同類型的寶可夢玩偶密密麻麻地排列在巨型禮物盒中，營造出彷彿走進寶可夢世界的夢幻感受。這個裝置特別受到小朋友的喜愛，他們可以在這裡尋找自己最喜歡的寶可夢，每個角度都能發現新的驚喜。



▲巨大的聖誕禮物盒裡塞滿了超過350隻寶可夢玩偶，場面壯觀到令人驚嘆。



超級禮物盒的設計不僅適合拍照，更像是一個大型的寶可夢圖鑑展示。從初代的經典寶可夢到最新世代的角色都能在這裡找到，豐富的種類讓不同世代的寶可夢訓練師都能找到童年回憶或最新喜愛的角色。





寶可夢小木屋：米亞雷市氛圍再現

活動區域內設置了多個「寶可夢小木屋」(Hütte)，每間小木屋都經過特別裝飾，呈現出即將發售的《寶可夢傳說 Z-A》中「米亞雷市」的獨特風情。每間小木屋都有不同的主題拍照點和體驗區，讓遊客每次造訪都能有新發現。漫步在小木屋之間，就像在探索一個充滿驚喜的寶可夢村莊。



▲每間小木屋都經過特別裝飾，呈現出即將發售的《寶可夢傳說 Z-A》中「米亞雷市」的獨特風情。



其中，部分小木屋內設置的Nintendo Switch 2遊戲試玩區，訪客可以在這個特別的聖誕氛圍中，搶先體驗《寶可夢傳說 Z-A》的遊戲內容。不過要特別注意的是，試玩活動僅在特定日期開放，計畫前往的朋友建議事先查詢官方網站確認試玩時段，以免撲空。





尋找聖誕寶可夢：會場巡禮式拍照挑戰

整個活動會場內到處都藏著聖誕造型的寶可夢立牌，有的在聖誕樹旁邊，有的躲在小木屋附近，還有的出現在樹上或入口處。這些換上聖誕裝扮的寶可夢們散布在會場各個角落，等待著訪客去發現。這個設計讓整個參觀過程變得像尋寶遊戲一樣有趣，特別適合帶著小朋友一起探索，看誰能找到最多隻寶可夢。



▲整個參觀過程變得像尋寶遊戲一樣有趣，特別適合帶著小朋友一起探索，看誰能找到最多隻寶可夢。





計畫在年底前往日本旅遊的旅人，千萬別錯過這個

▲結合寶可夢與聖誕氛圍的特別企劃，為旅程增添更多美好回憶。





Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫

活動期間：即日起～12月25日

活動地點：横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパーク（神奈川県横浜市中区新港1-1）

營業時間：11：00～22：00（L.O.21：30）

入場費：500日圓（Christmas Village、Christmas Gate 入場免費）

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.







