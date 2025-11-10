Mister Donut 寶可夢甜甜圈第2彈！百變怪聖誕樹 限定登場，去日本可別錯過。

Mister Donut 寶可夢甜甜圈第2彈登場！百變怪化身粉紅聖誕樹，日本冬季限定販售，繼皮卡丘甜甜圈後再掀話題，即日起開放網路預約，11月26日至12月25日限時取貨。

日本人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」再度攜手寶可夢推出全新冬季聯名企劃！繼11月初推出「毛茸茸皮卡丘甜甜圈」與「哎呀球菇甜甜圈」等第一波「驚呆了！冬季寶可夢活動」後，第二彈更帶來話題新品「百變怪甜甜圈聖誕樹」，以聖誕節為靈感，打造出限定的節慶甜點。即日起開放網路預約，預計11月26日至12月25日限定取貨，粉絲前往日本可別錯過。



▲Mister Donut 寶可夢甜甜圈！百變怪甜甜圈聖誕樹 重磅亮相，去日本可別錯過。



百變怪變身聖誕樹！Mister Donut 寶可夢甜甜圈第2彈來了

Mister Donut x 寶可夢第2彈！先前以「毛茸茸皮卡丘甜甜圈」以卡士達風味脆片與巧克力碎片打造出毛絨絨造型，另有「哎呀球菇甜甜圈」、「皮卡丘尾巴甜甜圈」等，皆以豐富口感與可愛外型掀起搶購熱潮。而這次登場的「百變怪聖誕樹甜甜圈」，則作為第二波限定新品，以經典甜甜圈為基底，覆上白巧克力，再擠上卡士達與鮮奶油，宛如可食用的迷你聖誕樹。



▲Mister Donut 寶可夢甜甜圈！百變怪甜甜圈聖誕樹 重磅亮相，去日本可別錯過。



日本冬季旅遊甜點首選！寶可夢粉絲與甜點控必收

「百變怪造型甜甜圈」以鬆軟酵母麵糰搭配草莓巧克力外層，巧克力點綴出牠的經典表情，萌度爆表。整體融合多種甜點口感，無論單吃或搭配奶油都能享受不同層次的風味，是聖誕節限定必嚐的療癒甜點。若冬季造訪日本，不妨先到網路預購，並安排前往當地Mister Donut門市，體驗這款限定「百變怪甜甜圈聖誕樹」，拍照打卡之餘，更能為旅程增添節慶甜蜜氣氛。



▲Mister Donut 寶可夢甜甜圈！百變怪甜甜圈聖誕樹 重磅亮相，去日本可別錯過。



Mister Donut 寶可夢甜甜圈 百變怪甜甜圈聖誕樹

商品售價：百變怪甜甜圈聖誕樹 售價648日圓（含稅，限外帶）

販售期間：2025年11月26日～12月25日（售完為止）

預購方式：Mister Donut 網路預約限定（Mister Donut 官方網站、App可預約，於指定門市取貨；不於店頭販售）





