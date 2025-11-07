> 美食 > 福岡咖啡廳推薦！鈴懸 博多本店 百年和菓子老店必吃，福岡必買伴手禮在這。

福岡咖啡廳推薦！鈴懸 博多本店 百年和菓子老店必吃，福岡必買伴手禮在這。

tiger Walker 玩樂季
2025-11-07

記者 蕭芷琳

福岡咖啡廳推薦！「鈴懸 博多本店」融合百年和菓子與現代茶室，草莓大福、招牌聖代必吃，更是福岡人氣伴手禮名店。

位於福岡市博多區上川端町的「鈴懸 博多本店」是日本知名的百年和菓子品牌代表，融合傳統與現代美學，打造出結合外帶甜點與茶室體驗的複合空間。不僅是當地人心目中的送禮首選，更是外地旅客爭相造訪的甜點聖地。想感受九州匠心精神與當代日式茶文化的完美融合，這裡絕對值得列入福岡旅程中。
▲福岡咖啡廳推薦！鈴懸 博多本店 百年和菓子老店必吃，福岡必買伴手禮在這。
福岡甜點控必訪！「鈴懸 博多本店」結合百年和菓子與摩登茶室

創立於博多的「鈴懸」，擁有近百年歷史，以堅持品質與職人精神聞名。博多本店以「傳統與革新的交會點」為設計概念，結合外帶販售區與內用茶室，空間充滿木質溫度與現代感。外帶區總是人潮不斷，各式和菓子整齊陳列；內用茶室則靜謐高雅，是福岡當地人與觀光客放鬆品茗的熱門地點，建議提前前往以免久候。

限定聖代必吃！「鈴懸 博多本店」甜點與輕食兼具

「鈴懸 博多本店」以多款經典和菓子與茶室限定甜點聞名。「鈴乃最中」以鈴鐺造型聞名，外皮使用新潟產的糯米製成，香氣濃郁，包裹十勝紅豆沙，甜而不膩，是品牌代表作。「小銅鑼燒」紅豆餡香氣細膩，外皮鬆軟，適合搭配日本茶享用，也是人氣伴手禮。冬季還有「草莓大福」，使用福岡名產甘王草莓製成，酸甜平衡極佳，是冬季限定夢幻逸品。

▲福岡咖啡廳推薦！鈴懸 博多本店 百年和菓子老店必吃，福岡必買伴手禮在這。
此外，茶室限定甜點如「招牌聖代」，融合抹茶、胡麻、柚子等冰淇淋與自家製水羊羹，再加上「鈴乃最中」點綴，層次豐富、外觀華麗。另有日式輕食等選擇，充滿喫茶店懷舊風味，鹹香與甜點的組合令人印象深刻。無論是外帶作為福岡伴手禮，或坐下細品茶室甜點，都能感受到百年品牌的溫度與創意。下次造訪福岡，別錯過這間將傳統與現代完美融合的和菓子名店。
▲福岡咖啡廳推薦！鈴懸 博多本店 百年和菓子老店必吃，福岡必買伴手禮在這。
福岡咖啡廳推薦 福岡必買伴手禮 鈴懸 博多本店

地址：福岡縣福岡市博多區上川端町12-20 ふくぎん博多大樓1樓
營業時間：
菓子販售： 09:00–19:00
茶室： 11:00–20:00（餐點最後點餐時間為19:00，甜點為19:30）

更多福岡必吃美食推薦一次看

推薦閱讀：福岡酒吧推薦 BAR LINXAS 整面威士忌酒牆超好拍！招牌水果調酒必喝，營業到凌晨1點。

推薦閱讀：福岡必吃牛腸鍋！博多大山牛腸鍋 一個人也能吃，福岡機場、天神皆有、宵夜也能吃。

推薦閱讀：福岡深夜居酒屋推薦！札幌蕎麥麵專門店 營業到凌晨5點，菜單必點油渣蕎麥麵。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
