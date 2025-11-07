▲福岡咖啡廳推薦！鈴懸 博多本店 百年和菓子老店必吃，福岡必買伴手禮在這。





此外，茶室限定甜點如「招牌聖代」，融合抹茶、胡麻、柚子等冰淇淋與自家製水羊羹，再加上「鈴乃最中」點綴，層次豐富、外觀華麗。另有日式輕食等選擇，充滿喫茶店懷舊風味，鹹香與甜點的組合令人印象深刻。

無論是外帶作為福岡伴手禮，或坐下細品茶室甜點，都能感受到百年品牌的溫度與創意。下次造訪福岡，別錯過這間將傳統與現代完美融合的和菓子名店。



