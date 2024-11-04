波堤地鼠必買！日本 Mister Donut「寶可夢甜甜圈」已經進入第七年的合作，本次將於11/6強勢登場新款，限時只賣1個月。其中最讓網友瘋狂的是這「波堤地鼠」，設計成地鼠從甜甜圈中「鑽出」的模樣，十分適合打卡拍照。無論是寶可夢迷，還是甜點控，近期準備去日本的朋友可千萬不能錯過。



▲圖片來源／Mister Donut



日本 Mister Donut「寶可夢甜甜圈」再度推出新款！此次聯名將於11/6日正式上市，並持續供應至12月底或售完為止，預計全日本Mister Donut門市（部分門市除外）皆有販售，大家去日本可別忘記這可愛的聯名。



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▲圖片來源／Mister Donut



其中，這次聯名必買的「波堤地鼠」甜甜圈，採用鬆軟的波堤甜甜圈基底，中央鑲嵌地鼠造型的麵團，填入香濃的卡士達內餡，外層再以焦糖風味巧克力包覆，可愛到捨不得吃。此外，經典的「皮卡丘甜甜圈」與「精靈球甜甜圈」也回歸，讓人懷念的可愛造型加上多層次口味，再次成為冬季必吃甜點。



▲圖片來源／Mister Donut



除了甜甜圈，還推出了限量的聯名寶可夢周邊商品，包括聯名聖誕特製紙袋等，為今年的聯名活動增添一份收藏價值。現在就趁著限量發售的機會，趕快前往日本Mister Donut，把這些夢幻甜點與限量周邊商品帶回家吧。

▲圖片來源／Mister Donut



日本 Mister Donut 寶可夢甜甜圈

販售時間：11/6開賣

販售品項：皮卡丘甜甜圈￥313、波堤地鼠￥313、精靈球甜甜圈¥ 248