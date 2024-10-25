敲碗台灣也要！美國爆紅「奶昔大哥奶昔」日本強勢登場，預計於10/30起，在日本全國的麥當勞餐廳限時販售。以麥當勞超夯經典角色「奶昔大哥」作為發想，打造出全新的藍莓優格口味。雖然說台灣目前還喝不到有些可惜，不過近期準備去日本的朋友，可以順道去喝一波。



▲圖片來源／マクドナルド



「奶昔大哥」於1970年代首次登場，是麥當勞經典奶昔的代表角色。以紫色圓形的外型，加上迷糊但充滿魅力的個性，以及喝奶昔喝到中毒的角色設定，廣受世界各地的朋友喜愛。



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▲圖片來源／マクドナルド



今年夏天，為慶祝他的生日，麥當勞在美國限時推出「奶昔大哥奶昔」，一亮相便立刻掀起話題。而現在，這款爆紅的奶昔重新改良，以「藍莓優格口味」正式登陸日本。新登場的「奶昔大哥奶昔」選用標誌性紫色作為主色調，搭配濃郁的藍莓果汁與清爽的優格，調製出一款帶有水果香氣的濃郁奶昔，口感香甜滑順。



▲圖片來源／マクドナルド



而這款奶昔的包裝設計也與眾不同，以奶昔大哥作為主角，背景是藍莓與優格交融的漩渦圖案，營造出活潑又神秘的氛圍，絕對適合打卡拍照。所以說今年10月、11月準備去日本的朋友，可別錯過這個超可愛又有魅力的奶昔大哥囉。



▲圖片來源／マクドナルド



日本麥當勞 奶昔大哥奶昔 藍莓優格口味

販售價錢：170日圓(S)，240日圓(M)

販售期間：10/30至11月下旬 每天 10:30至閉店（24小時營業的門店則至次日凌晨1:00）

販售地點：全國麥當勞店鋪（部分店鋪除外）