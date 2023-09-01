寶可夢大師終於等到台灣首間寶可夢中心！今日在寶可夢官方粉絲團中，重磅公告「Pokémon Center TAIPEI」即將在今年12月正式插旗台北，消息一出瞬間引爆寶可夢鐵粉的討論。並搶先預告會有開幕紀念商品、開幕活動等，寶可夢大師可以好好期待一下。





▲圖為寶可夢活動資料照片，非Pokémon Center TAIPEI照片。



去日本一定要朝聖的Pokémon Center，每一間都有獨家限定的大型裝置藝術，晴空塔店是烈空座、京都是鳳王、澀谷則是有超夢等坐鎮，是寶可夢大師搶收集的打卡照。而台北店也會有專屬的打卡點，預計將在12月亮相，讓人不用出國就能拍到。





▲圖為寶可夢活動資料照片，非Pokémon Center TAIPEI照片。



官方粉絲團預告將會推出開幕紀念商品、舉辦開幕活動等豐富內容，詳細資訊將會陸續公告。但根據日本各店販售商品來看，店內會販售文具、玩偶、零食、公仔等各種周邊商品，和寶可夢遊戲機台體驗，更多詳細資訊將會陸續曝光，請持續鎖定窩客島報導。



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▲圖為寶可夢活動資料照片，非Pokémon Center TAIPEI照片。







台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI 開幕資訊

日期：預計2023年12月開幕

地點：台北，尚未公告詳細地址。