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寶可夢大師嗨翻！台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」確定插旗台北，12月開幕、獨家皮卡丘限定周邊要搶。

2023-09-01 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：各單位、Pokémon Center 人氣：5,282
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編輯 鄭雅之

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寶可夢大師終於等到台灣首間寶可夢中心！今日在寶可夢官方粉絲團中，重磅公告「Pokémon Center TAIPEI」即將在今年12月正式插旗台北，消息一出瞬間引爆寶可夢鐵粉的討論。並搶先預告會有開幕紀念商品、開幕活動等，寶可夢大師可以好好期待一下。
《寶可夢朱／紫》發售紀念活動 高雄場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI 開幕資訊/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖為寶可夢活動資料照片，非Pokémon Center TAIPEI照片。

去日本一定要朝聖的Pokémon Center，每一間都有獨家限定的大型裝置藝術，晴空塔店是烈空座、京都是鳳王、澀谷則是有超夢等坐鎮，是寶可夢大師搶收集的打卡照。而台北店也會有專屬的打卡點，預計將在12月亮相，讓人不用出國就能拍到。
《寶可夢朱／紫》發售紀念活動 高雄場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI 開幕資訊/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖為寶可夢活動資料照片，非Pokémon Center TAIPEI照片。

官方粉絲團預告將會推出開幕紀念商品、舉辦開幕活動等豐富內容，詳細資訊將會陸續公告。但根據日本各店販售商品來看，店內會販售文具、玩偶、零食、公仔等各種周邊商品，和寶可夢遊戲機台體驗，更多詳細資訊將會陸續曝光，請持續鎖定窩客島報導。

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《寶可夢朱／紫》發售紀念活動 高雄場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖為寶可夢活動資料照片，非Pokémon Center TAIPEI照片。


 

台北寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI 開幕資訊

日期：預計2023年12月開幕
地點：台北，尚未公告詳細地址。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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#寶可夢
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寶可夢 皮卡丘 寶可夢中心 台北 more
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