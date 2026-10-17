全家送三麗鷗醜魚杯套！DIY變書籤、吊飾超萌，2顆茶葉蛋+咖啡39元小資族要吃

編輯 鄭雅之 表示：全家三麗鷗杯套買飲料就送！還可以手作變成書籤、吊飾也太可愛了吧～
涼秋天報到，超商美食也換上暖心新裝。全家便利商店這次集結超狂優惠與新品，不僅「溫心小館」攜手三麗鷗四大明星推出溫罐飲品兩件八折，早餐更打造兩顆茶葉蛋搭熱咖啡只要39元的划算選擇。加上全新登場的「燒肉烤米堡」，從早到晚都能在超商享受滿滿幸福感。
三麗鷗醜魚、美樂蒂冬裝杯套陪喝熱飲
走進超商看到這個畫面直接被療癒，全家「溫心小館」特別邀請美樂蒂與帕恰狗等四位角色換上冬裝，柔和的奶油黃與暖棕配色充滿居家感。機台與四款隔熱杯套都鋪滿雪地情境，隨手拿一杯都好拍。指定溫罐商品享兩件八折，像是「桂圓紅棗茶」或「阿華田」都是秋冬暖身必喝首選。還能DIY變成吊飾或是書籤，就讓美樂蒂、帕恰狗、醜魚人魚漢頓陪大家過冬。
超省全家早餐！2顆茶葉蛋搭咖啡才39元
早餐想省錢又想補充優質蛋白質，這次全家的特惠組合絕對要記下來。即日起到12月8日，只要購買兩顆茶葉蛋搭配小杯熱美式只要39元，想換成小杯熱拿鐵也只要49元。不只能補充滿滿蛋白質，還能順便帶一杯咖啡提神，50元有找對於小資族而言超級划算。
全新金飯糰燒肉烤米堡推薦吃
喜歡米食的朋友有福了，金飯糰系列推出全新「燒肉烤米堡」。這款新品把米飯揉入大麥並經過直火烘烤，散發出一股迷人的焦香味。裡面包裹著特製醬汁醃漬的豬肉與甜洋蔥，鹹甜層次在口中爆發且非常有飽足感。搭配指定飲品享79元餐促價，全家APP優惠趣於10月14日起領券享單件69折優惠。
全家三麗鷗杯套 活動資訊
活動期間：10月14日至10月27日
活動內容：9款指定溫罐飲品任選2件8折（包含FamiCollection桂圓紅棗茶、黑糖紅玉薑茶、阿薩姆奶茶、麥香奶茶、阿華田、伯朗咖啡等）
全家早餐組合優惠
活動期間：10月14日至12月8日
活動內容：2顆茶葉蛋搭配小杯熱美式特價39元，搭配小杯熱拿鐵特價49元（組合皆省12元）
全家金飯糰燒肉烤米堡新品優惠
發售日期：10月14日起上市，單件售價59元
餐促優惠：搭配指定飲品享79元早餐組合價
APP優惠：全家APP優惠趣於10月14日開放領取單件69折券（兌換期間至10月27日）
限定飲料、咖啡優惠要喝！
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