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全家送三麗鷗醜魚杯套！DIY變書籤、吊飾超萌，2顆茶葉蛋+咖啡39元小資族要吃

超商新品三麗鷗美樂蒂帕恰狗
2026-10-17 07:10文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:全家
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：全家三麗鷗杯套買飲料就送！還可以手作變成書籤、吊飾也太可愛了吧～

涼秋天報到，超商美食也換上暖心新裝。全家便利商店這次集結超狂優惠與新品，不僅「溫心小館」攜手三麗鷗四大明星推出溫罐飲品兩件八折，早餐更打造兩顆茶葉蛋搭熱咖啡只要39元的划算選擇。加上全新登場的「燒肉烤米堡」，從早到晚都能在超商享受滿滿幸福感。

▲全家溫心小館推出三麗鷗聯名溫罐飲品，指定熱飲享任選2件8折優惠。
▲全家溫心小館推出三麗鷗聯名溫罐飲品，指定熱飲享任選2件8折優惠。
▲全家限定三麗鷗溫罐隔熱杯套，包含美樂蒂與人魚漢頓等多款可愛造型。
▲全家限定三麗鷗溫罐隔熱杯套，包含美樂蒂與人魚漢頓等多款可愛造型。

三麗鷗醜魚、美樂蒂冬裝杯套陪喝熱飲

走進超商看到這個畫面直接被療癒，全家「溫心小館」特別邀請美樂蒂與帕恰狗等四位角色換上冬裝，柔和的奶油黃與暖棕配色充滿居家感。機台與四款隔熱杯套都鋪滿雪地情境，隨手拿一杯都好拍。指定溫罐商品享兩件八折，像是「桂圓紅棗茶」或「阿華田」都是秋冬暖身必喝首選。還能DIY變成吊飾或是書籤，就讓美樂蒂、帕恰狗、醜魚人魚漢頓陪大家過冬。

▲全家三麗鷗聯名冬裝造型杯套拆下後，還能變身可愛吊飾收集隨身帶著走。
▲全家三麗鷗聯名冬裝造型杯套拆下後，還能變身可愛吊飾收集隨身帶著走。

超省全家早餐！2顆茶葉蛋搭咖啡才39元

早餐想省錢又想補充優質蛋白質，這次全家的特惠組合絕對要記下來。即日起到12月8日，只要購買兩顆茶葉蛋搭配小杯熱美式只要39元，想換成小杯熱拿鐵也只要49元。不只能補充滿滿蛋白質，還能順便帶一杯咖啡提神，50元有找對於小資族而言超級划算。

▲全家早餐推出神級組合優惠，2顆茶葉蛋搭配小杯熱美式只要39元起。
▲全家早餐推出神級組合優惠，2顆茶葉蛋搭配小杯熱美式只要39元。

全新金飯糰燒肉烤米堡推薦吃

喜歡米食的朋友有福了，金飯糰系列推出全新「燒肉烤米堡」。這款新品把米飯揉入大麥並經過直火烘烤，散發出一股迷人的焦香味。裡面包裹著特製醬汁醃漬的豬肉與甜洋蔥，鹹甜層次在口中爆發且非常有飽足感。搭配指定飲品享79元餐促價，全家APP優惠趣於10月14日起領券享單件69折優惠。

▲全家金飯糰新品燒肉烤米堡登場，直火烘烤米飯夾入鹹甜燒肉超飽足。
▲全家金飯糰新品燒肉烤米堡登場，直火烘烤米飯夾入鹹甜燒肉超飽足。


全家三麗鷗杯套 活動資訊

活動期間：10月14日至10月27日
活動內容：9款指定溫罐飲品任選2件8折（包含FamiCollection桂圓紅棗茶、黑糖紅玉薑茶、阿薩姆奶茶、麥香奶茶、阿華田、伯朗咖啡等）

全家早餐組合優惠

活動期間：10月14日至12月8日
活動內容：2顆茶葉蛋搭配小杯熱美式特價39元，搭配小杯熱拿鐵特價49元（組合皆省12元）

全家金飯糰燒肉烤米堡新品優惠

發售日期：10月14日起上市，單件售價59元
餐促優惠：搭配指定飲品享79元早餐組合價
APP優惠：全家APP優惠趣於10月14日開放領取單件69折券（兌換期間至10月27日）

限定飲料、咖啡優惠要喝！

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