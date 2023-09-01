IKEA集點又玩出新花樣，超Ｑ萌「翻轉肉丸」鯊魚丸、猩猩丸、小熊丸三款都想收！IKEA不定期推出會員限定集點活動，將店內人氣玩偶變成各式各樣療癒小物，在日常生活中陪伴大家過日子。這次重磅推出「IKEA翻轉肉丸」全新集點活動，將IKEA瑞典餐廳招牌肉丸子放大、可愛玩偶縮小，雙面設計讓人掛著帶走裝可愛。







於即日起至十月底登場的「IKEA翻轉肉丸集點」，把招牌肉丸子放大呈現，拉鍊另一側藏有迷你版鯊魚、猩猩和小熊丸玩偶，翻出來的瞬間療癒感十足。只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡即可參加集點活動，單筆消費滿149元即可獲得1點，集滿10點就可兌換一顆翻轉肉丸。



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IKEA翻轉肉丸 集點活動

活動期間: 2023/8/31-2023/10/31

活動內容：只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡即可參加，活動期間單筆消費滿149元即可獲得1點，集滿10點即可隨機兌換一款超萌Q的IKEA翻轉肉丸玩偶。

款式：縮小版的「鯊魚丸」、「猩猩丸」及「小熊丸」。（隨機贈送，數量有限送完為止。)