生乳捲買一送一搶！空服員的手作甜點插旗淡水，4大優惠、買一送一寄蛋糕超佛心

編輯 鄭雅之 表示：甜點控要先去搶買一送一吃！生乳捲要先趁優惠吃起來啊～

淡水老街迎來全新下午茶地標。深受女孩喜愛的「空服員的手作甜點」正式進駐淡水，打造明亮寬敞且充滿自然光的愜意空間。品牌這次帶來經典「生乳捲」與「圓戚風蛋糕」，除了開幕限定的買一送一和試吃優惠之外，更貼心推行惜食概念的永續小點心，邀請大家享受悠閒甜點時光。



▲空服員的手作甜點推出限時買一送一優惠，招牌生乳捲印有精緻飛機圖樣，是淡水下午茶約會不可錯過的美味。

▲空服員的手作甜點盛大插旗淡水，大片玻璃窗引入自然光，打造舒適愜意的淡水甜點熱門據點。





淡水下午茶最新推薦

走進全新淡水門市，大片玻璃窗帶出滿滿陽光，非常適合閨蜜約會拍照。店內除了享用甜點，未來更規劃作為手作活動場地。最吸睛的是品牌推行按重量計費的永續小點心，把賣相不規整卻依然美味的蛋糕切邊重新上架，並鼓勵自備容器盛裝，用輕鬆親民的方式讓大家落實惜食精神。



▲淡水門市特別規劃永續小點心，將美味不減的蛋糕邊角與破損餅乾秤重販售，邀請大家自備容器實踐惜食環保生活。





人氣招牌生乳捲必吃

甜點控絕不能錯過店內靈魂商品。重度抹茶控大推「矢野園濃抹抹生乳捲」，京都宇治抹茶茶香回甘且層次豐富。偏好清爽可以選嚴選牧場鮮蛋與法國鮮奶油製作的「法國諾曼第生乳捲」。還有鹹甜調和的「台茶紅玉佐黑糖凍奶蓋生乳捲」與苦甜濃郁的「松露巧克力生乳捲」，口感驚艷。



▲選用京都宇治抹茶粉製作「矢野園濃抹抹生乳捲」，濃厚抹茶內餡搭配抹茶乳酪巧克力與細密戚風蛋糕，是抹茶控到淡水必吃的熱門甜點。





限量買一送一狂歡回饋

為歡慶新店盛大盛大登場，店家祭出超狂的限時好康回饋。連續三天推出人氣「生乳捲」與「圓戚風蛋糕」同品項買一送一，包含多款熱門口味都超搶手，要注意的是買一送一優惠是送的同品項蛋糕是下次領取，等於可以分批慢慢吃，不怕一次帶兩條蛋糕走吃不完。此外「燒菓子」系列享買四送一，單筆消費滿額還可參加驚喜刮刮樂，讓喜愛甜食的朋友們一次滿足拍照與品嚐甜點的雙重願望。



▲「松露巧克力生乳捲」融入法國頂級可可粉與70.5%比利時巧克力甘納許，微苦回甘的巧克力香氣搭配清爽鮮奶油，口感層次豐富。

▲人氣燒菓子系列包含磅蛋糕、費南雪與瑪德蓮，主打減糖配方與扎實濕潤口感，開幕期間享買四送一超值優惠。

空服員的手作甜點 淡水店 店家資訊

地址： 251新北市淡水區水碓里中山北路一段196號

電話號碼： 02 2626 2627

營業時間：12:00–19:30





空服員的手作甜點 淡水店開幕優惠

開幕試吃與來店禮：10月13日開幕當天提供免費試吃，加入官方LINE好友可獲贈永續小點心一份，優惠僅限淡水門市兌換。

燒菓子買四送一：10月13日至10月31日試營運期間，任選五個燒菓子結帳，價位最低者由店家免費贈送。

滿額驚喜刮刮樂：10月13日至10月31日消費滿500元贈刮刮卡一張，有機會免費抽中價值1,580元的6吋蛋糕。

招牌商品買一送一：10月16日至10月18日連三天，生乳捲與圓戚風蛋糕同品項買一送一，適用淡水、中山、忠孝門市，板橋門市不適用。

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