只有七天！2026首爾紫芒節週末登場，數萬坪銀白芒草海免費拍爆、加碼燈光秀與手作市集

編輯王瀅瀅表示，秋天的首爾真的有夠美！不只有楓葉、銀杏、粉黛亂子草，還能看到芒草美景～

每到秋意漸濃的季節，韓國旅遊最受矚目季節限定景色莫過於滿山楓紅與金黃銀杏。不過，在首爾市區內還有一個絕對不能錯過的秋季限定景點，那就是一年一度的「首爾紫芒節」！2026年第25屆首爾紫芒節即將於本週末在熱門打卡地標「天空公園」正式揭幕。活動僅限時快閃7天，整片天空公園將變身為夢幻浪漫的銀白色芒草海，免費開放參觀，非常值得列入你的韓國秋天行程，抓緊時間前往一拍！

▲2026首爾紫芒節即將於本週末正式開幕，為繁忙的首爾市區注入浪漫的秋日氣息。

首爾最美秋景！天空公園必拍夕陽芒草海

這場秋日盛事選在視野遼闊的世界杯公園天空公園登場，廣達數萬坪的芒草田在微風吹拂下搖曳生姿，宛如波浪般層層翻湧。想要捕捉最迷人的韓劇氛圍，強烈推薦選在傍晚時分前往。當夕陽逐漸西下，金黃色的溫柔餘暉灑落整片芒草，與湛藍天空交織出絕美景致。不管是與另一半約會、朋友出遊，或是獨自前來散心，都能在這裡留下一生難忘的浪漫美照。

▲廣達數萬坪的天空公園芒草田隨風搖曳，若選在落日時分造訪天空公園，隨手一拍都能輕鬆捕捉氛圍感滿滿的韓劇劇照。

不只賞芒草！夜間燈光秀與手作市集一次逛

除了令人屏息的自然景觀，主辦單位也精心規劃了豐富多元的活動內容。從宣告活動揭幕的精彩開幕表演與夜間燈光秀，到現場親手製作紫芒花束的體驗區、供人留念的拍照區與許願區，每一處都充滿巧思。中央舞台區更特別安排了多種風格的街頭藝人演出，此外還有主打資源循環與升級再造商品的Re-born市集，讓大家在欣賞遼闊景色的同時，也能深度感受生態慶典的滿滿活力。

▲活動現場除了天然芒草美景，還特別設置了充滿巧思的許願區與拍照打卡區。慶典期間還規劃了精彩的夜間燈光秀、街頭藝人表演。

營業延長至九點！避開塞車與步行小撇步

想要輕鬆暢遊這片浪漫芒草海，有些實用小撇步可得牢記。活動期間天空公園免費開放時間特別延長至夜晚九點，但因現場交通極為擁塞，強烈建議大家搭乘大眾運輸工具前往。下車後可選擇徒步漫步上山，或是搭乘付費的狹口蛙電動車直達目的地。由於公園佔地廣闊且需要不少步行時間，不妨穿上一雙好走的平底鞋，並預留充裕的時間慢慢遊覽，才是最舒服自在的賞芒方式。

▲紫芒節期間天空公園免費延長開放至晚上九點，可搭乘大眾運輸工具避開車潮。且公園園區遼闊，建議穿著舒適平底鞋並預留充足時間，或轉乘電動車輕鬆上山。

第25屆首爾紫芒節《紫芒，自然給予的慰藉》

活動日期：2026年10月17日（六）～2026年10月23日（五）

開放時間：10:00 - 21:00

活動地點：首爾特別市麻浦區天空公園一帶（월드컵공원 하늘공원）

門票費用：免費入場

交通方式：搭乘首爾地鐵6號線至「世界杯體育場站」或「麻浦區廳站」下車，徒步前往（約需40分鐘），或於蘭芝川公園停車場轉乘狹口蛙電動車（맹꽁이 전기차）。





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