整隻龍蝦不用剝殼直接吃！勝勢SOGO復興店改裝開幕，170元炸豬排限時3天，平埔黑豬與廣島牡蠣一次上桌

勝勢日式豬排改裝開幕，170元就能吃到里肌豬排套餐！資深編輯李維唐指出，整隻可食的台灣軟殼龍蝦與270天飼養的平埔黑豬，是這次新品最值得關注的兩大亮點。

勝勢日式豬排半價優惠來了！位於台北東區的「伊勢路－勝勢日式豬排」SOGO復興店，歷經全面改裝後於10月16日重新開幕，開幕首3天直接祭出里肌豬排套餐半價優惠，原價340元只要170元，每日限量30份。這次改裝還有全新海陸大餐登場，將整隻免剝殼的台灣軟殼龍蝦、飼養270天的平埔黑豬，以及日本廣島特級牡蠣通通端上桌，推出「龍蝦雙人御賞」限定套餐，開幕優惠價1,380元，想吃炸豬排、又捨不得放棄海鮮的美食控，這次可以一次滿足。

▲整隻龍蝦不用剝殼就能直接吃，這次勝勢的海陸套餐真的很有看頭。金黃酥炸軟殼龍蝦搭配飽滿廣島牡蠣，後方還有切好的平埔黑豬炸豬排，從彈嫩蝦肉、濃郁海味到酥脆肉香，一桌就能吃到不同層次的日式炸物。圖／勝勢日式豬排提供；窩客島整理



勝勢SOGO復興店重新開幕，龍蝦雙人御賞1,380元吃海陸三大美味

這次勝勢SOGO復興店改裝重新開幕，最吸睛的就是期間限定「龍蝦雙人御賞」套餐。原價1,580元，開幕優惠價1,380元，直接現省200元。套餐一次集結台灣軟殼龍蝦、平埔黑豬中份里肌豬排，以及日本廣島特級牡蠣，從海鮮的鮮甜到黑豬肉的濃郁脂香，讓喜歡炸物的人可以一次品嚐不同食材的風味。

雙人套餐也把配餐準備得相當完整，除了3款海陸主餐，白飯、湯品與高麗菜都能免費續加，餐後還能任選2份主廚特製甜點與2杯飲品。無論是情侶約會、朋友聚餐，或是逛完SOGO想找間餐廳好好吃飯，都能從主餐一路吃到甜點，不必另外煩惱配餐怎麼搭。

▲勝勢SOGO復興店改裝開幕，直接把整隻軟殼龍蝦、平埔黑豬炸豬排與日本廣島牡蠣端上桌。海陸三大美味一次吃齊，還有白飯、湯品、高麗菜、甜點與飲品，雙人套餐開幕優惠價1,380元，想吃豬排又想吃海鮮，這份套餐通通滿足。圖／勝勢日式豬排提供；窩客島整理

台灣軟殼龍蝦整隻都能吃，免剝殼直接品嚐酥脆外皮與鮮甜蝦膏

平常吃龍蝦最麻煩的就是剝殼，這次勝勢直接把整隻軟殼龍蝦裹上麵衣酥炸，讓龍蝦從外殼到蝦肉都能直接入口。這款台灣軟殼龍蝦採用特殊養殖技術，掌握龍蝦自然脫殼後的柔軟階段，相較一般龍蝦約37%的可食用比例，軟殼龍蝦能將整隻龍蝦完整利用，單隻零售價格更超過1,500元。

經過油炸後，原本柔軟的龍蝦外殼形成輕薄酥脆的口感，咬下去先感受到金黃麵衣的酥香，接著是細緻彈嫩的龍蝦肉，搭配濃郁蝦膏交織出的鮮甜海味。最特別的是不用拿著工具敲殼，也不用費力挑出蝦肉，連殼帶肉就能直接品嚐，讓吃龍蝦這件事變得更加輕鬆。

▲龍蝦控看到這盤應該很難忍住！整隻台灣軟殼龍蝦裹上麵衣炸得金黃酥香，連殼都能直接入口，搭配細緻蝦肉與鮮甜蝦膏，旁邊還有兩顆裹著酥脆麵衣的廣島牡蠣，海鮮的鮮甜與炸物的酥香一次到位。圖／勝勢日式豬排提供；窩客島整理



平埔黑豬飼養270天，玫瑰粉紅炸豬排切開粉嫩又多汁

除了整隻軟殼龍蝦，另一個值得注意的主角就是台灣「平埔黑豬」。這款黑豬是台灣首個獲政府認證的本土原生種純血黑豬品牌，飼養時間長達270天，以黃豆、玉米、豆渣及甘薯等天然穀物為飼料基礎，並添加益生菌與酵母菌，讓豬肉呈現細緻彈嫩的肉質，以及清甜的脂香。

勝勢這次選用平埔黑豬中份里肌製作招牌「玫瑰粉紅炸豬排」，依序裹上麵粉、蛋液與日本新鮮麵包粉，再透過遠赤外線油炸設備與精準控溫技術，讓金黃麵衣包覆粉嫩豬肉。切開豬排，可以看見外層酥脆麵衣與內部玫瑰粉紅肉色形成鮮明對比，入口保有肉汁與彈嫩口感，越咀嚼越能感受到黑豬肉本身的鮮甜與脂香。

▲炸豬排好不好吃，切面最能看出特色！勝勢選用台灣平埔黑豬製作里肌豬排，外層裹上日本新鮮麵包粉，炸出蓬鬆酥脆的金黃麵衣，裡面則保留粉嫩肉色與飽滿肉汁。咬下去先是酥香，接著感受黑豬肉的彈嫩與清甜脂香。圖／勝勢日式豬排提供；窩客島整理

日本廣島特級牡蠣酥炸上桌，薄脆麵衣包住飽滿海味

喜歡炸牡蠣的人也有口福了！「龍蝦雙人御賞」套餐另外搭配日本廣島直送特級大牡蠣，將飽滿牡蠣均勻裹上新鮮麵包粉，再炸出金黃色澤。外層麵衣輕薄酥脆，裡面則保留牡蠣肥美多汁的口感，咬開瞬間就能感受到濃郁海味。

和軟殼龍蝦的彈嫩口感相比，廣島牡蠣帶來的是更加柔軟、鮮濃的風味。搭配平埔黑豬里肌豬排，3款主餐各有特色，從海鮮到肉類一次吃齊，也讓這份雙人套餐多了不同食材交替品嚐的樂趣。

勝勢玫瑰粉紅炸豬排製程升級，8天低溫熟成搭配遠赤外線油炸

勝勢這次重新改裝，除了推出新菜色，招牌炸豬排的製作工藝也是一大重點。慕里諾國際餐飲集團自去年起投入百萬元升級熟成、控溫與油炸設備，從豬肉的挑選、保存到實際料理，都希望讓肉質與風味維持穩定品質。

在豬肉進入廚房後，主廚會依照不同部位特性，進行約8天的低溫熟成，讓肉質更加細緻、風味更加集中。油炸時則使用遠赤外線油炸機，搭配精準溫控，以及職人「低溫慢炸、大火搶酥」的技巧，讓豬排均勻受熱，同時保留肉汁，外層則炸出帶有金黃色澤的「狐狸色」麵衣。

這樣的製程也讓勝勢招牌玫瑰粉紅炸豬排呈現出不同於一般炸豬排的視覺特色。切開後可以看見粉嫩肉色與金黃外皮交錯，吃起來則強調外酥內嫩、柔軟多汁的口感，讓豬排本身的肉香成為整道料理的主角。

▲喜歡大口吃肉的人，這份厚切里肌豬排套餐很值得關注！職人手工厚切約2至3公分，金黃麵衣包住厚實粉嫩的豬肉，搭配白飯、湯品與滿滿高麗菜絲，整套吃起來相當有飽足感。平埔黑豚厚切里肌豬排套餐售價540元。圖／勝勢日式豬排提供；窩客島整理



平埔黑豚炸豬排套餐450元起，厚切里肌與細嫩腰內都能選

如果這次沒有打算點雙人套餐，勝勢SOGO復興店也同步供應多款平埔黑豚系列炸豬排，依照不同部位的肉質特色，讓喜歡厚實肉感或柔嫩口感的人都能找到適合自己的選擇。喜歡大口吃肉，可以選擇售價540元的「平埔黑豚厚切里肌豬排套餐」，豬排由職人手工厚切約2至3公分，金黃麵衣包覆厚實里肌，透過精準火候保留豬肉的柔嫩與肉汁，每一口都能感受到紮實彈嫩的肉感。

想吃經典口感，則有450元的「平埔黑豚里肌豬排套餐（中份）」，以適中的肉厚與麵衣比例，呈現Q彈多汁的風味。偏好柔嫩肉質的人，可以選擇470元的「平埔黑豚腰內豬排套餐」，腰內肉質更加細緻，入口軟嫩清甜。3款豬排各有特色，無論喜歡厚切咬勁或細嫩口感，都能依照自己的喜好挑選。

勝勢豬排半價連續3天，里肌豬排套餐340元特價170元

想趁著改裝重新開幕吃優惠，最不能錯過的就是10月16日至10月18日推出的開幕半價活動。原價340元的「里肌豬排套餐（小份）」直接下殺半價，只要170元就能享用，每日限量30份，活動僅限勝勢SOGO復興店。

首波半價優惠結束後，10月19日至10月31日還有第2波會員好康。活動期間，老饕會員單筆消費滿1,000元，就能獲得腰內豬排兌換券1張。打算到SOGO復興館逛街、聚餐的消費者，可以依照想吃的餐點與消費金額，安排適合自己的用餐時間。

▲想吃炸豬排又偏愛軟嫩口感，可以試試勝勢的平埔黑豚腰內豬排。金黃色麵衣包覆細緻腰內肉，切開還能看見漂亮的玫瑰粉紅色澤，外酥內嫩的口感搭配清甜肉香，旁邊還有白飯、湯品與高麗菜絲，整份套餐售價470元。圖／勝勢日式豬排提供；窩客島整理

勝勢SOGO復興店在哪裡？台北忠孝東路SOGO復興館10樓

重新改裝的「伊勢路－勝勢日式豬排」位於台北市大安區忠孝東路三段300號，遠東SOGO台北復興館10樓。這次除了帶來改裝後的用餐環境，也透過期間限定海陸套餐與平埔黑豚系列豬排，讓消費者一次認識勝勢的炸物工藝與台灣特色食材。

想用170元吃到里肌豬排套餐，記得把握10月16日至10月18日每日限量30份的開幕優惠。若想品嚐整隻軟殼龍蝦、平埔黑豬與廣島牡蠣，則可以選擇開幕優惠價1,380元的「龍蝦雙人御賞」，趁著重新開幕安排一頓海陸美食聚餐。

▲逛SOGO復興館又多了一個日式豬排聚餐選擇！勝勢日式豬排重新改裝開幕，木質屋簷搭配日式風格門面，從百貨走道就能感受到濃濃和風氛圍。店址就在SOGO復興館10樓，10月16日至18日還有每日限量30份的170元里肌豬排套餐優惠。圖／勝勢日式豬排提供；窩客島整理







勝勢SOGO復興店改裝開幕優惠

開幕日期：2026年10月16日。

半價活動：10月16日至10月18日。

半價品項：里肌豬排套餐（小份） / 原價：340元、優惠價：170元。

活動限制：每日限量30份。

勝勢SOGO復興店新品與套餐價格

龍蝦雙人御賞：原價1,580元，開幕優惠價1,380元。

平埔黑豚厚切里肌豬排套餐：540元。

平埔黑豚里肌豬排套餐（中份）：450元。

平埔黑豚腰內豬排套餐：470元。

龍蝦雙人御賞內容：軟殼龍蝦、平埔黑豬中份里肌、日本廣島特級牡蠣、2份甜點與2杯飲品，白飯、湯品及高麗菜免費續加。

勝勢SOGO復興店資訊

店名：伊勢路－勝勢日式豬排SOGO復興店

地址：台北市大安區忠孝東路三段300號，遠東SOGO台北復興館10樓

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