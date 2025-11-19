> 生活娛樂 > 寶可夢東京香蕉芭娜娜歡慶5週年，第2波抽獎活動登場！皮卡丘東京香蕉芭娜娜直接變身巨大抱枕組，鐵粉快來抽獎。

寶可夢東京香蕉芭娜娜歡慶5週年，第2波抽獎活動登場！皮卡丘東京香蕉芭娜娜直接變身巨大抱枕組，鐵粉快來抽獎。

tiger Walker 玩樂季皮卡丘東京香蕉芭娜娜甜點伴手禮
2025-11-19 19:08文字：特派員 Trish 圖片提供:株式会社グレープストーン

特派員 Trish

皮卡丘香蕉芭娜娜變身大抱枕，只抽不賣，粉絲快把握最後時間抽一波，看是否有機會把這個可愛爆表的抱枕帶回家。

寶可夢東京香蕉芭娜娜系列今年迎接誕生5週年，9月推出的「抱枕組合」贈獎活動獲得熱烈迴響，因此決定再推第二波活動，官方直接將「皮卡丘東京香蕉芭娜娜」等比例放大，打造出皮卡丘東京香蕉芭娜娜超大尺寸盒裝抱枕，將以抽獎方式送給25位幸運兒，鐵粉們抽起來囉。

▲「皮卡丘東京香蕉芭娜娜」等比例放大，打造出皮卡丘東京香蕉芭娜娜超大尺寸盒裝抱枕。

誠意爆表！巨大皮卡丘東京香蕉芭娜娜誕生

從抱枕到外盒都等比例放大的「皮卡丘東京香蕉芭娜娜」，完全重現了東京香蕉伴手禮的包裝概念。一打開盒子的瞬間，4個與「皮卡丘東京香蕉芭娜娜」如出一轍的可愛抱枕整齊排列，療癒感滿分。每個抱枕蓬鬆柔軟，親膚觸感讓人忍不住想抱在懷裡，可以貼著臉頰磨蹭，也可以放在膝上當靠墊，無論看電視、閱讀或工作時都是最佳陪伴。4個抱枕可以分散在家中不同角落，或是全部擺在沙發上營造滿滿的皮卡丘氛圍。

▲等比例放大的「皮卡丘東京香蕉芭娜娜」，完全重現了東京香蕉伴手禮的包裝概念。

裝抱枕的外盒同樣是贈品的一部分，而且尺寸相當驚人。這個將東京香蕉原包裝放大約4倍的超大盒子，尺寸約為長45公分×寬84公分×高16.5公分，可以當作實用的收納箱，不管整理日常雜物、季節性衣物或玩具都非常適合。也可以直接當作房間裝飾，擺在書架上或櫃子旁，立刻成為吸睛的寶可夢主題擺設。▲東京香蕉原包裝放大約4倍的超大盒子，還可以當作實用的收納箱喔。▲東京香蕉原包裝放大約4倍的超大盒子，還可以當作實用的收納箱喔。

線上抽獎！限定抱枕直接帶回來

只要在活動期間內追蹤「東京香蕉芭娜娜【官方】X/舊Twitter帳號」(@tokyobanana1991)，並在指定的活動貼文加上「#ピカチュウ東京ばな奈クッションセット第2弾」標籤進行引用轉推，就可獲得參加抽獎的機會。
抽獎活動期間：即日起～11月21日23：59
中獎名額：25名
官方Ｘ帳號
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

▲在指定的活動貼文加上指定標籤進行引用轉推，就可獲得參加抽獎的機會。

