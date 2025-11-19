寶可夢東京香蕉芭娜娜歡慶5週年，第2波抽獎活動登場！皮卡丘東京香蕉芭娜娜直接變身巨大抱枕組，鐵粉快來抽獎。

皮卡丘香蕉芭娜娜變身大抱枕，只抽不賣，粉絲快把握最後時間抽一波，看是否有機會把這個可愛爆表的抱枕帶回家。
寶可夢東京香蕉芭娜娜系列今年迎接誕生5週年，9月推出的「抱枕組合」贈獎活動獲得熱烈迴響，因此決定再推第二波活動，官方直接將「皮卡丘東京香蕉芭娜娜」等比例放大，打造出皮卡丘東京香蕉芭娜娜超大尺寸盒裝抱枕，將以抽獎方式送給25位幸運兒，鐵粉們抽起來囉。
誠意爆表！巨大皮卡丘東京香蕉芭娜娜誕生
從抱枕到外盒都等比例放大的「皮卡丘東京香蕉芭娜娜」，完全重現了東京香蕉伴手禮的包裝概念。一打開盒子的瞬間，4個與「皮卡丘東京香蕉芭娜娜」如出一轍的可愛抱枕整齊排列，療癒感滿分。每個抱枕蓬鬆柔軟，親膚觸感讓人忍不住想抱在懷裡，可以貼著臉頰磨蹭，也可以放在膝上當靠墊，無論看電視、閱讀或工作時都是最佳陪伴。4個抱枕可以分散在家中不同角落，或是全部擺在沙發上營造滿滿的皮卡丘氛圍。
線上抽獎！限定抱枕直接帶回來
只要在活動期間內追蹤「東京香蕉芭娜娜【官方】X/舊Twitter帳號」(@tokyobanana1991)，並在指定的活動貼文加上「#ピカチュウ東京ばな奈クッションセット第2弾」標籤進行引用轉推，就可獲得參加抽獎的機會。
抽獎活動期間：即日起～11月21日23：59
中獎名額：25名
官方Ｘ帳號
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.