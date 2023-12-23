東京芭娜娜撈錢撈很兇！台日網友都很熟悉的日本國民伴手禮「東京芭娜娜」，為了在競爭激烈的伴手禮市場中站穩寶座，近年不斷推出各種令人驚豔的全新圖案，現在更是為了還沒到訪的櫻花季「超前部屬」，搶先預告即將在今年12月26日販售少女心爆棚的「櫻花東京芭娜娜」，加上最近強勢在日本全國回歸的新系列「東京芭娜娜吊飾扭蛋」，身為東京芭娜娜的愛好者，近期到日本可要小心自己的荷包被榨乾了。



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▲圖片來源／株式会社グレープストーン



紅遍全球的日本伴手禮「東京芭娜娜」，只要一推出全新圖案或新口味的芭娜娜蛋糕，總是能夠成功吸引消費者的目光。即將在2023年12月26日登場的「櫻花東京芭娜娜」，其實在2019年就曾首度販售過，但這次特別將麵粉換成「米穀粉」，由於米穀粉的吸水性較高，因此吃起來會特別蓬鬆柔軟、入口即化，比起當年將更進一步提升食用時的口感，還能讓對小麥過敏的消費者放心享用。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン



「櫻花東京芭娜娜」蛋糕中的內餡，是以帶有櫻花香味的香蕉卡士達奶油所製成，並加入了可食用性的色素，所以切開來會呈現如櫻花般粉嫩的餡料色澤；蛋糕上也佈滿了許多朵粉色櫻花圖案，右下角還以日式古風印章風格印了「櫻花」的平假名寫法，打開禮盒就是滿滿的春櫻元素，預告著新春即將到來，並強勢進軍網美們的IG甜點牆。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン



除此之外，在今年4月首度登場就賣到人氣嚇嚇叫的「東京芭娜娜吊飾扭蛋」，是將大家熟悉的東京芭娜娜暢銷口味全都還原成精緻的隨身小吊飾，而且扭一次只需300日圓，當時在日本的社群平台上引起一陣大洗版，後來不斷追加再生產，最後甚至創下賣出超過100萬顆銷量的絕佳成績，如今也在12月底推出第2波全新系列扭蛋，準備搶攻公仔控的錢包。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン



第2波的「東京芭娜娜吊飾扭蛋」共推出8種樣式，除了大家最熟悉的經典原味再次登場以外，其他7款都是首波不曾出現過的全新款式，包含了「小雞檸檬芭娜娜、菜花香蕉奶昔芭娜娜、兔年限定芭娜娜、貓咪焦糖芭娜娜、純黑巧克力芭娜娜、星星杏仁牛奶芭娜娜、長頸鹿香蕉布丁芭娜娜」，不管是哪一款都還原了本尊柔軟有彈性的觸感，讓人大感驚奇，也不難得知為何4月推出的第一波會如此搶手。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン



而且每一款的芭娜娜扭蛋旁，都還會附上一片外包裝模樣的小吊牌，彷彿在提醒大家「如果以後想購買這款的話要記住是這個盒子喔」，如此細節的設計讓公仔控瞬間就想一口氣狂扭包套收藏。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン

2023櫻花東京芭娜娜

販售日期：2023年12月26日起

售價：648日圓（4入）、1,242日圓（8入）、1,836日圓（12入）

販售地點：東京BANANAs旗艦店、JR東京車站 HANAGATAYA GRANSTA東京中央通路店、羽田機場第2航廈 東京食賓館 1號時鐘前

※本產品原料不使用小麥，但與其他小麥製品使用相同生產設備。



2023第2波 東京芭娜娜吊飾扭蛋

販售日期：2023年12月下旬

售價：扭一次300日圓（8款）

販售地點：日本全國扭蛋機、東京BANANAs旗艦店